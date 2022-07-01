Факты, которые поддержат вас в минуту жизни трудную

Вы можете разговаривать со своим домашним кроликом, быстро двигая губами вниз и вверх. Так вы имитируете движения носа, которые совершают кролики. Скопируйте их ритм и смотрите, как они отвечают. Кроме того, вы можете топать ногой и поворачиваться к ним спиной, когда раздражены, - и вас также поймут. Если ваш кролик сжевал что-то, что ему не следовало есть, вы можете топнуть ногой и повернуться, скрестив руки на груди. Оглянитесь через плечо, чтобы убедиться, что он вас видит. В конце концов, кролик вас поймет и начнет искать общения. Простив его, повернитесь к нему вновь и повиляйте носом.