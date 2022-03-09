Змеиная забота о потомстве

Итак, драгоценные яйца – будущие маленькие змейки – отложены. И на этой стадии они совершенно беззащитны перед стихией, хищниками, человеком. Их надо беречь и защищать либо очень надёжно спрятать.

Для развития зародыша необходимо тепло. Но откладывать яйца просто на солнцепёке на открытом месте очень рискованно: найдут и съедят. Некоторые змеи строят гнезда из травы, листвы и веток. Вся эта масса медленно преет, выделяя драгоценное тепло, необходимое для развития эмбриона.



