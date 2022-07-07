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Девочка из Улан-Удэ не побоялась спуститься на дно уличного туалета, чтобы спасти провалившуюся уличную кошку

Девочка из Улан-Удэ не побоялась спуститься на дно уличного туалета, чтобы спасти провалившуюся уличную кошку

Автор:
07 июля 2022 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Улан-Удэ   девочка   кошка   подросток   спасатели   туалет   
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Ни один из спасателей не мог туда пролезть из-за комплекции, и в дело вступил 13-летний подросток.

Бездомная кошка каким-то образом провалилась под пол в уличном сортире. Выбраться не смогла и три дня только истошно мяукала. Волонтёры пытались достать её самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей.

Те насколько смогли разобрали пол, но в это отверстие никто из них спуститься не смог. Тогда к спасению подключилась 13-летняя Кристина. Её обвязали тросами, спустили в недра сортира и девочка смогла вытащить несчастную кошку, не потеряв сознание от вони.

Спасённую кошку символично обозвали «Вонькой» и уже записали на обследование к ветеринару.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Улан-Удэ   девочка   кошка   подросток   спасатели   туалет   
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9  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова 59 минут назад
Дай Бог этой девочке здоровья и счастья.
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18k
homerchik 22 минуты назад
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3k
Motorola 23 минуты назад
ЧЕЛОВЕК !
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2k
Вадим Полчаса назад
Доброе сердце, молодец!
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2k
Трям 43 минуты назад
Уличная девочка, на улицах улан-удэ спустилась в уличный туалет и вытащила уличную кошку на улицу.
Вот как надо заголовки писать!!!
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Alex Djeff 49 минут назад
Мне интересно узнать минусатора. Эй, ублюдок, отзовись.
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10k
Alex Djeff 52 минуты назад
Хорошая мама будет...
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9k
*Сергей* 57 минут назад

Человек!
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