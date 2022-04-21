FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14590 постов • 2874 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца

Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца

Автор:
21 апреля 2022 20:55
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   Япония   азия   безумие   вокруг света   забавно   
4315
41

Япония — страна с богатой историей и уникальной культурой. Однако помимо классических чайных церемоний, оригами и каллиграфии здесь на каждом шагу можно встретить нечто совершенно безумное и непонятное. Популярная группа «Японские штуки без контекста» с сотней тысяч подписчиков публикует «разные штуки из Японии, намеренно вырванные из контекста, чтобы получить максимум странности».

Источник фото: группа @JapaneseStuffWithoutContext на Facebook* (владелец-компания Meta* признана экстремистской в РФ и запрещена).

×
×
* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Фотоподборка   Юмор   Япония   азия   безумие   вокруг света   забавно   
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Прораб 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
twincam Полчаса назад
полиция на крауне это гуд )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Игорь 55 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
добрыйдух Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alessandrok Час назад
забавное)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
deadDEVIL Час назад
Не "всё будет огнём", а скорее "всё будет полыхать", "всё сгорит".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир Час назад
Что то в них забавного есть, но блин они перебарщивают со всем, что хоть чуточку модным или прпулярным считают. Страна "too much". Перебор во всём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Япония, ты сука странная)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Бабай 2 часа назад
Да, развлекаться они умеют. Почти как наши ток-шоу с политиками.

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
zlopisec 2 часа назад
Ох не зря они на островах локализованы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Валерий Кочетков 2 часа назад
Не зашло. Мы разные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 2 часа назад
А нормальные там есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Если-бы не Аниме, Сумо, Покемоны, Курилы, и Санкции - Япония мне могла-бы быть хоть немного итересна....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Gorn 3 часа назад
Номер 5 - это, конечно, вообще трэш. Они реально больные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
MPEG-8 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48582



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уже давно за 30? Добро пожаловать в клуб
2
150
Уже давно за 30? Добро пожаловать в клуб
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
3
28
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
0
11
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
0
23
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
30 оригинальных идей использования деревянных поддонов в быту
30 оригинальных идей использования деревянных поддонов в быту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#интересно#мир#автомир#дтп#Жизнь#забавно#Разное#авто аварии
#фото#животные#люди#интересное#Россия#картинки#Украина#новости#дети#Спорт
#прикол#Ватермарк#история#факты#автомобили#кино#аварии#СССР#позитив#добро
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Смешные и дикие Смешные и дикие Что тут такое происходит? Что тут такое происходит? Художник из Японии показал, какой сложной была бы жизнь крокодилов в мире людей Художник из Японии показал, какой сложной была бы жизнь крокодилов в мире людей Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи Родители делают смешные открытки, показывающие правду о жизни большой семьи Фотографии, которые можно было сделать только в Азии Фотографии, которые можно было сделать только в Азии

На что жалуетесь?

Вернуться