Неосторожный полицейский случайно выстрелил в продавца

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В один из салонов мобильной связи в Индии наведался полицейский. Во время разговора с приятелями сотрудник правопорядка случайно выстрелил из пистолета в работника торговой точки и ранил его. Инцидент попал на видео.
Полицейский не придумал ничего лучше, чем спешно покинуть помещение. Сейчас он отстранен от работы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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