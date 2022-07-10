В Москве пьяные дебоширы из хостела избили местную жительницу за просьбу вести себя потише

Они жестоко побили женщину и вырвали у неё серёжку из уха.
Столичный ЖК в районе Лефортово. Рядом с ним находится детская площадка, где повадились отдыхать гости Москвы. Алкоголь, мат, пьяные крики до утра. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается.
Местная жительница возвращалась вечером домой, увидела очередные посиделки приезжих и сделала им замечание. Указала, что это вообще-то детская площадка и распивать алкоголь здесь запрещено. И попросила не шуметь.
В ответ один из них подлетел к ней и повалил на землю. К нему присоединился собутыльник и вдвоём они жёстко отметелили женщину. Били до тех пор, пока на её крики не выбежали соседи. Тогда «два богатыря» сбежали - ещё до приезда полицейских.
Пострадавшую отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.
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Одного из этой компании уже задержали, сейчас он под подпиской о невыезде. Второго ищут.
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АНТИФИШКИ
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Человек проживает в хостеле, то есть не имеет постоянного места жительства - под подпиской о невыезде ((((
А как запахло жареным сразу бежать.
Никакого уважения к ним быть не может.
Запомните это!
Жди от них всегда подвоха. Не доверять!
Носить с собой баллон всегда. Либо "Шпагу" 65/75мл, либо "Боец" 100мл
- что вообще делает общага гоблинов в жилой зоне? у нас в Свиблово, например, группа местных жителей (в несколько сотен человек) вежливо попросили муниципалов так не делать и сразу помогло.
- почему нельзя было вызвать наряд? Лефортово не совсем "жопа мира", максимум через 10 минут должны бы приехать. у нас в Свиблово, опять же, с этим без проблем.
- почему местная полиция не реагирует на "систематические пьянки на детской площадке"?
- как именно надо "попросить потише", чтобы сразу кинулись избивать?
- почему у "потерпевшей" мужской голос?
- почему "избившего" отпустили под подписку?
с нетерпением ожидаем продолжения
Я, вот не очень понимаю логику дебилов- вас, же уроды всё равно найду и накажут. - Зачем???!! вы усугубляете, итак шаткое отношение к вашему народу?..
Хотите гражданские репрессии - получите... Ушатывать будем и морально и по закону до каждого, кто не правилам ить тут собрался... Если ассимиляция не ваше, то отпинаем гузно до очень синего состояния и жить тут не будете...
* на заметку!!!.
Ещё лет двадцать назад , бы сам этим занялся, я сейчас здоровье нето ,да и закон против нас ,а за них.
p.s. Мне пофиг, "зя или низя"... ))
Надо называть всё своими именами и названиями... Свобода слова!.)