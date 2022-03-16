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Илон Маск превратился в Илону, чтобы потроллить Рамзана Кадырова

Илон Маск превратился в Илону, чтобы потроллить Рамзана Кадырова (9 фото)

Автор:
16 марта 2022 14:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   аватар   бой   кадыров   президент   троллинг   
4576
9

Сначала неугомонный бизнесмен вызвал на бой президента РФ. Теперь схлестнулся с Кадыровым. Тут он точно не подумал.

Известный криптобарыга бизнесмен, инженер и “новатор” - Илон Маск. Недавно он в своём Твиттере бросил вызов Владимиру Путину. Ставка - Украина.

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Нормальные у него ставки… Настоящий делец - мыслит масштабно. Но вместо Путина ему откликнулся Рамзан Ахматович Кадыров:

“Илона” занервничала, но всё же ответила:

Рамзан Ахматович тоже среагировал:

Наверное, уже заметили на скрине - Илон Маск переименовал ник в “Илона”. Решил так тонко потроллить Кадырова, а может новое имя ему приглянулось, кто знает.

Ну а пользователи стали подбирать “красотке” новый аватар. Так сказать чтобы соответствовал западным тенденциям.

Вот крайнюю фотку Илоне и надо брать на аватар, прямо в точку.

И будет у него всё хорошо и радужно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   аватар   бой   кадыров   президент   троллинг   
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27  комментариев
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38k
kalinser 2 часа назад
Кто тут говорил,что Украина независимая страна?

Вон парень из-за лужи ее запросто на кон ставит!
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1k
poбт 2 минуты назад
илоне стыдно что кинул лохлов с гиперлупом, хоть так впрячься
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8k
Hunson Abadeer 6 минут назад
весело
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1k
Goomba 14 минут назад
"По примеру Илона Маска, Рамзан Кадыров вызвал на личный бой Байдена. На кону - Польша"
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2k
RomaXz 15 минут назад
Дон дон решил занять место Рогозина и смешить людей в твиттере?
Хотя, мне интересно. Он принял шутку за серьезный вызов от отсутствия чувства юмора, или решил лишний раз путину лизнуть?
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21k
hebpat 15 минут назад
Илона ставит то что ему не принадлежит и в случае поражения не сможет отдать

Я бы его по другому потроллил: попросил бы сперва показать свидетельство о праве собственности на украину
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88
Роман 21 минуту назад
ну а если серьезно, Маск обладает какой-то физической подготовкой в единоборствах?
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2k
Алексей Полчаса назад
Ставка Украина? Т.е. если Илона проиграет то всё .Победа наша.Надо соглашаться.
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1k
lerich 38 минут назад
Детский сад. Пусть еще языки начнут показывать друг другу. Рогозин вон уже дразнилки сочиняет. Читаешь подобное и начинаешь сомневаться в адекватности оппонентов. Вроде бы политики, бизнесмены мирового уровня, а ведут себя как дошколята.
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1k
Вадим Курбатов 59 минут назад
Похоже фишки превратились в сайт высмеивания всего ненашего... Очень жаль.
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36k
Aleksandr Час назад
Маску 50 лет, Путину 69.
Ну охренеть какой честный бой был бы.
Очень "храбро" и по-пиндосски!
Надо было Жироновского вызывать пока он на ИВЛ лежал. Тогда шансов на победу было бы еще больше...
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5k
CruelAsm Час назад
Не понял заключительные фразы. Какая из фоток крайняя? У меня на экране все отображаются по вертикали, одна над другой.
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5k
tamin Час назад
Маск типичный американец. Бой на Украину. Ну тогда он должен поставить Америку например. Аляску. Во. Президент против президента. Байден против путина. Проиграет байден-отдает Аляску РФ и уходит из Украины. Проиграет в.в.п-мы уходим из Украины. Честно
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−2
Владимир Липсон Час назад
стало модно называть собак Ахмадка и Кадырка, причем сук,никакого уважения к животным!
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
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72
MPEG-8 2 часа назад
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194
eutace 2 часа назад
Илон остроумный... или тот, кто за него пишет
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
Дрон-дон-дон-дон... завелся с полоборота, он ж вроде хотел фоток с Киева накидать
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6k
Максим 2 часа назад
Бои в интернете самые увлекательные и безобидные. Конечно кипят нешуточные страсти, у некоторых сдают нервы. Но уж лучше так.
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