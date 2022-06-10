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Кто мог сыграть главных героев в советской экранизации «Алых парусов»?

Кто мог сыграть главных героев в советской экранизации «Алых парусов»?

Автор:
10 июня 2022 12:01
Сообщество : Кино
Метки: Александр Птушко   Ассоль   Василий Лановой   актриса   анастасия вертинская   кино   роль   фильм   
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Нежный, трогательный, глубокий, но при этом лёгкий фильм, вышедшей на экраны в 1961 году, это лирическая повесть о вере в чудеса. И исполнение желаний, которые сбываются, если очень верить.

Экранизация Александра Птушко отлично известна советскому зрителю, хотя режиссера от реализации этой идеи активно отговаривали коллеги: на счету Александра Лукича на тот момент были сказки: «Садко», «Илья Муромец», «Каменный цветок» и другие. Чудесные, но все же сказки. А здесь требовался иной подход.


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История же о любви, где так легко от кружевной прозрачной романтики скатиться в прозаичную житейскую пошлость, это совсем другое. Но Птушко не отказался от своего замысла. И даже выбил финансирование, которое, впрочем, оказалось мизерным. Да и фильм еще до выхода отнесли к третьей категории, что предполагало ограниченный показ в небольших кинотеатрах.


Но все пошло по другому сценарию. На роль Грея пробовались Александр Белявский и Олег Стриженов. Но в результате роль досталась Василию Лановому. 26-летний актер на тот момент уже приобрел известность благодаря роли Павки Корчагина.


В роли Ассоль Александр Лукич видел Тамару Макарову либо Аллу Ларионову, с которыми уже ранее работал. Но они не прошли пробы, и в результате главную героиню сыграла Анастасия Вертинская.

Леван Шенгелия – режиссер-постановщик картины годы спустя рассказывал, что чуть не рассорился с Птушко из-за отбора актрисы на главную роль:

Мы по-разному представляли себе главную героиню – Ассоль. Я настаивал на Насте Вертинской и даже в своих эскизах использовал её образ. В конце концов набрался смелости и заявил: «Если героиня будет не такая, я уйду с картины». Рассудил нас худсовет, сделав выбор в пользу Вертинской.


Настя была на тот момент совсем юной 17-летней девушкой. На пробы будущая Ассоль явилась в спортивных штанах, коротко стриженная. Возможно, режиссер именно поэтому забраковал Вертинскую: слишком уж не совпадал образ. Но позже, увидев Анастасию в платье и парике, понял, что это точное попадание: нежная, юная, прекрасная – это та самая Ассоль.

В тот год актриса еще училась в школе и одновременно снималась в «Человеке-амфибии». Понятно, что при таком плотном съемочном графике на учебу не оставалось времени. И девушка перешла в вечернюю школу.

Сама Вертинская признавалась, что в этой роли себе не нравилась, поскольку не ощущала родства душ с героиней, мечтающей о невозможном. И она просто четко следовала наставлениям режиссера.

Уже будучи взрослой женщиной, Анастасия Александровна на очередной вопрос по поводу роли высказалась следующим образом:

Я принцев не ждала. Не хочу хотеть невозможного и передвигаюсь по жизни маленькими шагами. Скорее я римский легионер, чем романтическая Ассоль.


Актерский состав в этом фильме без преувеличения звездный: Иван Переверзев, Зоя Федорова, Анна Орочко, Николай Волков, Сергей Мартинсон, Александр Хвыля, Олег Анофриев, Павел Массальский, Джемма Фирсова.


К слову, говорит Ассоль не голосом актрисы: ее переозвучила мастер дубляжа Нина Гуляева, что, в общем, было обычной практикой для того времени.


Даже странно, что Ассоль, которой вечно 17, сегодня уже 77-летняя бабушка, обожающая внуков и даже дождавшаяся правнука. Но этот трогательный фильм определенно стоит пересмотреть. Ведь он помогает сохранять веру – самое хрупкое и одновременно самое крепкое чувство в мире.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Птушко   Ассоль   Василий Лановой   актриса   анастасия вертинская   кино   роль   фильм   
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Александр Голованов 14 минут назад
На мой взгляд идеальный подбор актеров. Тамара Макарова красива, но извините в 1961 году она была так скажем несколько старше персонажа, да Алла Ларионова тоже. А вот Анастасия Вертинская попадание в 10. Очень трогательный и нежный образ. На какой то грани беззащитности, доверчивости, наивности. Стриженов на мой взгляд тоже очень хорош был бы в качестве романтичного юноши, а вот Белявский на мой взгляд все-таки немного не то. Повторюсь,субъективное мнение.
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Вася 45 минут назад
лет десять было, пошёл в третий раз подряд на "Ико отважный жеребёнок", а в кинотеатре блджат напутали и врубили эти "паруса".. еле до конца досмотрел.. в каникулы такую нудятину на сеансе в 9 утра вообще так себе
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