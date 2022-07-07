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25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения

25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения

Автор:
07 июля 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: возрождение   из другой эпохи   искусство   красиво   ренессанс   удивительно   фото   фотографии   
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Эти снимки сделаны в наше время, но в это непросто поверить, потому что больше всего они напоминают картины эпохи Ренессанса. Трудно сказать, что отличает их - композиция, свет, атмосфера? Но вглядываясь в них, можно ощутить себя современником эпохи Возрождения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возрождение   из другой эпохи   искусство   красиво   ренессанс   удивительно   фото   фотографии   
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