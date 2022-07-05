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Царь-балконы всем на зависть: когда фантазия не знает границ

Царь-балконы всем на зависть: когда фантазия не знает границ

Автор:
05 июля 2022 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: балкон   жить в россии   идиоты   квартиры   ремонт   фантазия   царь-балкон   этажи   
3500
15

Усовершенствовать свою жилплощадь - пожалуй, мысль, которая посещала многих владельцев жилья. Кто-то делает ремонт в квартире, другие этим не ограничиваются. Апгрейдить балкон - святое дело!

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: балкон   жить в россии   идиоты   квартиры   ремонт   фантазия   царь-балкон   этажи   
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21  комментарий
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46k
dima423 Час назад
во люди бесстрашные которые эти пристройки строят... ведь не продашь, не узаконишь никогда такие художества)
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1k
emporio_ss 13 секунд назад
Ссылка coub.com
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201k
Orange Zero 57 секунд назад
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3k
Natalia 8 минут назад
Зачем люди (другие жильцы) это терпят? Тень в своей квартире, риск обрушения, эстетика дома. Я пусть последней душнилой буду, но по всем инстанциям бы обращалась и требовала демонтажа. Нах терпеть это в своем доме
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5k
Max 12 минут назад
Ощущение, что в этих городах нет Главного архитектора.
Если по закону, то даже цвет оконных рам менять нельзя и расстекловку, не говоря уже про курятники на балконах.
А то что мы видим на фото это уже за гранью разумного. Если ЭТО рухнет и придавит кого-нибудь, то сядут многие.
Бывали случаи, когда лед падал с крыши незаконно (а других и быть не может) остекленного балкона и травмировал пешеходов. И у владельца "неожиданно" возникали проблемы.
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9k
Hunson Abadeer 38 минут назад
страшно представить что если такая пристройка упадет кому то на голову...
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3k
Copycat 47 минут назад
и всё равно балконам в посте далеко до армянских) эти ребята просто мастера "пристроек" "надстроек" "расширений" и пр.

они даже целые этажи порой наращивают

так сказать "как тебе такое варламов"
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472
pka2004 Ваня 7 минут назад
Ага! Только снимки не самые крутые. Там есть такие, что к дворцам хрущевки прилипают))
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31k
Fat Lynx 49 минут назад
Вы на "замок" пугачевой с галкиным гляньте... тот еще архитектурный шедевр в стиле цыганского борделя.
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542
HalloFreeSpace Час назад
как это вообще разрешают ?
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1k
Дмитрий Час назад
В тему. Сразу за МКАДом. 35 лямов квартира стоила до вот этого всего.
https://vk.com/wall-34882023_1269407
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