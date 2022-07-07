Типа "Москвич": стало известно, как будут выглядеть новые отечественные авто

Если всё получится со сборкой авто из крупных узлов, после наладят производство собственных авто. На сегодня подписано соглашение с главным технологическим партнером проекта - КамАЗом. На заводе ожидают, что смежные предприятия, поставлявшие ранее компоненты из разных регионов страны, не подведут и продолжат свою деятельность. Завод также хотел бы сохранить весь коллектив, который насчитывает 2305 человек.