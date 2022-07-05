Для приготовления этих блюд понадобится только кружка и микроволновка

Не хватает времени на готовку, но хочется питаться вкусно и правильно? Тогда вам пригодятся эти простые рецепты блюд, которые готовятся в кружке. Большое количество ингредиентов не понадобится, к тому же мыть потом не придется много. А для вечно голодных и занятых студентов это просто находка!
1. Жареный рис с яйцами
Вам понадобится:
1 стакан риса
2 столовые ложки замороженного горошка
2 столовые ложки нарезанного красного перца
зеленый лучок
немного фиолетовой капусты
1 большое яйцо
1 столовая ложка соевого соуса
½ чайной ложки растительного масла
½ чайной ложки луковой приправы
¼ чайной ложки специй
Положите рис в большую кружку, добавьте горошек, красный перец, зеленый лучок и капусту сверху. Накройте чашку пищевой пленкой. Используя нож, проделайте отверстия в пленке. Запекайте в микроволновке 1 минуту 15 секунд.
Тем временем взбейте яйцо с соевым соусом, маслом, луковой приправой и специями. Вылейте яичную смесь в кружку и перемешайте с овощами и рисом.
Вновь накройте кружку пленкой и запекайте от 1 минуты 15 секунд до 1 минуты 30 секунд. Выньте кружку из микроволновки и хорошенько перемешайте блюдо. Дайте рису остыть минутку, а затем можете подавать.
2. Торт с нутеллой без муки
Вам понадобится:
¼ стакана нутеллы
1 большое яйцо
½ чайной ложки какао-порошка
Смешать все ингредиенты в большой кружке для микроволновки. Энергично взбить маленьким венчиком до однородной массы.
Запекать в микроволновке в течение 1 минуты 10 секунд. Тортик может быть слегка влажным, но позже он остынет и схватится. Подавать можно через 15 минут.
3. Черничный маффин
Вам понадобится:
¼ стакана + 2 столовые ложки муки
2 столовые ложки сахара + немного для украшения
¼ чайной ложки разрыхлителя
¼ стакана молока комнатной температуры
2 столовые ложки сливочного масла, растопленного и остуженного
½ чайной ложки экстракта ванили
¼ стакана свежей черники
В небольшой миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Вмешайте молоко, масло и ваниль до однородной массы. Добавьте чернику и вылейте тесто в большую кружку с ровными краями. По желанию посыпьте сахаром. Запекайте на высокой мощности 1 ½ - 2 минуты. Остудите маффин пару минут и можете подавать.
4. Омлет с томатами, базиликом и пармезаном
Вам понадобится:
1 яйцо
2 яичных белка
½ стакана нарезанных томатов
1 столовая ложка базилика
1 столовая ложка пармезана
соль и перец
Смажьте кружку растительным маслом. Смешайте яйцо и белки, добавьте томаты, базилик, пармезан, соль и перец и перемешайте. Запекайте 2-3 минуты в микроволновке или пока омлет хорошенько не запечется.
5. Кружка с яйцом, грибами и ветчиной
Вам понадобится:
4 яйца
4 столовых ложки воды
2/3 стакана мелко нарезанных грибов
3 тонких ломтика ветчины, нарезанных
¼ чайной ложки свежемолотого черного перца
2 столовые ложки натертого твердого сыра
Смажьте две кружки растительным маслом. Разбейте по 2 яйца в каждую чашку, добавьте по 2 столовые ложки воды и смешайте. Добавьте грибы, ветчину и перец, разделив все ингредиенты поровну на 2 чашки. Поставьте обе чашки в микроволновку и запекайте на высокой мощности в течение 60 секунд. Помешайте смесь и запекайте в микроволновке до полной готовности (от 60 до 90 секунд). Посыпьте сверху сыр и можете подавать.
6. Печенье по-американски
Вам понадобится:
1 столовая ложка сливочного масла
1 столовая ложка белого сахара
1 столовая ложка коричневого сахара
1/8 чайной ложки экстракта ванили
щепотка соли
1 яичный желток
¼ стакана муки
2 столовые ложки кусочков шоколада + еще для украшения верхушки
Растопите масло в микроволновке. Добавьте сахар и хорошенько смешайте. Добавьте ваниль и соль. Отделите желток от белка и добавьте в чашку. Смешайте. Добавьте муку и перемешайте снова. Добавьте шоколад и смешайте еще раз. Сверху украсьте печенье шоколадом. Запекайте в микроволновке в течение 40-60 секунд, проверяя готовность каждые 10 секунд, начиная с 40. Не запекайте дольше 1 минуты. Подавать теплым.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Типа кружка в микроволновке
Вам понадобится: 1 стакан риса 2 столовые ложки замороженного горошка 2 столовые ложки нарезанного красного перца зеленый лучок немного фиолетовой капусты 1 большое яйцо 1 столовая ложка соевого соуса ½ чайной ложки растительного масла ½ чайной ложки луковой приправы ¼ чайной ложки специй