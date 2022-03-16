Илон Маск превратился в Илону, чтобы потроллить Рамзана Кадырова

Сначала неугомонный бизнесмен вызвал на бой президента РФ. Теперь схлестнулся с Кадыровым. Тут он точно не подумал.
Известный
криптобарыга бизнесмен, инженер и “новатор” - Илон Маск. Недавно он в своём Твиттере бросил вызов Владимиру Путину. Ставка - Украина.
Нормальные у него ставки… Настоящий делец - мыслит масштабно. Но вместо Путина ему откликнулся Рамзан Ахматович Кадыров:
“Илона” занервничала, но всё же ответила:
Рамзан Ахматович тоже среагировал:
Наверное, уже заметили на скрине - Илон Маск переименовал ник в “Илона”. Решил так тонко потроллить Кадырова, а может новое имя ему приглянулось, кто знает.
Ну а пользователи стали подбирать “красотке” новый аватар. Так сказать чтобы соответствовал западным тенденциям.
Вот крайнюю фотку Илоне и надо брать на аватар, прямо в точку.
И будет у него всё хорошо и радужно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вон парень из-за лужи ее запросто на кон ставит!
Хотя, мне интересно. Он принял шутку за серьезный вызов от отсутствия чувства юмора, или решил лишний раз путину лизнуть?
Я бы его по другому потроллил: попросил бы сперва показать свидетельство о праве собственности на украину
Ну охренеть какой честный бой был бы.
Очень "храбро" и по-пиндосски!
Надо было Жироновского вызывать пока он на ИВЛ лежал. Тогда шансов на победу было бы еще больше...