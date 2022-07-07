25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения

Эти снимки сделаны в наше время, но в это непросто поверить, потому что больше всего они напоминают картины эпохи Ренессанса. Трудно сказать, что отличает их - композиция, свет, атмосфера? Но вглядываясь в них, можно ощутить себя современником эпохи Возрождения.

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Сказочный Брюгге 0 Источник:

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Человек и его конь 0 Источник:

У моего брата похмелье, или Нечаянный Караваджо, 2013 0 Источник:

Хильдегарда ремонтирует окно 0 Источник:

Ужин фермера 0 Источник:

Приятель снимал у меня в мастерской для портфолио, вспышка не сработала - и получился этот ренессансный снимок 0 Источник:

Крещение 0 Источник:

Ступени. Вечер. Франция 0 Источник:

У окна в Версале 0 Источник:

Вид из окна в Швейцарии 0 Источник:

Надежда на парамедика 0 Источник:

Закат во Франции 0 Источник:

Девушка эпохи Ренессанса 0 Источник:

Олимпийская сборная США по водному поло 0 Источник:

Мать и дитя 0 Источник:

Купание в канале. Индия, Кашмир 0 Источник:

"На этом фото я и брат. Я случайно нашла его в доме бабушки" 0 Источник:

Дамаск в 1950-х 0 Источник:

Искушение шторами 0 Источник:

Пожар в усадьбе 0 Источник:

Ангела Меркель в гостях у рыбаков 0 Источник:

Материнство 0 Источник:

В горах Швейцарии 0 Источник:

шахматная партия в Мазандаране, Иран 0 Источник:

В ожидании знамения 0 Источник:

Зимняя чистка ковров: почти что Брейгель 0 Источник:

Девушка, ушибившая локоть об стол 0 Источник: