Сделка с дьяволом: зачем США сблизились с итальянской мафией в годы Второй Мировой

Американская история полна тёмных пятен. Одним из них, без сомнения, можно назвать сотрудничество с итальянской мафией в годы Второй Мировой войны. С одной стороны это было плюсом, ведь США удалось обезопасить себя от проникновения диверсантов, но с другой – привело к одному из самых масштабных разгулов преступности.
Почему же Вашингтон пошёл по пути меньшего зла? И насколько эффективной оказалась роль мафии в самом крупном конфликте 20-го столетия?
Американцы серьезно боялись, что на фоне пребывания беженцев в Нью-Йорке окажутся итальянские и немецкие разведчики, способные вызвать саботаж. Особенно этот страх усилился после того, как в порту взорвался самый большой транспортный корабль «Нормандия».
Конечно, причастность к инциденту вражеских агентов не была доказана, США не хотели, чтобы отголоски войны добрались до их территории и подорвали поставки оружия и провизии в Европу по ленд-лизу.
Изначально предпринимались попытки вычислить сподвижников Муссолини через докеров, однако те молчали, не желая идти на контакт. Тогда-то Рузвельт и заключил сделку с Лаки Лучано, возглавлявшим один из итальянских мафиозных кланов. Последний, к слову, отбывал 50-летний тюремный срок за организацию проституции.
В обмен на свободу он пообещал лояльность итальянских докеров и помощь в поиске диверсантов. Возымело ли это эффект неизвестно, однако Лучано был освобожден уже после окончания войны в 1946 году и выслан из США.
По крайней мере, в Италии мафия, ставшая для американцев источником информации, действительно оказалась полезной. Например, благодаря ей США относительно легко смогла совершить высадку в Сицилии в 1943 году.
Мафия предоставляла американцам карты и фотоснимки побережий, а также сведения о состоянии вражеских войск на местности. Попутно они разжигали оппозиционные настроения в Италии и устраняли неугодных политиков, пользуясь поддержкой из США.
Понятно, что криминальные круги имели во всём этом свои интересы. Вся их деятельность была своего рода местью за то, что у них никогда не было своих органов управления. С заокеанской поддержкой кланы взяли на себя регулирующую роль. Недаром в Италии появилась пословица, что существует три власти: Бог, мафия и правительство.
Ведь до этого момента Муссолини развязал настоящую войну против преступности, борясь теми же методами за влияние, что и они, а именно пытками, похищениями и расстрелами. К 1929 году влияние многих кланов было подорвано. Многие либо ушли в подполье, либо мигрировали в США.
Так бы всё и оставалось, если бы не полученные американские привилегии, благодаря которым можно было беспрепятственно вести мафиозные войны. Как итог, победа осталась за итальянскими кланами, получившими контроль над всеми прибыльными сферами вроде наркотрафика и проституции. Именно такой оказалась цена сделки для США, чтобы обезопасить себя от немецких диверсантов и продолжить торговать провизией на территории Европы под эгидой борьбы с фашизмом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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