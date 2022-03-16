Илон Маск превратился в Илону, чтобы потроллить Рамзана Кадырова

Наверное, уже заметили на скрине - Илон Маск переименовал ник в “Илона”. Решил так тонко потроллить Кадырова, а может новое имя ему приглянулось, кто знает.

Ну а пользователи стали подбирать “красотке” новый аватар. Так сказать чтобы соответствовал западным тенденциям.