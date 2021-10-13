FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6124 поста • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится

Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится (11 фото)

Автор:
13 октября 2021 08:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: изменения   климат   природа   температура   фото   
170
11
Наша планета постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону. Сейчас многие учёные обеспокоены постепенным ростом температур. Исследователи из Climate Central рассказали, что если человечество не сократит выбросы парниковых газов, то средние температуры к 2050 году поднимутся на 3°С.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: изменения   климат   природа   температура   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Татьяна Юсова 4 минуты назад
Ну и ничего страшного! Так было на протяжении веков, даже когда не было всех этих современных выбросов.
Сколько находят под водой затопленных городов? Ведь когда-то они стояли на суше, а потом уровень морей-океанов поднялся на столько, что затопил их.
В этом тоже были виноваты вредные выбросы и техногенное влияние человека?
Планета живет своей жизнью, был ледниковый период, потом наступил период потепления, льды отступили. На сколько градусов тогда повысилась температура на Земле? И всё это без влияния человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад Минуту назад
Какая великолепно нарисованная ложь. Практически все горные ледники уже растаяли, Имеем угрозу от Гренландии и Антарктиды. Средняя температура в Гренландии -10-15 летом и -45-50 зимой. в Антарктиде -25--45 и -60-70 соответственно. Что случиться если температура поднимется на 3 градуса? Да ничего. Какое-то количество льда растает, возможно уровень океана поднимется на на несколько сантиметров и все. О таянии всего антарктического щита и речи идти не может. Арктика за исключением береговой линии и нескольких островов является океаном. Там лед и так выдавил своим весом максимально возможное количество вода и от даже полного таинья практически ничего не изменится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) Климат Земли прошел точку невозврата Климат Земли прошел точку невозврата Зловещий знак потепления: кроваво-красный лед Антарктиды Зловещий знак потепления: кроваво-красный лед Антарктиды Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли Последствия глобального изменения климата в фотографиях конкурса Agora Последствия глобального изменения климата в фотографиях конкурса Agora
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1087650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
1
122
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса
1
169
В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса
Набирающие популярность в сообществах
Россиян подсчитают по интернету (не только)
0
14
Россиян подсчитают по интернету (не только)
5 книг о древних греках
6
8
5 книг о древних греках
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#интересно#животные#аварии#автомир#Рецепт#фунчоза#люди
#еда#кулинарные рецепты#Россия#факты#прикол#автомобили#рассольник#картинки#Салат#ynews
#кулинария#Юмор#дтп#суп#кухня#Просто#Кулинарный рецепт#авто аварии#рис#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться