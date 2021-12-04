25 бойфрендов и мужей, которые умеют удивлять и радовать своих любимых

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Чтобы отношения в паре оставались теплыми и романтичными, важно поддерживать искру. А этому очень способствуют доброта, забота и творческий подход! В декабре наступает праздничный сезон, когда люди готовятся к Рождеству и Новому году, подбирают подарки для близких... В нашем списке - примеры замечательных и нетривиальных подарков, которые женщины получили от своих мужчин.
1. Муж засадил поле цветами, потратив на это два года. Все для того, чтобы его слепая жена смогла насладиться ароматом этих цветов и вышла из депрессии
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3. "Моя собака умерла в прошлом месяце, и бойфренд подарил мне вот такой трогательный букет"
4. "Сделал для своей девушки письменный стол, встроив его в ее крошечную квартирку. Чтобы ей не нужно было работать за кухонной стойкой"
5. "Моя девушка любит сказки. Чтобы сделать ей предложение, я сделал для нее сборник сказок с секретными головоломками внутри"
8. "Мой папа удивил мою маму на их 30-летие и посвятил ей скамейку в парке, где они всегда гуляют вместе"
9. "Мой муж - не строитель, он пожарный. Но он построил этот игровой домик для наших приемных детей"
12. "Стояли в длинной очереди в продуктовом магазине. Этот мужчина сказал жене, что ему надо отойти в туалет, но вместо этого потихоньку купил для нее цветы и спрятал их за спиной"
13. "Жена хотела золотой велосипед. Я купил винтажную модель 70-х годов и превратил ее в лоурайдер"
14. "Муж подарил мне фотоальбом из снимков, которые мы отправляли друг другу в Whatsapp в течение года. Замечательно вышло!"
16. "Я сказала ему, что не люблю цветы, и он подарил мне букет из куриных наггетсов. Я самая счастливая девочка на свете!"
17. "Подарок на годовщину свадьбы от мужа. Внутри этого кулона - лепестки из самого первого букета, что он мне подарил"
19. "Мой талантливый муж подарил мне на день рождения маленькую библиотеку перед домом. Чтобы я могла делиться своей любовью к чтению с соседскими детьми"
20. "Картина, которую я нарисовал для своей жены, чтобы поздравить ее с десятилетием совместной жизни"
21. "Моя жена написала книгу во время курса учебы. Я переплел ее и подарил ей на день рождения"
22. "На нашем первом свидании я в шутку сказала, что мне нравится Джефф Голдблюм в той сцене, где он без рубашки, и что я хочу повесить на стену огромную картину с его изображением. На день рождения я получила картину"
23. "Мой день рождения. Муж сделал для меня форт из одеял в гостиной, купил сезон сериала "Закусочная Боба" и бутылку вина. Он великий человек"
24. "Мой самый любимый мультфильм - "Вверх". И мой парень подарил мне на день рождения это... Я плакала от счастья"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бойфренды креативные подарки любовь мужья и жены отношения подарки романтичные подарки счастье
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Как же зае..трахали эти английские фразеологизмы в Русском нашем языке! Всякие эти "бойфренды", "рандомы" и прочее. Просто надоело!