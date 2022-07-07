Девочка из Улан-Удэ не побоялась спуститься на дно уличного туалета, чтобы спасти провалившуюся уличную кошку

Ни один из спасателей не мог туда пролезть из-за комплекции, и в дело вступил 13-летний подросток.
Бездомная кошка каким-то образом провалилась под пол в уличном сортире. Выбраться не смогла и три дня только истошно мяукала. Волонтёры пытались достать её самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей.
Те насколько смогли разобрали пол, но в это отверстие никто из них спуститься не смог. Тогда к спасению подключилась 13-летняя Кристина. Её обвязали тросами, спустили в недра сортира и девочка смогла вытащить несчастную кошку, не потеряв сознание от вони.
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Спасённую кошку символично обозвали «Вонькой» и уже записали на обследование к ветеринару.
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АНТИФИШКИ
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