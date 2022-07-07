Типа "Москвич": стало известно, как будут выглядеть новые отечественные авто

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «Москвич» и поделился фото машин, которые в ближайшее время могут стать на конвейер.
Столичный автозавод "Москвич" 6 июля представил модельный ряд будущих автомобилей. Снимки машин появились в крупнейшем новостном фотобанке ТАСС. Судя по ним, авто "слегка" (или не слегка) напоминает творения китайского автопрома.
Речь идет о пяти автомобилях, и все они выглядят как перелицованные модели JAC. Собственно, Собянин и не скрывал, что первые модели будут изготовлены путем крупноузловой сборки автомобилей из так называемых дружественных стран.
На сегодняшний момент запланирован выпуск трех вседорожников и одного седана с двигателем внутреннего сгорания. Кроме них, появился и один электрокар, но сроков продажи этих авто пока никто не называл.
Машинам присвоены порядковые номера от I до IV. Модель I — это JAC X4/JS4 и его электрический аналог E40X . Модель II -JAC X6 , а Модель III и Модель IV — спортседан Sehol A5 Plus и кроссовер JAC X7 соответственно.
Если всё получится со сборкой авто из крупных узлов, после наладят производство собственных авто. На сегодня подписано соглашение с главным технологическим партнером проекта - КамАЗом. На заводе ожидают, что смежные предприятия, поставлявшие ранее компоненты из разных регионов страны, не подведут и продолжат свою деятельность. Завод также хотел бы сохранить весь коллектив, который насчитывает 2305 человек.
А если и это удастся, то в будущем предприятие планирует выпускать не только авто, но и электромоторы, и все комплектующие для новых машины.
Напомним, что московский завод Renault перешел в собственность властей столицы после того, как французский концерн свернул работу на российском рынке. Чуть позже правительство Москвы заявило о планах выпускать электроверсию «Москвича». Батареи для электрокаров вызвался поставлять Ростех, однако о других подрядчиках пока ничего не известно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ИМХО нам нужен аналог Логана-простой и надёжный авто, без лишних причиндалов и по адекватной цене (менее лимона).
задача 2 - запустить производство что бы мощности не простаивали
задача 3 - если не наврут то в перспективе наработают своё из полученного ( как развивался китай практически в любом производстве, создавался завод с полученной технологией и на базе его шло изучение и попытки создать своё это в среднем при современных возможностях лет 8-12)
то что будут что т овыпускать и быть ликвидными это плюс, рабочие места вместо нескольких тысяч безработных в кризис это плюс, если реально стоит задача начинать строить своё на базе того что собирается это плюс.
Нас оставили в машиностроении в прямом смысле у разбитого окрыта , гражданские авто это наша ахилесова пята ( ну вот не получалось у нас толком быть конкуретными в этой отрасли , в конце концов есть много других технологичных отраслей где мы одни из первых) . А кричать всё пропало это вообще не сложно- можно даже ни куда не выходить. п.с. собянин редкостный гад и я не разу не его фанат, но в данном случае пока здравый подход
Ничего не понятно.
ну сделайте там какую нибудь базовую комплектацию которая будет реально за нормальную цену, что бы простые работяги могли купить, а там дальше ещё несколько комплектаций со всякиви встроенными компьютерами, дополнительными динамиками и пр. для мажоров