Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца

Япония — страна с богатой историей и уникальной культурой. Однако помимо классических чайных церемоний, оригами и каллиграфии здесь на каждом шагу можно встретить нечто совершенно безумное и непонятное. Популярная группа «Японские штуки без контекста» с сотней тысяч подписчиков публикует «разные штуки из Японии, намеренно вырванные из контекста, чтобы получить максимум странности».
Источник фото: группа @JapaneseStuffWithoutContext на Facebook* (владелец-компания Meta* признана экстремистской в РФ и запрещена).
1. "Маленький музей укиё-э. Открывается, когда я просыпаюсь и закрывается, когда мне пора спать. Когда мне надоедает, магазин закрыт"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Смешные и дикие
- Фотографии, которые можно было сделать только в Азии
- Что тут такое происходит?
- Художник из Японии показал, какой сложной была бы жизнь крокодилов в мире людей
- Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи
Понравилось42
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо.
https://old.fishki.net/4127271-za-vecher-bolyshe-sta-perevodov-ekaterinburzhcy-skinulisy-na-zarplatu-narodnomu-dvorniku.htmlhttps://old.fishki.net/4127271-za-vecher-bolyshe-sta-perevodov-ekaterinburzhcy-skinulisy-na-zarplatu-narodnomu-dvorniku.html