Ануча Саенчарт: бюджетный азиатский косплей

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Житель Таиланда Ануча Саенчарт создал страницу в инстаграм под названием «Low Budget Cosplay», где он загружает самые креативные и непредсказуемые работы. «Дешево и весело» - вот его девиз.
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