35 снимка, которые запечатлели чистое безумие

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При взгляде на эти фотографии на ум приходит лишь один вопрос: что за дичь здесь творится?! И чем дольше на них смотришь, тем больше проявляется странных и нелепых деталей. С другой стороны, может, подобным снимкам и не нужные логичные объяснения или контекст — ведь хаос и безумие куда веселее!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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