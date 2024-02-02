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Самые смешные фотобомбы: всё внимание на задний план

Самые смешные фотобомбы: всё внимание на задний план

Автор:
02 февраля 2024 14:16
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   лучшие фотобомбы   на заднем плане   смешные фото   фотобомба   фотобомбинг   фотобомбы   
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Когда мы смотрим на фотографию, то в первую очередь обращаем внимание на передний план. Но иногда то, что находится позади, гораздо интереснее! Вот несколько жемчужин из мировой коллекции случайных или намеренных «фотобомб». Они никогда не надоедают.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   лучшие фотобомбы   на заднем плане   смешные фото   фотобомба   фотобомбинг   фотобомбы   
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Павел Плеханов Полчаса назад
Мужик в образе Христа настолько органичен, что не сразу поймёшь, что там не так.
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Павел Плеханов 23 минуты назад
По поводу любопытной белухи.
Я понимаю, что фраза построена правильно, но меня испортили Стругацкие:
"Голованы замечательный, весьма самобытный народ говорят о себе: "Мы любознательны, но вовсе не любопытны"." (с) Жук в муравейнике
Шикарная фраза со вторым подтекстом.
Теперь я всегда разделяю понятия лбознателен и любопытен.
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