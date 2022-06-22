Циолковский: он доказал, что смерти не существует

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5 (17) сентября 1857 года родился учёный-самоучка, который обосновал идею, что именно ракеты надо использовать для полётов в космос.
Эдуард Игнатьевич Циолковский, отец будущего учёного, работал лесником и был из обедневшего дворянского рода. Мама же, Мария Ивановна, была из семьи мелких помещиков. Она и научила маленького Костю чтению и грамоте.
Учёный так вспоминал про своё детство: "Проблески серьёзного умственного сознания проявились при чтении. Лет в 14 я вздумал почитать арифметику, и мне показалось всё там совершенно ясным и понятным. С этого времени я понял, что книги - вещь немудрёная и вполне мне доступная".
Учёный так вспоминал про своё детство: "Проблески серьёзного умственного сознания проявились при чтении. Лет в 14 я вздумал почитать арифметику, и мне показалось всё там совершенно ясным и понятным. С этого времени я понял, что книги - вещь немудрёная и вполне мне доступная".
Костя в детстве переболел скарлатиной, поэтому ему было сложно учиться в мужской гимназии в Вятке (современный Киров), куда его семья перебралась в 1868 году. И он был не самым послушным учеником, его частенько наказывали за всякие проказы в классе.
Циолковский был отчислен из гимназии, а в 16 лет не удалось поступить в Московское техническое училище. И Константин Эдуардович начал заниматься самообразованием, а затем и репетиторством. Он просиживал в столичной библиотеке Румянцевского музея. Денег ему не хватало и он частенько питался только водой и хлебом.
Циолковский был отчислен из гимназии, а в 16 лет не удалось поступить в Московское техническое училище. И Константин Эдуардович начал заниматься самообразованием, а затем и репетиторством. Он просиживал в столичной библиотеке Румянцевского музея. Денег ему не хватало и он частенько питался только водой и хлебом.
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"Основной мотив моей жизни - сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть скоро, а может быть в отдалённом будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества", - вспоминал Константин Эдуардович.
Когда он вернулся домой в Рязань, то успешно сдал экзамены на звание уездного учителя математики. Получив направление в Боровское училище (это сейчас современная Калужская область) осел там в 1880 году. Там же он написал и свои научные исследования. Без каких-либо связей в научном мире Циолковский сам разработал кинетическую теорию газов. Хоть это было доказано 25 лет назад и говорят, что сам Менделеев сказал ему, что он открыл Америку.
Когда он вернулся домой в Рязань, то успешно сдал экзамены на звание уездного учителя математики. Получив направление в Боровское училище (это сейчас современная Калужская область) осел там в 1880 году. Там же он написал и свои научные исследования. Без каких-либо связей в научном мире Циолковский сам разработал кинетическую теорию газов. Хоть это было доказано 25 лет назад и говорят, что сам Менделеев сказал ему, что он открыл Америку.
В 1885 году учёный всерьёз занялся идеей создания аэростата. Он писал в научные организации по этому вопросу, но получал отписки из Русского технического общества: "Г-ну Циолковскому оказать нравственную поддержку, сообщив ему мнение Отдела о его проекте. Просьбу же о пособии на проведение опытов отклонить". Но он добился того, что его труды регулярно издавались.
В научно-фантастической повести "На Луне" Циолковский писал: "Медлить более было нельзя: жара стояла адская; по крайней мере, снаружи, в местах освещённых, каменная почва накаливалась до того, что пришлось подвязать под сапоги довольно толстые деревянные дощечки. Второпях мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она не разбивалась - так слаба была тяжесть". Многие учёные признали, что он в точности описал лунную атмосферу.
Незадолго до своей кончины Константин Эдуардович писал: "Меня мучает мысль: окупил ли я своими трудами тот хлеб, который я ел в течение 77-ми лет? Поэтому я всю жизнь стремился к крестьянскому земледелию, чтобы буквально есть свой хлеб".
Смерть его не пугала. О ней Циолковский говорил так: "Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Её нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем, последнего как бы нет. Множество же существований атома в органической форме сливаются в одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь — счастливую, так как иной нет".
Смерть его не пугала. О ней Циолковский говорил так: "Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Её нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем, последнего как бы нет. Множество же существований атома в органической форме сливаются в одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь — счастливую, так как иной нет".
Источник:
АНТИФИШКИ
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