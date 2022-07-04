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35 снимка, которые запечатлели чистое безумие

35 снимка, которые запечатлели чистое безумие

Автор:
04 июля 2022 21:22
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   безумие   дичь   смешные фото   фото без контекста   
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36

При взгляде на эти фотографии на ум приходит лишь один вопрос: что за дичь здесь творится?! И чем дольше на них смотришь, тем больше проявляется странных и нелепых деталей. С другой стороны, может, подобным снимкам и не нужные логичные объяснения или контекст — ведь хаос и безумие куда веселее!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   безумие   дичь   смешные фото   фото без контекста   
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6  комментариев
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9k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
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22k
Влад 10 часов назад
"35 снимка" - серьёзно? Во всём посте всего одно предложение из шести слов, неужели нельзя проверить?
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35k
Mamin Sibiriak 11 часов назад
Что здесь безумного?







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2k
Григорий 12 часов назад
кот под грибами)))
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3k
Copycat 12 часов назад
Как сломать своему псу психику наглядно
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