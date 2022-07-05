В Турции отдыхающие шваброй отогнали похожую на акулу рыбу

После нападений акул на туристов в Египте, многие отдыхающие на морских побережьях находятся в состоянии повышенной боевой готовности. А некоторые даже входят в воду с чем-то тяжелым. Во избежание.
В Мармарисе (Турция) сняли на камеру, как на общественном пляже расправились с рыбиной, похожей на акулу. Купающиеся, заметив приближение незванной гостьи сначала испугались, а после отогнали её шваброй. В итоге морской обитатель предпочёл уплыть от агрессивных отдыхающих.
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Как после сообщили СМИ, это была не акула, а средиземноморский сарган (Tetrapturus belone), которого часто путают с хищницей из-за схожих спинных плавников. Власти Мармариса, комментируя этот эпизод, заметили, что сарган безопасен для человека, потому, входя в море, можно не брать с собой швабру.
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АНТИФИШКИ
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