13 редких кадров знаменитостей, на которых их сложно узнать

Сложно перепутать Ларису Гузееву и Аллу Пугачеву, ведь даже те, кто не видели роли первой или не слышали никогда песен второй, знают, как они Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru выглядят. Однако история помнит времена, когда любимые нами звезды не были известны и ныне узнать их на старых фото будет не так уж и просто.

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0 София Ротару и группа Машина времени

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0 Кристина Орбакайте на съемках фильма Ролана Быкова «Чучело», 1983 год

0 Владимир Высоцкий с другом

0 Наталья Варлей в цирке, 1967 год

0 Людмила Гурченко, Муслим Магомаев, Полад Бюль-Бюль Оглы

0 Богдан Ступка в спектакле «Сад божественных песен», июнь 1990 год

0 Солист Ленинградского мюзик-холла Филипп Киркоров. 21 апреля 1988 года

0 Юрий Яковлев у себя дома. 25 марта 1961 года

0 Станислав Говорухин и Владислав Галкин на съемочной площадке

0 Татьяна Самойлова на съемках фильма «Анна Каренина». 27 июля 1966 год

0 Дмитрий Хворостовский, 1987 год

0 Алла Пугачева. Времена выступления в эстрадно-джазовом оркестре Олега Лундстрема