Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится

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Наша планета постоянно меняется и не всегда в лучшую сторону. Сейчас многие учёные обеспокоены постепенным ростом температур. Исследователи из Climate Central рассказали, что если человечество не сократит выбросы парниковых газов, то средние температуры к 2050 году поднимутся на 3°С.
Это приведёт к таянию льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана, и многие участки суши могут оказаться под водой. Чтобы наглядно показать, что может случиться с планетой, Climate Central сравнили известные места в разных странах до и после повышения уровня воды. Получившиеся работы показывают, каким будет новый мир.
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Храм Луншань, Тайвань
Следить за изменениями на планете удобнее всего с орбиты. Сервис Google Earth с помощью фото со спутников показал, что поменялось на Земле с 1984 года.
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Метки: изменения климат природа температура фото
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Сколько находят под водой затопленных городов? Ведь когда-то они стояли на суше, а потом уровень морей-океанов поднялся на столько, что затопил их.
В этом тоже были виноваты вредные выбросы и техногенное влияние человека?
Планета живет своей жизнью, был ледниковый период, потом наступил период потепления, льды отступили. На сколько градусов тогда повысилась температура на Земле? И всё это без влияния человека.