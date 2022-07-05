Царь-балконы всем на зависть: когда фантазия не знает границ

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Усовершенствовать свою жилплощадь - пожалуй, мысль, которая посещала многих владельцев жилья. Кто-то делает ремонт в квартире, другие этим не ограничиваются. Апгрейдить балкон - святое дело!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ай, брат! Ну зачем ты такое говоришь, А?
Если по закону, то даже цвет оконных рам менять нельзя и расстекловку, не говоря уже про курятники на балконах.
А то что мы видим на фото это уже за гранью разумного. Если ЭТО рухнет и придавит кого-нибудь, то сядут многие.
Бывали случаи, когда лед падал с крыши незаконно (а других и быть не может) остекленного балкона и травмировал пешеходов. И у владельца "неожиданно" возникали проблемы.
они даже целые этажи порой наращивают
так сказать "как тебе такое варламов"
"...здесь будет город-сад!"
https://vk.com/wall-34882023_1269407