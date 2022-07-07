FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9716 постов • 776 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Типа "Москвич": стало известно, как будут выглядеть новые отечественные авто

Типа "Москвич": стало известно, как будут выглядеть новые отечественные авто

Автор:
07 июля 2022 07:13
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Москвич   авто   автопром   модели   презентация   собянин   
2918
9

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «Москвич» и поделился фото машин, которые в ближайшее время могут стать на конвейер.

Столичный автозавод "Москвич" 6 июля представил модельный ряд будущих автомобилей. Снимки машин появились в крупнейшем новостном фотобанке ТАСС. Судя по ним, авто "слегка" (или не слегка) напоминает творения китайского автопрома.


×
×

Речь идет о пяти автомобилях, и все они выглядят как перелицованные модели JAC. Собственно, Собянин и не скрывал, что первые модели будут изготовлены путем крупноузловой сборки автомобилей из так называемых дружественных стран.



На сегодняшний момент запланирован выпуск трех вседорожников и одного седана с двигателем внутреннего сгорания. Кроме них, появился и один электрокар, но сроков продажи этих авто пока никто не называл.


Машинам присвоены порядковые номера от I до IV. Модель I — это JAC X4/JS4 и его электрический аналог E40X . Модель II -JAC X6 , а Модель III и Модель IV — спортседан Sehol A5 Plus и кроссовер JAC X7 соответственно.

Если всё получится со сборкой авто из крупных узлов, после наладят производство собственных авто. На сегодня подписано соглашение с главным технологическим партнером проекта - КамАЗом. На заводе ожидают, что смежные предприятия, поставлявшие ранее компоненты из разных регионов страны, не подведут и продолжат свою деятельность. Завод также хотел бы сохранить весь коллектив, который насчитывает 2305 человек.

А если и это удастся, то в будущем предприятие планирует выпускать не только авто, но и электромоторы, и все комплектующие для новых машины.

Напомним, что московский завод Renault перешел в собственность властей столицы после того, как французский концерн свернул работу на российском рынке. Чуть позже правительство Москвы заявило о планах выпускать электроверсию «Москвича». Батареи для электрокаров вызвался поставлять Ростех, однако о других подрядчиках пока ничего не известно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ynews   Москвич   авто   автопром   модели   презентация   собянин   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe 2 часа назад
Я не совсем поняла, а в этих новых авто будет что-то российское, кроме названия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
Геннадий Хамидулин 4 минуты назад
Как то так........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−112
Thomsen 5 минут назад
С такой помпой презентовать запуск сборки китайских клонов? Или все должны испытать оргазм от перезапуска бренда "москвич"? Ещё я до сих пор не понимаю советского атавизма по поводу китайцев - кто-то продолжает смотреть на них свысока и укладывать в башке всё в одну формулу - "китайцы всё пи*дют, копируют и ставят на поток!" В отношении автопрома это смахивает на то, как импотент защищает своё бессилие, крича, что сосед пьёт виагру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Progressor 6 минут назад
Ну во первых по дизайну морды они скорее Весту напоминают, чем китайцев. Сами же китайцы в 99% тупо скопированы с брендов и говорить что на них кто-то похож просто смешно. Во вторых, любые современные автофирмы собирают свои модели на комплектующих от тысяч поставщиков со всего мира - схренали Москвич должен идти по другому пути? Что нужно из критичного - со временем локализуют. Почитаешь комменты - ну сплошь гении толкающие Россию вперед! В зеркало на себя посмотрите, что ВЫ ЛИЧНО сделали то для страны кроме как жрать, спать, срать и комментить где попало свое "очень ценное" "фе"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 6 минут назад
Понимаю что цены будут очень высокие, но это лучше чем ничего, тем более страна сейчас борется с нацизмом против пол мира, наши лучшие люди погибают, так что не время ныть о том какие плохие или дорогие машины. Надо быть благодарными что есть чем кормить семью, есть крыша над головой и хотя бы морально поддерживать такие начинания в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 8 минут назад
А это коренной москвич?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
K7OO 9 минут назад
Уже говорилось, что на первом этапе стоит задача закрыть потребности такси, каршеринга и некоторого спецтранспорта, это очень емкий рынок. Ну а за счет этого и само производство будет постепенно развиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей 13 минут назад
Машинки, конечно, заманчивые, но как будет обстоять дело с ценой? Думаю, что она не обрадует.
ИМХО нам нужен аналог Логана-простой и надёжный авто, без лишних причиндалов и по адекватной цене (менее лимона).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown Полчаса назад
Всяко лучше, чем ничего. С чего то надо начинать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман 36 минут назад
Вообще отличная новость, несмотря на китайские машины. Камовцы будут осваивать производство легкового авто в противовес ВАЗу. Глядишь с опытом перейдут и на свои модели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 39 минут назад
Интересно почитать комменторов-экспертов по автопрому: ещё, как говорится,ни коня, ни воза, а уже шлюзы с дерьмом открыты, потоки хлынули. Все всё знают наперёд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Иванов 40 минут назад
задача 1 - сохранить рабочие места , так как в данном случае это не только сотрудники завода а ещё снабжение, логистика и прочее прочее
задача 2 - запустить производство что бы мощности не простаивали
задача 3 - если не наврут то в перспективе наработают своё из полученного ( как развивался китай практически в любом производстве, создавался завод с полученной технологией и на базе его шло изучение и попытки создать своё это в среднем при современных возможностях лет 8-12)
то что будут что т овыпускать и быть ликвидными это плюс, рабочие места вместо нескольких тысяч безработных в кризис это плюс, если реально стоит задача начинать строить своё на базе того что собирается это плюс.
Нас оставили в машиностроении в прямом смысле у разбитого окрыта , гражданские авто это наша ахилесова пята ( ну вот не получалось у нас толком быть конкуретными в этой отрасли , в конце концов есть много других технологичных отраслей где мы одни из первых) . А кричать всё пропало это вообще не сложно- можно даже ни куда не выходить. п.с. собянин редкостный гад и я не разу не его фанат, но в данном случае пока здравый подход
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 Час назад
А почему тогда эти машины будут называться "Москвич"? Это же реплики китайских машин?
Ничего не понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko Час назад
Прости господи это лютый пистец. Корейские Авто это устаревшие японские, китайские это устаревшие корейский, а здесь будут устаревшие китайские! Какое то наблюдение за наблюдающим половой акт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat Час назад
Я думаю основная проблема будет в стоимости как всегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101285



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора...
Фотоистории невероятных событий
Фотоистории невероятных событий
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как Уинстон Черчилль планировал в 1945 году напасть на Советский Союз: крах операции «Немыслимое»
Как Уинстон Черчилль планировал в 1945 году напасть на Советский Союз: крах операции...
Почему советские автобусы красили в жёлтый цвет
Почему советские автобусы красили в жёлтый цвет
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#автомобили#автомир#история#сатира#аварии#сарказм#Ynews
#фото#люди#интересное#интересно#дтп#забавно#удивительно#Россия#США#подборка
#прикол#Разное#картинки#факты#новости#кино#природа#конфликт#авто аварии#фильм
Как большой бюст может помочь в быту Как большой бюст может помочь в быту Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах Госдума ввела уголовное наказание для лихачей на дорогах Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД Британский Vogue посвятил февральский номер новому поколению африканских моделей Британский Vogue посвятил февральский номер новому поколению африканских моделей Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина Лужковская Москва в фото, которые буквально переносят в прошлое Лужковская Москва в фото, которые буквально переносят в прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться