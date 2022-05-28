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Мать отказалась признать в найденном полицией мальчике пропавшего сына

Мать отказалась признать в найденном полицией мальчике пропавшего сына

Автор:
28 мая 2022 16:57
Сообщество : Истории
Метки: Гордон Норткотт   Жизнь   Уолтер и Кристин Коллинз   история   похищение   случай   
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Уолтера Коллинза мама Кристин воспитывала в одиночку: глава маленькой семьи отбывал наказание за вооружённые ограбления. И жили бы они потихоньку и дальше, если бы в возрасте 9 лет ребёнка не похитили. История произошла в далёком 1928 году.

Первым делом полиция начала отрабатывать связанную с отцом версию: чтобы отомстить подельнику, кто-то из недругов мог похитить его сына. Но никто не объявился, выкупа не потребовали. Прочёсывание по горячим следам близлежащей местности результатов не дало.


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Кристин Коллинз на тот момент работала диспетчером в телефонной компании в районе Линкольн-Хайтс Лос-Анджелеса. Женщина прилагала максимум усилий, чтобы найти своего сына и оповещала об этом всех, кого можно.

История нашла отражение в СМИ. И полицейские несколько месяцев кряду получали пинки и щипки в статьях за бездействие и отсутствие результатов по такому серьёзному делу.


Прошло почти полгода, и тут радостное известие: в Иллинойсе обнаружен Уолтер. Поскольку история с исчезновением широко освещалась в прессе, журналисты постарались осветить и счастливое воссоединение матери и сына. Полицейские только приветствовали это, поскольку вездесущие писаки могли нарыть в ходе своего расследования то, что не нужно – факты коррупции в участке.


Журналисты и фотографы были наготове, держали камеры и блокноты, чтобы запечатлеть трогательное мгновение. Но всё пошло не по плану: Кристин, увидев мальчика, тихо сказала возглавлявшему расследование капитану, что этот мальчик не имеет к ней никакого отношения.

Капитан Джонс стал настаивать, что дети в таком возрасте быстро растут, меняются. И что она просто перенервничала из-за стресса, а мальчик – это её любимый Уолтер.

Дабы погасить пламя разгорающегося скандала, Коллинз забрала найдёныша домой: на этом настоял полицейский. А журналисты запечатлели не особенно искренние объятия воссоединения семьи.


Женщина сама занялась расследованием и начала сбор информации. Её поддержал стоматолог, осмотревший мальчика и подтвердивший несовпадение с картой своего пациента, а также школьные учителя. Несмотря на общее сходство, мальчик был полнее (что возможно) и ниже ростом (что невероятно).

Но Джонсон отмёл все улики и свидетельские показания и обвинил отчаявшуюся женщину в психическом расстройстве. По заявлению полицейского Кристин поместили в психиатрическую лечебницу как потенциально опасную для окружающих.


Но сомнения грызли и ленивого полицейского, который через некоторое время всё же вызвал парнишку на разговор. В результате которого выяснилось, что зовут его Артур Джейкоб Хатчинс, и он на 3 года старше пропавшего Уолтера.

Он рассказал, что какой-то пьянчуга в баре отметил его сходство с разыскиваемым Коллинзом. И у мальчишки взыграло желание пожить чужой жизнью. Он ввязался в авантюру, поскольку давно хотел быть актёром, и сбежал из дома, ничего не сказав отцу и мачехе. После признания Кристин выпустили из лечебницы.


А настоящий Уолтер стал жертвой канадского серийного убийцы Гордона Норткотта. Тот давно заприметил симпатичного мальчика и несколько месяцев вынашивал план его похищения. Психопат держал своих жертв в курятнике, из-за чего серия его преступлений вошла в историю как «Вайнвилльские убийства в курятнике».


Кристин отказалась поверить в то, что её мальчик пал жертвой маньяка. Она  даже съездила к Норткотту за день до казни, поскольку преступник телеграфировал женщине, что Уолтера вообще не было на его ранчо. Но когда Коллинз приехала, отказался с ней говорить. Всю оставшуюся жизнь она предпринимала попытки разыскать ребёнка. По мотивам истории Коллинз снят фильм «Подмена».  

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гордон Норткотт   Жизнь   Уолтер и Кристин Коллинз   история   похищение   случай   
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Konstantin 2 часа назад
Какой пи***ц. Бедная женщина
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