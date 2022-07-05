Удивительные и малоизвестные факты о всем известных представителях фауны

Как бы много нам не было известно о животных, узнать о них всё просто невозможно. Особенно если учесть, что за общеизвестной информацией о представителях фауны скрывается немало по-настоящему удивительных фактов, в часть из которых трудно поверить.
И начнём с петухов, голосящих по утрам. Почему их звонкое кукареканье вредит им самим? Всё просто. Они способны временно себя оглушать, чтобы не повредить собственный слух.
В животном мире тоже можно встретить самок, изобретательно отпугивающих ухажёров. Например, женские особи стрекоз притворяются мёртвыми, чтобы избавиться от нежелательных ухаживаний.
Все мы знаем, что гусеница после перехода в фазу куколки превращается в бабочку. Однако как это происходит на деле? У неё не просто вырастают крылья. Сначала она превращается в жидкую субстанцию, из которой уже и превращается в ту самую бабочку.
Наверняка многие бы позавидовали способности бегемота защищаться от палящего солнца. Ему не нужен защитный крем, поскольку тело выделяет красноватое масло, работающее по тому же принципу.
Оказывается, что под ультрафиолетом светятся не только скорпионы. Такой же способностью обладают и утконосы, приобретающие сине-зелёный оттенок.
Все вы видели фотографии глубоководных удильщиков, у которых над головой висит некий фонарик, но мало кто знает, что среди них нет представителей мужского пола. Как же тогда они размножаются? У них есть карликовые самцы, представляющие собой паразитов. Они прицепляются зубами к самке, постепенно срастаясь и превращаясь в придаток. Одновременно на её теле может находиться до трех мужских особей, после чего они открепляются и теряют свою самостоятельность.
Почему тигры так легко обгладывают мясо с костей? Всё дело в их языке, по бокам оснащённым острыми бугорками, напоминающими рога. Именно за счёт них хищник без труда снимает мясо со скелета.
А вот следующее животное знакомо далеко не всем. Речь идёт о бинтуронгах или же «кошачьих медведях», внешне имеющих сходство с кошками, медведями и енотами. Что же в них необычного? Их запах при мочеиспускании имеет сходство с ароматом жареного попкорна.
Если чьей памяти и можно позавидовать, так это вороньей. Эти птицы способны узнавать отдельных людей спустя десятки лет, даже если их как следует замаскировать.
То что ленивцы очень ленивые – чистая правда. Подтвердить это может тот факт, что им даже лень искать себе пару. Вместо этого самка обычно просто сидит на дереве и громко кричит, пока какой-нибудь самец не переборет свою лень и не решит приползти для спаривания.
Наверно, у всех от регулярных стуков может разболеться голова, но только не у дятлов. Во время скоростных ударов клювом по дереву 99,7% энергии от ударных нагрузок приходится на тело, тогда как всего лишь 0,3% - на мозг. Всё дело в их очень длинном языке, обвивающем череп и дающем защиту.
Многие любят домашних животных, и пауки-птицееды не исключение. Правда, они в качестве питомцев выбирают себе амазонских лягушек, которые поедают жуков и паразитов, угрожающих паучьим яйцам. Они же, в свою очередь, защищают земноводных от нападения рептилий и других членистоногих. Самое интересное, что даже после появления на свет паучьего потомства, птицееды продолжают следить за безопасностью лягушек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"после чего они открепляются и теряют свою самостоятельность"
Они НЕ открепляются...
"тело выделяет красноватое масло"
Это не масло...
"Всё дело в их языке, по бокам оснащённым острыми бугорками, напоминающими рога"
И копыта.. ага...
"Если чьей памяти и можно позавидовать, так это вороньей"
Вороньей или вороновой? Это две большие разницы...
Млять.. когда ж вас в школе учить-то будут...