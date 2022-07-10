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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 111 постов • 12 подписчиков подписаться
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В США на газовом заводе произошел взрыв

В США на газовом заводе произошел взрыв

Автор:
10 июля 2022 12:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Medford ONEOK   ГАЗ   США   взрыв   видео   завод   
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Авария случилась в субботу на заводе ONEOK, который занимается фракционированием сжиженного природного газа в Медфорде.

По предварительной информации перед началом пожара был слышен сильный взрыв. Как пишут местные СМИ, которые публикуют кадры происходящего ЧП, сразу после взрыва на заводе начался пожар, а пламя настолько велико, что его видно за несколько километров.

Аварийные бригады со всего региона приведены в состояние боевой готовности.

Часть жителей города Медфорд экстренно эвакуируют в безопасное место, а дороги перекрыли.


Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Причины взрыва на Medford ONEOK пока неустановлены.

Полная мощность предприятия составляет 210 000 баррелей в сутки.



Месяцем ранее на заводе СПГ Freeport LNG на берегу Мексиканского залива произошёл взрыв и начался пожар, после чего было принято закрыть предприятие на три недели. Пресс-секретарь оператора завода Хизер Браун тогда заявила, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Medford ONEOK   ГАЗ   США   взрыв   видео   завод   
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15  комментариев
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80k
parallax 39 минут назад
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12k
кира 10 минут назад
Если это так горит сланцевый газ, на фиг такую экологически чистую энергетику.
Реально, а что горит? Если бы так горел наш Российский природный газ, представляете, что было бы в наших квартирах?
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15k
Bill 13 минут назад
Не совсем понятно про "баррели в сутки". В баррелях считают нефть, а это завод по сжижению газа. На их официальном сайте написано, что мощность - 20 млн. метрических тонн в год (“MTPA”). Кстати, завод является седьмым по величине в мире и вторым по величине в США.
https://shorturl.at/MPY59https://shorturl.at/MPY59
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1k
Мурчелло 23 минуты назад
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4k
Горожанин 36 минут назад
Ну, вы, блин, даёте! Ещё Абэ похоронить не успели.
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21k
albedo 36 минут назад
Сатанистов, входящих санкции против России ждет божья кара.
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3k
Natural Selection 39 минут назад
упс
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4k
Горожанин 52 минуты назад
- Боширов?
- Да пошел ты нафиг, Петров, со своими шутками!
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9k
a_komolow 53 минуты назад
Что у них за газ такой, что так дымит?
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