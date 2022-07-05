И дети будут сыты, и денег не надо тратить

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Симпатичная девушка сама добыла себе модную кожу на сумочку и вкусный обед для детей
Бразилия, река Куяба
Самке ягуара удалось поймать крупного каймана. Фотограф Ким Салливан запечатлел ее с добычей во время путешествия по Бразилии. Когда грозный противник был повержен, самка потащила его тушу в логово к голодным детенышам.
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Пойдем дорогой. У меня такой вкусный чай дома....
Источник:
АНТИФИШКИ
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