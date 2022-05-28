Мать отказалась признать в найденном полицией мальчике пропавшего сына

Кристин Коллинз на тот момент работала диспетчером в телефонной компании в районе Линкольн-Хайтс Лос-Анджелеса. Женщина прилагала максимум усилий, чтобы найти своего сына и оповещала об этом всех, кого можно.

История нашла отражение в СМИ. И полицейские несколько месяцев кряду получали пинки и щипки в статьях за бездействие и отсутствие результатов по такому серьёзному делу.