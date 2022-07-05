В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу

Как после сообщили СМИ, это была не акула, а средиземноморский сарган (Tetrapturus belone), которого часто путают с хищницей из-за схожих спинных плавников. Власти Мармариса, комментируя этот эпизод, заметили, что сарган безопасен для человека, потому, входя в море, можно не брать с собой швабру.