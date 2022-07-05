Удивительные и малоизвестные факты о всем известных представителях фауны

Все вы видели фотографии глубоководных удильщиков, у которых над головой висит некий фонарик, но мало кто знает, что среди них нет представителей мужского пола. Как же тогда они размножаются? У них есть карликовые самцы, представляющие собой паразитов. Они прицепляются зубами к самке, постепенно срастаясь и превращаясь в придаток. Одновременно на её теле может находиться до трех мужских особей, после чего они открепляются и теряют свою самостоятельность.