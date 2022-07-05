Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере

В середине 60-х годов режиссер Владимир Фетин пригласил Евгения Павловича в свой фильм «Донская повесть». Леонов посчитал это шуткой. Ну ведь не могут на полном серьезе пригласить характерного комедийного актера в драматическую картину о суровой гражданской войне, основанную на рассказах Шолохова.

Прежде Фетин успел поработать с Леоновым над фильмом «Полосатый рейс». Режиссер был уверен, что у артиста такого калибра есть задатки настоящего трагика. Надо сказать, что Евгения Павловича пришлось натурально уговаривать. Тот отказывался до последнего и все из-за боязни не справиться с возложенной работой.