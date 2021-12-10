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Жуткая коллекция кукол на балконе

Жуткая коллекция кукол на балконе (10 фото)

Автор:
10 декабря 2021 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: балкон   венесуэла   креатив   куклы   ужас   фантазия   фото   
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В центре Каракаса (Венесуэла) находится достопримечательность под названием «Кукольный балкон», и она способна впечатлить всех любителей фильмов ужасов и до потери пульса напугать педиофобов (педиофобия — паническая боязнь кукол и манекенов).


Пространство этого балкона, находящегося в двухэтажном здании по адресу Avenida Este 12, заставлено страшными старыми куклами, которые наблюдают за прохожими своими остекленевшими глазами.

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Все пространство балкона, находящегося в двухэтажном здании по адресу Avenida Este 12, заставлено страшными старыми куклами.

Проходить мимо «Кукольного балкона» днем довольно тревожно, но делать это ночью страшнее в несколько раз. А если пойдет дождь и человек, гуляющий рядом с балконом, вспомнит, что находится в центре города с высочайшим уровнем преступности, то он точно в панике побежит домой, не оглядываясь.

О происхождении жуткой достопримечательности ходят не менее жуткие легенды. Некоторые жители Каракаса считают, что люди, живущие в доме с куклами, практикуют черную магию, другие же думают, что кукол расставил на балконе призрак старика, который выходит по ночам, пробирается в комнаты маленьких девочек и похищает их любимые игрушки. 


Но на самом деле балкон с куклами — это всего лишь творение местного художника Этаниса Гонсалеса. На создание пугающей инсталляции мужчину вдохновила дружба с местным водителем, грузовик которого тоже был украшен куклами, пишет Odditycentral.

Долгое время «Кукольный балкон» очень пугал венесуэльцев, и они всеми способами пытались от него избавиться. Но художник не нарушил никаких законов, заставив часть своего дома игрушками, поэтому местным пришлось смириться. В конце концов большинство жителей Каракаса стали считать балкон любопытной достопримечательностью своего города.

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Метки: балкон   венесуэла   креатив   куклы   ужас   фантазия   фото   
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Ivan 4 часа назад
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生气Robot 3 часа назад
Они были созданы дарить детям радость, но живут в гетто и пугают педиофобов!
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