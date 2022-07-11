"Ну и аппетиты!": одессит пригласил девушку на первое свидание и удивился её меркантильности

Первое свидание - знаковое. Зачастую именно именно от него зависит, будут ли парень с девушкой встречаться и дальше или больше никогда не увидятся.

Одессит познакомился с симпатичной девчонкой на одном из сайтов знакомств и назначил ей свидание. Девушка сразу же решила взять парня в оборот и стала выспрашивать, что он ей подарит.