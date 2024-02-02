Самые смешные фотобомбы: всё внимание на задний план

Когда мы смотрим на фотографию, то в первую очередь обращаем внимание на передний план. Но иногда то, что находится позади, гораздо интереснее! Вот несколько жемчужин из мировой коллекции случайных или намеренных «фотобомб». Они никогда не надоедают.