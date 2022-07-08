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13 редких кадров знаменитостей, на которых их сложно узнать

13 редких кадров знаменитостей, на которых их сложно узнать

Автор:
08 июля 2022 13:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архив   знаменитости   фото   
1187
14
Сложно перепутать Ларису Гузееву и Аллу Пугачеву, ведь даже те, кто не видели роли первой или не слышали никогда песен второй, знают, как они Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru выглядят. Однако история помнит времена, когда любимые нами звезды не были известны и ныне узнать их на старых фото будет не так уж и просто.
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Источник:

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Метки: архив   знаменитости   фото   
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10  комментариев
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550
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да ладно , почти всех можно узнать .. .
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7k
Роман 20 минут назад
Высоцкий не изменился ))
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4k
Горожанин Час назад
Хворостовский - 1987 год сотовый в руках? Пугачева - как можно быть такой умной и всё пр.о.с.р.а.ть: прокурить, пропить и выйти замуж за Галкина. Гузеева как была дурой - так и осталась.
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790
Просто прохожий Час назад
Если автор никого не узнал-то это говорит только о его умственном развитии(ну это обычный говноблохер) и то что ему очень мало "годочков". Ну а на предпоследнем фото(где якобы алла), думаю что фотку просто дернули из другого поста.
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386k
Алексей 2 часа назад
Высоцгого только не узнал.и то потому что ему там лет 6-8. а пугачиха уже тогда в тираже была,шлендра
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