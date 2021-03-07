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Ануча Саенчарт: бюджетный азиатский косплей

Ануча Саенчарт: бюджетный азиатский косплей (22 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   идеи   косплей   таланты   фото   
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Житель Таиланда Ануча Саенчарт создал страницу в инстаграм под названием «Low Budget Cosplay», где он загружает самые креативные и непредсказуемые работы. «Дешево и весело» - вот его девиз.
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Метки: Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   идеи   косплей   таланты   фото   
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