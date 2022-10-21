FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9603 поста • 1359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца

Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца

Автор:
21 октября 2022 13:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   видео   инцидент   полицейский   полиция   продавец   
265
1
1
В один из салонов мобильной связи в Индии наведался полицейский. Во время разговора с приятелями сотрудник правопорядка случайно выстрелил из пистолета в работника торговой точки и ранил его. Инцидент попал на видео.
Полицейский не придумал ничего лучше, чем спешно покинуть помещение. Сейчас он отстранен от работы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   видео   инцидент   полицейский   полиция   продавец   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
anatolis 3 минуты назад
А почему они перед этим не танцевали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Booka1a 20 минут назад
Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца, а его кореш случайно подрезал две мобилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Есть стыдоба и позор, а есть это
Есть стыдоба и позор, а есть это
Набирающие популярность в сообществах
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#люди#в мире#дети#СССР#автомир#фильм#Россия
#интересно#животные#интересное#кино#аварии#забавно#США#удивительно#познавательно#отношения
#Юмор#факты#история#дтп#автомобили#космос#авто аварии#природа#Реакция#голливуд
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет

На что жалуетесь?

Вернуться