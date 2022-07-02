FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1448 постов • 272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Сделка с дьяволом: зачем США сблизились с итальянской мафией в годы Второй Мировой

Сделка с дьяволом: зачем США сблизились с итальянской мафией в годы Второй Мировой

Автор:
02 июля 2022 14:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   США   армия сша   вторая мирова война   история   итальянская мафия   сделка с дьяволом   
1802
7

Американская история полна тёмных пятен. Одним из них, без сомнения, можно назвать сотрудничество с итальянской мафией в годы Второй Мировой войны. С одной стороны это было плюсом, ведь США удалось обезопасить себя от проникновения диверсантов, но с другой – привело к одному из самых масштабных разгулов преступности.

Почему же Вашингтон пошёл по пути меньшего зла? И насколько эффективной оказалась роль мафии в самом крупном конфликте 20-го столетия?

×
×

Американцы серьезно боялись, что на фоне пребывания беженцев в Нью-Йорке окажутся итальянские и немецкие разведчики, способные вызвать саботаж. Особенно этот страх усилился после того, как в порту взорвался самый большой транспортный корабль «Нормандия».

Конечно, причастность к инциденту вражеских агентов не была доказана, США не хотели, чтобы отголоски войны добрались до их территории и подорвали поставки оружия и провизии в Европу по ленд-лизу.

Изначально предпринимались попытки вычислить сподвижников Муссолини через докеров, однако те молчали, не желая идти на контакт. Тогда-то Рузвельт и заключил сделку с Лаки Лучано, возглавлявшим один из итальянских мафиозных кланов. Последний, к слову, отбывал 50-летний тюремный срок за организацию проституции.

В обмен на свободу он пообещал лояльность итальянских докеров и помощь в поиске диверсантов. Возымело ли это эффект неизвестно, однако Лучано был освобожден уже после окончания войны в 1946 году и выслан из США.


По крайней мере, в Италии мафия, ставшая для американцев источником информации, действительно оказалась полезной. Например, благодаря ей США относительно легко смогла совершить высадку в Сицилии в 1943 году.

Мафия предоставляла американцам карты и фотоснимки побережий, а также сведения о состоянии вражеских войск на местности. Попутно они разжигали оппозиционные настроения в Италии и устраняли неугодных политиков, пользуясь поддержкой из США.


Понятно, что криминальные круги имели во всём этом свои интересы. Вся их деятельность была своего рода местью за то, что у них никогда не было своих органов управления. С заокеанской поддержкой кланы взяли на себя регулирующую роль. Недаром в Италии появилась пословица, что существует три власти: Бог, мафия и правительство.


Ведь до этого момента Муссолини развязал настоящую войну против преступности, борясь теми же методами за влияние, что и они, а именно пытками, похищениями и расстрелами. К 1929 году влияние многих кланов было подорвано. Многие либо ушли в подполье, либо мигрировали в США.

Так бы всё и оставалось, если бы не полученные американские привилегии, благодаря которым можно было беспрепятственно вести мафиозные войны. Как итог, победа осталась за итальянскими кланами, получившими контроль над всеми прибыльными сферами вроде наркотрафика и проституции. Именно такой оказалась цена сделки для США, чтобы обезопасить себя от немецких диверсантов и продолжить торговать провизией на территории Европы под эгидой борьбы с фашизмом.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   США   армия сша   вторая мирова война   история   итальянская мафия   сделка с дьяволом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алексей 2 часа назад
В "Экспансии" это всё хорошо описано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax Полчаса назад
На фишках теперь самый модный стиль - школьного реферата уровня 4-го класса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−119
Ден 55 минут назад
О, это вы ещё про штрафбаты не читали. И про сучьи войны после. Во где кладезь информации. А уж кем сейчас стали "малиновые" из 90х... Круто. Статейка высосаная из очередного патриотического члена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за...
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
Почему в России чёрный чай прижился лучше, чем зелёный?
Почему в России чёрный чай прижился лучше, чем зелёный?
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#картинки#интересное#новости#США#дтп#космос#Ynews
#подборка#прикол#история#Разное#автомобили#Приколы#автомир#исследование#технологии#смех
#интересно#животные#дети#в мире#люди#сарказм#gif#истории#фотографии#неудача
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась 20 фото с историей и загадочностью: кто сразу поймет, тот молодец 20 фото с историей и загадочностью: кто сразу поймет, тот молодец Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее

На что жалуетесь?

Вернуться