Жуткая коллекция кукол на балконе

В центре Каракаса (Венесуэла) находится достопримечательность под названием «Кукольный балкон», и она способна впечатлить всех любителей фильмов ужасов и до потери пульса напугать педиофобов (педиофобия — паническая боязнь кукол и манекенов).
Пространство этого балкона, находящегося в двухэтажном здании по адресу Avenida Este 12, заставлено страшными старыми куклами, которые наблюдают за прохожими своими остекленевшими глазами.
Все пространство балкона, находящегося в двухэтажном здании по адресу Avenida Este 12, заставлено страшными старыми куклами.
Проходить мимо «Кукольного балкона» днем довольно тревожно, но делать это ночью страшнее в несколько раз. А если пойдет дождь и человек, гуляющий рядом с балконом, вспомнит, что находится в центре города с высочайшим уровнем преступности, то он точно в панике побежит домой, не оглядываясь.
О происхождении жуткой достопримечательности ходят не менее жуткие легенды. Некоторые жители Каракаса считают, что люди, живущие в доме с куклами, практикуют черную магию, другие же думают, что кукол расставил на балконе призрак старика, который выходит по ночам, пробирается в комнаты маленьких девочек и похищает их любимые игрушки.
Но на самом деле балкон с куклами — это всего лишь творение местного художника Этаниса Гонсалеса. На создание пугающей инсталляции мужчину вдохновила дружба с местным водителем, грузовик которого тоже был украшен куклами, пишет Odditycentral.
Долгое время «Кукольный балкон» очень пугал венесуэльцев, и они всеми способами пытались от него избавиться. Но художник не нарушил никаких законов, заставив часть своего дома игрушками, поэтому местным пришлось смириться. В конце концов большинство жителей Каракаса стали считать балкон любопытной достопримечательностью своего города.
Источник:
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