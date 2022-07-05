Для приготовления этих блюд понадобится только кружка и микроволновка

Вам понадобится:

1 стакан риса

2 столовые ложки замороженного горошка

2 столовые ложки нарезанного красного перца

зеленый лучок

немного фиолетовой капусты

1 большое яйцо

1 столовая ложка соевого соуса

½ чайной ложки растительного масла

½ чайной ложки луковой приправы

¼ чайной ложки специй

Положите рис в большую кружку, добавьте горошек, красный перец, зеленый лучок и капусту сверху. Накройте чашку пищевой пленкой. Используя нож, проделайте отверстия в пленке. Запекайте в микроволновке 1 минуту 15 секунд.

Тем временем взбейте яйцо с соевым соусом, маслом, луковой приправой и специями. Вылейте яичную смесь в кружку и перемешайте с овощами и рисом.

Вновь накройте кружку пленкой и запекайте от 1 минуты 15 секунд до 1 минуты 30 секунд. Выньте кружку из микроволновки и хорошенько перемешайте блюдо. Дайте рису остыть минутку, а затем можете подавать.

2. Торт с нутеллой без муки