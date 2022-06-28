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Судьба Констанции: почему одна из красивейших советских актрис ушла из театра на пике карьеры?

Судьба Констанции: почему одна из красивейших советских актрис ушла из театра на пике карьеры?

Автор:
28 июня 2022 14:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виталий Доронин   Констанция Роек   актриса   впечатлительность   роль   судьба   театр   характер   
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Констанция появилась на свет в Москве в семье обрусевших поляков в 1923 году. Когда девочке исполнилось 10 лет, отца арестовали. И они вместе с матерью переехали в Челябинск.

В 1939 году Констанция Роек вернулась в столицу, решив попытаться поступить в театральный институт. Но девушку забраковали из-за миниатюрности, сославшись на маленький рост.


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Когда началась Великая Отечественная, Щепкинское училище эвакуировали в Челябинск, и Роек смогла поступить в «Щепку». После войны переехала в столицу и начала карьеру актрисы.

Констанция была девушкой впечатлительной и экзальтированной. И, видимо, запустила внутреннюю программу-настрой, поверив цыганке, которая еще в годы учебы нагадала ей яркую, но короткую жизнь. Роек панически боялась смерти. Но, как известно, «благородные лгут короли»: жизнь Констанции Францевны оказалась долгой, но непростой.


Первое время начинающей актрисе везло: роли в спектаклях «Двенадцатая ночь» и «Бесприданница» прославили дебютантку. Одной из самых значимых и знаковых стала роль Элизы Дулитл в «Пигмалионе».


После войны спектакль было решено перенести на пленку. Роек это решение огорчило: кино она не любила, и однажды даже отказалась от роли княжны Марьи в «Войне и мире» Сергея Бондарчука.

В личной жизни у женщины все тоже складывалось благополучно: она вышла замуж за актера Виталия Доронина, с которым познакомилась в Малом театре.


Но… Случился переломный момент в карьере. Точкой невозврата стал спектакль Бориса Бабочкина «Дачники». Констанция Францевна на тот момент заболела, а когда вернулась в театр, выяснилось, что ее роль уже репетирует актриса из второго состава. Которая,  по слухам, обошлась с Роек грубо, оттолкнув ее за сценой и не позволив выйти.

Почему актриса как минимум не поговорила с режиссером и не прояснила ситуацию? Сейчас уже никто не ответит. Но Роек не стала этого делать. И резко начала терять уверенность в себе. К боязни смерти прибавилась паника по отношению к фиолетовому цвету. А однажды Констанция лишилась чувств перед выходом на сцену.


Коллеги шептались, распускали слухи, намекали на страшный недуг якобы невинными вопросами о здоровье и самочувствии. Как уже отмечалось, женщина с юности отличалась чрезмерной впечатлительностью. И после случая с обмороком настояла на постоянном наличии дублерши, которая должна была бы подменить ее при форс-мажоре.  

Актрису стали обходить с ролями. А потом и вовсе решили уволить из театра, не вступись за нее лично министр культуры Екатерина Фурцева, давшая четкие указания отстать от Роек.


Это позволило Констанции еще немного продержаться на плаву. Точнее, дождаться неизбежного. Она играла второстепенные роли и в основном в постановках с мужем: это придавало уверенности.

В 52 года Роек объявила о завершении карьеры и без всяких сожалений ушла из театра. При этом она регулярно посещала премьеры, общалась с коллегами, но не могла избавиться от чувства всепроникающего одиночества.


Предсказание цыганки из далекой юности оказалось пророческим, но в переносном смысле. Карьера Роек «погибла» и была похоронена действительно непростительно рано, хотя сама актриса ушла из жизни в солидном возрасте, разменяв девятый десяток.

Почему карьера прервалась при таком потенциале? Одни говорили, что причина в травле со стороны завистливых коллег. Другие, что причина в специфическом характере и излишней впечатлительности актрисы. Впрочем, эта женщина с печальными глазами все равно оставила след в театральном искусстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виталий Доронин   Констанция Роек   актриса   впечатлительность   роль   судьба   театр   характер   
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