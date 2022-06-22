Циолковский: он доказал, что смерти не существует

"Основной мотив моей жизни - сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть скоро, а может быть в отдалённом будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества", - вспоминал Константин Эдуардович.

Когда он вернулся домой в Рязань, то успешно сдал экзамены на звание уездного учителя математики. Получив направление в Боровское училище (это сейчас современная Калужская область) осел там в 1880 году. Там же он написал и свои научные исследования. Без каких-либо связей в научном мире Циолковский сам разработал кинетическую теорию газов. Хоть это было доказано 25 лет назад и говорят, что сам Менделеев сказал ему, что он открыл Америку.