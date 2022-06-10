Кто мог сыграть главных героев в советской экранизации «Алых парусов»?

Нежный, трогательный, глубокий, но при этом лёгкий фильм, вышедшей на экраны в 1961 году, это лирическая повесть о вере в чудеса. И исполнение желаний, которые сбываются, если очень верить.
Экранизация Александра Птушко отлично известна советскому зрителю, хотя режиссера от реализации этой идеи активно отговаривали коллеги: на счету Александра Лукича на тот момент были сказки: «Садко», «Илья Муромец», «Каменный цветок» и другие. Чудесные, но все же сказки. А здесь требовался иной подход.
История же о любви, где так легко от кружевной прозрачной романтики скатиться в прозаичную житейскую пошлость, это совсем другое. Но Птушко не отказался от своего замысла. И даже выбил финансирование, которое, впрочем, оказалось мизерным. Да и фильм еще до выхода отнесли к третьей категории, что предполагало ограниченный показ в небольших кинотеатрах.
Но все пошло по другому сценарию. На роль Грея пробовались Александр Белявский и Олег Стриженов. Но в результате роль досталась Василию Лановому. 26-летний актер на тот момент уже приобрел известность благодаря роли Павки Корчагина.
В роли Ассоль Александр Лукич видел Тамару Макарову либо Аллу Ларионову, с которыми уже ранее работал. Но они не прошли пробы, и в результате главную героиню сыграла Анастасия Вертинская.
Леван Шенгелия – режиссер-постановщик картины годы спустя рассказывал, что чуть не рассорился с Птушко из-за отбора актрисы на главную роль:
Мы по-разному представляли себе главную героиню – Ассоль. Я настаивал на Насте Вертинской и даже в своих эскизах использовал её образ. В конце концов набрался смелости и заявил: «Если героиня будет не такая, я уйду с картины». Рассудил нас худсовет, сделав выбор в пользу Вертинской.
Настя была на тот момент совсем юной 17-летней девушкой. На пробы будущая Ассоль явилась в спортивных штанах, коротко стриженная. Возможно, режиссер именно поэтому забраковал Вертинскую: слишком уж не совпадал образ. Но позже, увидев Анастасию в платье и парике, понял, что это точное попадание: нежная, юная, прекрасная – это та самая Ассоль.
В тот год актриса еще училась в школе и одновременно снималась в «Человеке-амфибии». Понятно, что при таком плотном съемочном графике на учебу не оставалось времени. И девушка перешла в вечернюю школу.
Сама Вертинская признавалась, что в этой роли себе не нравилась, поскольку не ощущала родства душ с героиней, мечтающей о невозможном. И она просто четко следовала наставлениям режиссера.
Уже будучи взрослой женщиной, Анастасия Александровна на очередной вопрос по поводу роли высказалась следующим образом:
Я принцев не ждала. Не хочу хотеть невозможного и передвигаюсь по жизни маленькими шагами. Скорее я римский легионер, чем романтическая Ассоль.
Актерский состав в этом фильме без преувеличения звездный: Иван Переверзев, Зоя Федорова, Анна Орочко, Николай Волков, Сергей Мартинсон, Александр Хвыля, Олег Анофриев, Павел Массальский, Джемма Фирсова.
К слову, говорит Ассоль не голосом актрисы: ее переозвучила мастер дубляжа Нина Гуляева, что, в общем, было обычной практикой для того времени.
Даже странно, что Ассоль, которой вечно 17, сегодня уже 77-летняя бабушка, обожающая внуков и даже дождавшаяся правнука. Но этот трогательный фильм определенно стоит пересмотреть. Ведь он помогает сохранять веру – самое хрупкое и одновременно самое крепкое чувство в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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