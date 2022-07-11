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"Ну и аппетиты!": одессит пригласил девушку на первое свидание и удивился её меркантильности

"Ну и аппетиты!": одессит пригласил девушку на первое свидание и удивился её меркантильности

Автор:
11 июля 2022 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple Watch   меркантильность   отношения   подарки   развела на подарок   реакция соцсетей   свидание   
1745
8

В соцсетях недоумевают: как можно быть такой продуманной?


Первое свидание - знаковое. Зачастую именно именно от него зависит, будут ли парень с девушкой встречаться и дальше или больше никогда не увидятся.

Одессит познакомился с симпатичной девчонкой на одном из сайтов знакомств и назначил ей свидание. Девушка сразу же решила взять парня в оборот и стала выспрашивать, что он ей подарит.

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Похоже, представительница прекрасного пола уверена, что от жизни нужно брать всё и сразу, потому что ни разу не смутилась и тут же показала подарок, который хочет получить на первом свидании.


Парнишка был так изумлён запросами незнакомки, что запостил переписку в один из одесских пабликов. Диалог вызвал шквал обсуждений в соцсетях. Примечательно, что среди комментаторов нашлись девушки, которые уверены, что одесситка ведёт себя правильно.



Девушка предусмотрительно закрыла профиль, чтобы не нарваться на хейт.


А потом в другой соцсети похвалилась часами.


Похоже, все-таки развела кого-то на подарок.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Apple Watch   меркантильность   отношения   подарки   развела на подарок   реакция соцсетей   свидание   
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17  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
Собственно, я думаю, что этот парень выбрал себе типичную современную красотку, а не обычную девушку, так что ж теперь жаловаться - там такие расценки.
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2k
АлександрКириков 4 минуты назад
Не понял одного. Почему сослать сразу в Сибирь. Нафиг тут нам такие нужны?
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5k
aleksei 8 минут назад
Хоть бы фотку скинули, а то не знаем о чем речь
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−6
0G322 11 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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509
Alex 15 минут назад
Купил бы подделку и коробочку от настоящих часов )
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11k
Джон Уик 24 минуты назад
Новичок в своём деле если этих вещей ещё нет.
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16k
Booka1a 36 минут назад
и что отказался? 4к за ночь - даже как-то дешево)) или в Одессе дешевле?
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11k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Молодец,ей надо своего парня от армии отмазать,а это стоит дорого!
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10k
insaider 51 минуту назад
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11k
Мистер Фикс 56 минут назад
Обычная инсташлюха
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11k
Kostick Час назад
вестись на подобное в наше время? ну разве что по молодости. а наигравшись во все эти "браки-любови", понимаешь, что барышня с пониженной социальной ответственностью дешевле. да и всяко будет до 30 годиков. не то что толпы рсп-шек, с кучей диточек, а запросами, как у сабжевой шкуры.
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2k
Radugananebe Час назад
Думаю, она сразу нескольких одновременно окучивает. Кто-то да клюнет.
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