В США на газовом заводе произошел взрыв

Авария случилась в субботу на заводе ONEOK, который занимается фракционированием сжиженного природного газа в Медфорде.
По предварительной информации перед началом пожара был слышен сильный взрыв. Как пишут местные СМИ, которые публикуют кадры происходящего ЧП, сразу после взрыва на заводе начался пожар, а пламя настолько велико, что его видно за несколько километров.
Аварийные бригады со всего региона приведены в состояние боевой готовности.
Часть жителей города Медфорд экстренно эвакуируют в безопасное место, а дороги перекрыли.
Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Причины взрыва на Medford ONEOK пока неустановлены.
Полная мощность предприятия составляет 210 000 баррелей в сутки.
Месяцем ранее на заводе СПГ Freeport LNG на берегу Мексиканского залива произошёл взрыв и начался пожар, после чего было принято закрыть предприятие на три недели. Пресс-секретарь оператора завода Хизер Браун тогда заявила, что в результате случившегося никто не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Реально, а что горит? Если бы так горел наш Российский природный газ, представляете, что было бы в наших квартирах?
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