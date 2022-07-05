Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере

Евгений Павлович Леонов был выдающимся актером, подарившим советскому кинематографу множество ярких образов. Но даже среди всего многообразия особенно остро выделялась одна нетипичная роль, о которой и хотелось бы поговорить.
Леонов был самокритичным комедийным артистом. Он никогда не считал себя гениальным актером и придерживался мнения, якобы критики и зрители заранее оправдывают артистов жанра комедии, даже если они демонстрируют отвратительную игру. Ведь артисты такого формата дарят позитивные эмоции, или по крайней мере - стараются дарить.
В середине 60-х годов режиссер Владимир Фетин пригласил Евгения Павловича в свой фильм «Донская повесть». Леонов посчитал это шуткой. Ну ведь не могут на полном серьезе пригласить характерного комедийного актера в драматическую картину о суровой гражданской войне, основанную на рассказах Шолохова.
Прежде Фетин успел поработать с Леоновым над фильмом «Полосатый рейс». Режиссер был уверен, что у артиста такого калибра есть задатки настоящего трагика. Надо сказать, что Евгения Павловича пришлось натурально уговаривать. Тот отказывался до последнего и все из-за боязни не справиться с возложенной работой.
Убеждать пришлось не только Леонова, но и худсовет «Ленфильма», который считал его кандидатуру не подходящей. Но Фетин настоял на своем, объяснив свой выбор тем, что в работах Шолохова кроме трагедии уместна и улыбка.
Евгений Павлович уже тогда в совершенстве владел всеми приемами классического комедийного артиста, от того ему было необычайно сложно сыграть абсолютно нового персонажа, который был полной противоположностью привычных героев.
Перед актером была поставлена трудная задача - продемонстрировать грубоватого и замкнутого человека, внутри которого находится светлая душа. Леонов трудился не покладая рук и смог разбудить в себе драматического артиста, удивительным образом сохранив комедийный отголосок.
Евгений Павлович настолько вжился в образ красного казака Якова, что пронес его частичку через многие последующие фильмы. Например, работая с Георгием Данелия актер нередко показывал на экране ранее нетипичных для себя трогательных и одновременно комичных героев.
Можно сказать, что работа над «Донской повестью» оставила отпечаток на всей дальнейшей карьере Леонова. Теперь образы Евгения Павловича были не только забавными, но и отдавали глубиной.
В них началась прослеживаться едва уловимая грустинка в глазах, без которых многие советские комедии смотрелись бы совершенно иначе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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