20+ снимков сделанные ловкачами в самый нужный момент

Самые эпичные мгновения, радующие взгляд и вызывающие искреннюю улыбку, собраны в данной подборке.
Поздно передумал
Пес вдруг осознал, что так делать не стоило, но уже было слишком поздно.
Когда поймал мяч, но не так, как хотелось бы
Заветный момент для каждого любителя бейсбола.
Семейное фото, которое еще долго будут пересматривать
Отдыхая с детьми, всегда следует быть готовым к тому, что все пойдет не по плану. Но все хорошо, что хорошо кончается.
Когда понимаешь, что сегодня явно не твой день
Борец не просто проиграл, но еще и буквально скатился кубарем с ринга.
С поддержкой фортуны каждый может стать фокусником
И случайно поймать на лету бутылку.
Эта тонкая грань между смелостью и глупостью
Стрекоза приземлилась прямо на нос змеи, чем немало ее удивила. И кажется, обрадовала.
Может, главное в жизни — иметь отменную реакцию?
Дружеская катапульта
Осталось убедить девушку, что все вышло случайно.
Маленький жеребенок решительно атакует девушку
Не хватает только рефери, способного оценить удар.
Традиции требуют жертв
У спортсменов принято отмечать свою победу шампанским, но иногда это происходит довольно смешно.
Бабушка пытается поймать своего внука, упавшего с качелей
Животные способны на неожиданные поступки
Вот и этот малыш не удержался и укусил.
За секунду до незапланированного «душа»
Этот момент повезло запечатлеть ученику цифрового искусства. Он поймал в объектив ту самую долю секунды до того, как лопнул заполненный водой воздушный шар.
Удачный кадр неудачного дня
Какое удивительное стечение обстоятельств: сфотографировать себя за мгновение до того, как чей-то случайный мяч ударит прямо по голове.
Поцелуй
А у вас когда-нибудь получалось случайно сделать удивительный кадр в тот самый идеальный момент?
Как винтовка выбрасывает отстрелянные гильзы
Зафиксировать на камеру такой момент непросто.
Необычный ракурс получился
В объектив попал юноша, выполняющий трюки на велосипеде.
Как зевают кролики
Владелец этого ушастого питомца случайно снял этот момент.
После урагана
Разрушения, вызванные стихией, несут немало поводов для расстройства. Но есть люди, которые любую ситуацию принимают с оптимизмом. Вот и для этого скейтера разрушенный тротуар и рухнувшее дерево стали отличным трамплином для трюков.
Харизматичная парочка, остановившаяся на светофоре
Весьма драматичное фото получилось
А ведь кот просто зевнул в тот момент, когда его снимали.
Люди с чувством юмора не стареют
Эта троица дурачится на улице, делая вид, что едет вместе на мотоцикле.
Всего лишь вовремя чихнувший котик
И очередной забавный кадр готов.
Самообладание высочайшего уровня
Этот полицейский очень правильно выбрал себе профессию. Его авто оказалось в канаве, а на лице при этом не дрогнул ни один мускул.
Кот с повадками настоящего ковбоя
Достойный актер для вестернов.
Лебедь пришел послушать музыку
Кто бы мог подумать, что в городском парке можно встретить не только уличных музыкантов, но и их пернатых поклонников.
Пес обожает кататься в автомобиле с открытым люком
Вот так он выглядит в такие моменты.
Выражение лиц школьников, которые не понимают, зачем они здесь
Кажется, этой кошке не по душе школьная программа, и она явно не из тех, кто считает, что учиться никогда не поздно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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