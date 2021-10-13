Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится

Это приведёт к таянию льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана, и многие участки суши могут оказаться под водой. Чтобы наглядно показать, что может случиться с планетой, Climate Central сравнили известные места в разных странах до и после повышения уровня воды. Получившиеся работы показывают, каким будет новый мир.