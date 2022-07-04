35 снимка, которые запечатлели чистое безумие

При взгляде на эти фотографии на ум приходит лишь один вопрос: что за дичь здесь творится?! И чем дольше на них смотришь, тем больше проявляется странных и нелепых деталей. С другой стороны, может, подобным снимкам и не нужные логичные объяснения или контекст — ведь хаос и безумие куда веселее!