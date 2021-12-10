Жуткая коллекция кукол на балконе

О происхождении жуткой достопримечательности ходят не менее жуткие легенды. Некоторые жители Каракаса считают, что люди, живущие в доме с куклами, практикуют черную магию, другие же думают, что кукол расставил на балконе призрак старика, который выходит по ночам, пробирается в комнаты маленьких девочек и похищает их любимые игрушки.

Но на самом деле балкон с куклами — это всего лишь творение местного художника Этаниса Гонсалеса. На создание пугающей инсталляции мужчину вдохновила дружба с местным водителем, грузовик которого тоже был украшен куклами, пишет Odditycentral.