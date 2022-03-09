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Змеиная забота о потомстве

Змеиная забота о потомстве (5 фото)

Автор:
09 марта 2022 15:35
Сообщество : Животные
Метки: гнездо   живорождение   змея   пресмыкающееся   сокращение   температура   тепло   яйцо   
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Если змеи – существа холоднокровные, то где они берут тепло, необходимое для согревания кладки и последующего выведения потомства?

Понятно, что эти прекрасные и опасные существа способны незначительно повышать температуру тела, быстро перемещаясь в поисках добычи или вальяжно раскинувшись на пенёчке и подставив себя живительным лучам солнца. Есть и отдельные виды, которым в силу специфики среды обитания приходится адаптироваться к высоким температурам.


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Итак, драгоценные яйца – будущие маленькие змейки – отложены. И на этой стадии они совершенно беззащитны перед стихией, хищниками, человеком. Их надо беречь и защищать либо очень надёжно спрятать.

Для развития зародыша необходимо тепло. Но откладывать яйца просто на солнцепёке на открытом месте очень рискованно: найдут и съедят. Некоторые змеи строят гнезда из травы, листвы и веток. Вся эта масса медленно преет, выделяя драгоценное тепло, необходимое для развития эмбриона.


Что касается защиты родителей, то их постоянное присутствие тоже не гарантирует 100% результат. Ведь если нападёт превосходящий по силе хищник, то никакие ухищрения не помогут. Что делать? Максимально ускорять процесс всеми возможными  способами. И самым эффективным себя показала… дрожь. Да-да, змеи в гнезде начинают быстро-быстро сокращать мышцы, вырабатывая таким образом тепло. Температура кладки поднимается.


Отдельные выдающиеся представители пресмыкающихся идут дальше и просто таскают яйцо с собой, сохраняя внутри тела. Есть и живородящие змеи – морские и некоторые ужеобразные, потомство которых получает питательные вещества не из яйца, а непосредственно из кровеносной системы матери.


Встречаются они редко, а процесс появления на свет потомства выглядит откровенно пугающе, хотя змеиная малышня и появляется на свет полностью сформировавшейся и подготовленной к самостоятельной жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гнездо   живорождение   змея   пресмыкающееся   сокращение   температура   тепло   яйцо   
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