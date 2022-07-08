13 редких кадров знаменитостей, на которых их сложно узнать

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Сложно перепутать Ларису Гузееву и Аллу Пугачеву, ведь даже те, кто не видели роли первой или не слышали никогда песен второй, знают, как они Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru выглядят. Однако история помнит времена, когда любимые нами звезды не были известны и ныне узнать их на старых фото будет не так уж и просто.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: архив знаменитости фото
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Пугачёва 1949-го г.р.
Высоцкий 1938 г.р.
В каком тираже тогда была шлёндра?
на фото Высоцкому 6-7 лет
шлендре по фото как будто уже 40-50. чуть чуть мозгами пошевели.прежде чем херню писать