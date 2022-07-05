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И дети будут сыты, и денег не надо тратить

И дети будут сыты, и денег не надо тратить

Автор:
05 июля 2022 22:55
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   большие кошки   дикая природа   кайман   кошачьи   пресмыкающиеся   
295
5

Симпатичная девушка сама добыла себе модную кожу на сумочку и вкусный обед для детей

Бразилия, река Куяба


Самке ягуара удалось поймать крупного каймана. Фотограф Ким Салливан запечатлел ее с добычей во время путешествия по Бразилии. Когда грозный противник был повержен, самка потащила его тушу в логово к голодным детенышам.


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Пойдем дорогой. У меня такой вкусный чай дома....


Источник:

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Метки: Jaguar   большие кошки   дикая природа   кайман   кошачьи   пресмыкающиеся   
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2  комментария
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a_komolow 7 часов назад
Всему живому нужно есть!
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Babangdida 7 часов назад
Это типа модного конфликта, когда сумочка сапоги и ремень не подошли к пальто?
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Axel

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
553



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