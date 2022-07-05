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В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу

В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу

Автор:
05 июля 2022 08:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Мармарис   Турция   акула   видео   курорт   отдых   сарган   швабра   
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После нападений акул на туристов в Египте, многие отдыхающие на морских побережьях находятся в состоянии повышенной боевой готовности. А некоторые даже входят в воду с чем-то тяжелым. Во избежание.

В Мармарисе (Турция) сняли на камеру, как на общественном пляже расправились с рыбиной, похожей на акулу. Купающиеся, заметив приближение незванной гостьи сначала испугались, а после отогнали её шваброй. В итоге морской обитатель предпочёл уплыть от агрессивных отдыхающих.


Как после сообщили СМИ, это была не акула, а средиземноморский сарган (Tetrapturus belone), которого часто путают с хищницей из-за схожих спинных плавников. Власти Мармариса, комментируя этот эпизод, заметили, что сарган безопасен для человека, потому, входя в море, можно не брать с собой швабру.


Источник:

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Метки: Ynews   Мармарис   Турция   акула   видео   курорт   отдых   сарган   швабра   
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8  комментариев
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539
HalloFreeSpace 2 часа назад
В этом регионе разве водятся акулы ?
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Вадим Полчаса назад
Теперь понятно, для чего на море швабра?
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мозгOFF Час назад
Египетские акулы видели многое, но от крика-"о! смотри, какая рыба!" ссутся до сих пор.
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aleksandrov1 2 часа назад
А там сетка натянута или просто граница обозначенная большим количеством буёв?
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pinbalist 2 часа назад
В такой ситуации лучше перебдеть.
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Владимир 2 часа назад
Дайте угадаю, это были русские туристы?
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