Кто мог сыграть главных героев в советской экранизации «Алых парусов»?

Настя была на тот момент совсем юной 17-летней девушкой. На пробы будущая Ассоль явилась в спортивных штанах, коротко стриженная. Возможно, режиссер именно поэтому забраковал Вертинскую: слишком уж не совпадал образ. Но позже, увидев Анастасию в платье и парике, понял, что это точное попадание: нежная, юная, прекрасная – это та самая Ассоль.

В тот год актриса еще училась в школе и одновременно снималась в «Человеке-амфибии». Понятно, что при таком плотном съемочном графике на учебу не оставалось времени. И девушка перешла в вечернюю школу.

Сама Вертинская признавалась, что в этой роли себе не нравилась, поскольку не ощущала родства душ с героиней, мечтающей о невозможном. И она просто четко следовала наставлениям режиссера.

Уже будучи взрослой женщиной, Анастасия Александровна на очередной вопрос по поводу роли высказалась следующим образом: