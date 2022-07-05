И дети будут сыты, и денег не надо тратить

Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка

Бар в Нидерландах заменил спортивные трансляции на стримы из дикой природы

Восставший из мёртвых: найдена черепаха, которая "вымерла" 100 лет назад

20+ удивительных кадров из мира животных

Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию

20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания