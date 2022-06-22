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Циолковский: он доказал, что смерти не существует

Циолковский: он доказал, что смерти не существует

Автор:
22 июня 2022 15:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   изобретения   интересное   история   ученые Россия   
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5 (17) сентября 1857 года родился учёный-самоучка, который обосновал идею, что именно ракеты надо использовать для полётов в космос.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   изобретения   интересное   история   ученые Россия   
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SerGProS 55 минут назад
Я не то чтобы боюсь умереть я просто не хочу при этом присутствовать.“

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