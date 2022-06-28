Судьба Констанции: почему одна из красивейших советских актрис ушла из театра на пике карьеры?

Когда началась Великая Отечественная, Щепкинское училище эвакуировали в Челябинск, и Роек смогла поступить в «Щепку». После войны переехала в столицу и начала карьеру актрисы.

Констанция была девушкой впечатлительной и экзальтированной. И, видимо, запустила внутреннюю программу-настрой, поверив цыганке, которая еще в годы учебы нагадала ей яркую, но короткую жизнь. Роек панически боялась смерти. Но, как известно, «благородные лгут короли»: жизнь Констанции Францевны оказалась долгой, но непростой.