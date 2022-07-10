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В Москве пьяные дебоширы из хостела избили местную жительницу за просьбу вести себя потише

В Москве пьяные дебоширы из хостела избили местную жительницу за просьбу вести себя потише

Автор:
10 июля 2022 17:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Собутыльник   алкоголь   дебошир   детская площадка   женщина   компания   полиция   соседи   
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Они жестоко побили женщину и вырвали у неё серёжку из уха.

Столичный ЖК в районе Лефортово. Рядом с ним находится детская площадка, где повадились отдыхать гости Москвы. Алкоголь, мат, пьяные крики до утра. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается.

Местная жительница возвращалась вечером домой, увидела очередные посиделки приезжих и сделала им замечание. Указала, что это вообще-то детская площадка и распивать алкоголь здесь запрещено. И попросила не шуметь.

В ответ один из них подлетел к ней и повалил на землю. К нему присоединился собутыльник и вдвоём они жёстко отметелили женщину. Били до тех пор, пока на её крики не выбежали соседи. Тогда «два богатыря» сбежали - ещё до приезда полицейских.

Пострадавшую отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

Одного из этой компании уже задержали, сейчас он под подпиской о невыезде. Второго ищут.

Источник:

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Метки: Собутыльник   алкоголь   дебошир   детская площадка   женщина   компания   полиция   соседи   
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22  комментария
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18k
homerchik 2 часа назад
"под подпиской о невыезде"
Само собой, он не попытается уехать и будет дожидаться суда...
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20k
иванов дмитрий Минуту назад
Я фигею с нашего правосудия.
Человек проживает в хостеле, то есть не имеет постоянного места жительства - под подпиской о невыезде ((((
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8k
KAUSTIC 10 минут назад
Смелые , бляха , вдвоем одной женщины не испугались... Козлы !
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19k
Killgrave 15 минут назад
Все хачи/чурки это скоты-ублюдки. Если чурка ведет себе сдержанно, значит у него условка или эта макака недавно стояла на коленях и извинялась на камеру.
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122
deadDEVIL 21 минуту назад
Это те смельчаки, которые всегда гордо называют себя мужчинами.
А как запахло жареным сразу бежать.
Никакого уважения к ним быть не может.
Запомните это!
Жди от них всегда подвоха. Не доверять!
Носить с собой баллон всегда. Либо "Шпагу" 65/75мл, либо "Боец" 100мл
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−3
bon woo Полчаса назад
опять "братский народ" как пить дать!
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122
deadDEVIL bon woo 22 минуты назад
азиаты скорее всего
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531
Александр Полчаса назад
Я думаю ,что они извиняться и продолжат быковать
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5k
hhwost Полчаса назад
вот сразу вопросы:
- что вообще делает общага гоблинов в жилой зоне? у нас в Свиблово, например, группа местных жителей (в несколько сотен человек) вежливо попросили муниципалов так не делать и сразу помогло.
- почему нельзя было вызвать наряд? Лефортово не совсем "жопа мира", максимум через 10 минут должны бы приехать. у нас в Свиблово, опять же, с этим без проблем.
- почему местная полиция не реагирует на "систематические пьянки на детской площадке"?
- как именно надо "попросить потише", чтобы сразу кинулись избивать?
- почему у "потерпевшей" мужской голос?
- почему "избившего" отпустили под подписку?

с нетерпением ожидаем продолжения
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36k
Мойша 37 минут назад
Избили - это хулиганство и может условный срок. А вот сережка из ушка - это грабеж - от 6 до 15.
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1k
Shurovik 38 минут назад
"сейчас он под подпиской о невыезде" - значит, сбежит....
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9k
*Сергей* 40 минут назад
Где те толерантные комментаторы, которые утверждают что нельзя плохо относиться к гостям до того момента пока они не совершат преступление? Разве эти два милых и вежливых гостя столицы не были до этого происшествия белыми и пушистыми?
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1k
c3nsor3d 45 минут назад
Капец им...
Я, вот не очень понимаю логику дебилов- вас, же уроды всё равно найду и накажут. - Зачем???!! вы усугубляете, итак шаткое отношение к вашему народу?..
Хотите гражданские репрессии - получите... Ушатывать будем и морально и по закону до каждого, кто не правилам ить тут собрался... Если ассимиляция не ваше, то отпинаем гузно до очень синего состояния и жить тут не будете...
* на заметку!!!.
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Опущенные животные снова подтвердили своё название! Теперь эти зассыхи толпой даже на девчонок нападают! Вот интересно, а куда подевались мусорские патрули? Живу в Москве, в районе кузьминок, районе кишашим обезьянами и за последние два года патрульные машины видел только один раз! Да и то когда они, судя по всему, приехали снимать дань с одной опущенской рыгаловки. В свое время (не так давно, кстати) помнится было проблематично пиво на лавочке выпить, сразу подкатывали из темноты, а сейчас животные спокойно на людей повсюду нападают, а их нет!
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2
Тарас Тарасов Вадим Курбатов 23 минуты назад
А чего " мусорские" ? Ты что, на воровском ходу ? Ну тогда и спрашивай у воров, как там у вас - " жизнь ворам" ?
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686
Alex Час назад
опять лица ,национальность которых нельзя называть ?
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26k
Ваня 2 часа назад
опять зверьки были?..
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