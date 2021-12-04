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25 бойфрендов и мужей, которые умеют удивлять и радовать своих любимых

25 бойфрендов и мужей, которые умеют удивлять и радовать своих любимых (26 фото)

Автор:
04 декабря 2021 13:50
Сообщество : Жизнь
Метки: бойфренды   креативные подарки   любовь   мужья и жены   отношения   подарки   романтичные подарки   счастье   
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Чтобы отношения в паре оставались теплыми и романтичными, важно поддерживать искру. А этому очень способствуют доброта, забота и творческий подход! В декабре наступает праздничный сезон, когда люди готовятся к Рождеству и Новому году, подбирают подарки для близких... В нашем списке - примеры замечательных и нетривиальных подарков, которые женщины получили от своих мужчин.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бойфренды   креативные подарки   любовь   мужья и жены   отношения   подарки   романтичные подарки   счастье   
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2  комментария
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Крайт Час назад
Пост позитивный. Плюсую. Но!!!
Как же зае..трахали эти английские фразеологизмы в Русском нашем языке! Всякие эти "бойфренды", "рандомы" и прочее. Просто надоело!
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Виталий 38 минут назад
Как вы задрали уже с этим бойфрендами и прочей хренью
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