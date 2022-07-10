В Москве пьяные дебоширы из хостела избили местную жительницу за просьбу вести себя потише

Столичный ЖК в районе Лефортово. Рядом с ним находится детская площадка, где повадились отдыхать гости Москвы. Алкоголь, мат, пьяные крики до утра. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается.

Местная жительница возвращалась вечером домой, увидела очередные посиделки приезжих и сделала им замечание. Указала, что это вообще-то детская площадка и распивать алкоголь здесь запрещено. И попросила не шуметь.

В ответ один из них подлетел к ней и повалил на землю. К нему присоединился собутыльник и вдвоём они жёстко отметелили женщину. Били до тех пор, пока на её крики не выбежали соседи. Тогда «два богатыря» сбежали - ещё до приезда полицейских.

Пострадавшую отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.