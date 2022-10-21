Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца

В один из салонов мобильной связи в Индии наведался полицейский. Во время разговора с приятелями сотрудник правопорядка случайно выстрелил из пистолета в работника торговой точки и ранил его. Инцидент попал на видео.

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Полицейский не придумал ничего лучше, чем спешно покинуть помещение. Сейчас он отстранен от работы.