Девочка из Улан-Удэ не побоялась спуститься на дно уличного туалета, чтобы спасти провалившуюся уличную кошку

Бездомная кошка каким-то образом провалилась под пол в уличном сортире. Выбраться не смогла и три дня только истошно мяукала. Волонтёры пытались достать её самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей.

Те насколько смогли разобрали пол, но в это отверстие никто из них спуститься не смог. Тогда к спасению подключилась 13-летняя Кристина. Её обвязали тросами, спустили в недра сортира и девочка смогла вытащить несчастную кошку, не потеряв сознание от вони.