"Ну и аппетиты!": одессит пригласил девушку на первое свидание и удивился её меркантильности

В соцсетях недоумевают: как можно быть такой продуманной?
Первое свидание - знаковое. Зачастую именно именно от него зависит, будут ли парень с девушкой встречаться и дальше или больше никогда не увидятся.
Одессит познакомился с симпатичной девчонкой на одном из сайтов знакомств и назначил ей свидание. Девушка сразу же решила взять парня в оборот и стала выспрашивать, что он ей подарит.
Похоже, представительница прекрасного пола уверена, что от жизни нужно брать всё и сразу, потому что ни разу не смутилась и тут же показала подарок, который хочет получить на первом свидании.
Парнишка был так изумлён запросами незнакомки, что запостил переписку в один из одесских пабликов. Диалог вызвал шквал обсуждений в соцсетях. Примечательно, что среди комментаторов нашлись девушки, которые уверены, что одесситка ведёт себя правильно.
Девушка предусмотрительно закрыла профиль, чтобы не нарваться на хейт.
А потом в другой соцсети похвалилась часами.
Похоже, все-таки развела кого-то на подарок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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