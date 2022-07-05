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Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере

Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере

Автор:
05 июля 2022 09:30
Сообщество : Кино
Метки: Донская повесть   Евгений Павлович Леонов   актер   кино   роль   талант   фильм   
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Евгений Павлович Леонов был выдающимся актером, подарившим советскому кинематографу множество ярких образов. Но даже среди всего многообразия особенно остро выделялась одна нетипичная роль, о которой и хотелось бы поговорить.

Леонов был самокритичным комедийным артистом. Он никогда не считал себя гениальным актером и придерживался мнения, якобы критики и зрители заранее оправдывают артистов жанра комедии, даже если они демонстрируют отвратительную игру. Ведь артисты такого формата дарят позитивные эмоции, или по крайней мере - стараются дарить.

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В середине 60-х годов режиссер Владимир Фетин пригласил Евгения Павловича в свой фильм «Донская повесть». Леонов посчитал это шуткой. Ну ведь не могут на полном серьезе пригласить характерного комедийного актера в драматическую картину о суровой гражданской войне, основанную на рассказах Шолохова.

Прежде Фетин успел поработать с Леоновым над фильмом «Полосатый рейс». Режиссер был уверен, что у артиста такого калибра есть задатки настоящего трагика. Надо сказать, что Евгения Павловича пришлось натурально уговаривать. Тот отказывался до последнего и все из-за боязни не справиться с возложенной работой.

Убеждать пришлось не только Леонова, но и худсовет «Ленфильма», который считал его кандидатуру не подходящей. Но Фетин настоял на своем, объяснив свой выбор тем, что в работах Шолохова кроме трагедии уместна и улыбка.

Евгений Павлович уже тогда в совершенстве владел всеми приемами классического комедийного артиста, от того ему было необычайно сложно сыграть абсолютно нового персонажа, который был полной противоположностью привычных героев.

Перед актером была поставлена трудная задача - продемонстрировать грубоватого и замкнутого человека, внутри которого находится светлая душа. Леонов трудился не покладая рук и смог разбудить в себе драматического артиста, удивительным образом сохранив комедийный отголосок.

Евгений Павлович настолько вжился в образ красного казака Якова, что пронес его частичку через многие последующие фильмы. Например, работая с Георгием Данелия актер нередко показывал на экране ранее нетипичных для себя трогательных и одновременно комичных героев.

Можно сказать, что работа над «Донской повестью» оставила отпечаток на всей дальнейшей карьере Леонова. Теперь образы Евгения Павловича были не только забавными, но и отдавали глубиной.

В них началась прослеживаться едва уловимая грустинка в глазах, без которых многие советские комедии смотрелись бы совершенно иначе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Донская повесть   Евгений Павлович Леонов   актер   кино   роль   талант   фильм   
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2  комментария
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Sergei 39 минут назад
Хороший фильм! И, да, не привычно было воспринимать Леонова в этой роли.
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11k
P.F. 21 минуту назад
Всё, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой… © Е. Леонов
Талантливый человек талантлив во всем.
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