Сделка с дьяволом: зачем США сблизились с итальянской мафией в годы Второй Мировой

Мафия предоставляла американцам карты и фотоснимки побережий, а также сведения о состоянии вражеских войск на местности. Попутно они разжигали оппозиционные настроения в Италии и устраняли неугодных политиков, пользуясь поддержкой из США.

Понятно, что криминальные круги имели во всём этом свои интересы. Вся их деятельность была своего рода местью за то, что у них никогда не было своих органов управления. С заокеанской поддержкой кланы взяли на себя регулирующую роль. Недаром в Италии появилась пословица, что существует три власти: Бог, мафия и правительство.

Ведь до этого момента Муссолини развязал настоящую войну против преступности, борясь теми же методами за влияние, что и они, а именно пытками, похищениями и расстрелами. К 1929 году влияние многих кланов было подорвано. Многие либо ушли в подполье, либо мигрировали в США.