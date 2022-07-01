Факты, которые поддержат вас в минуту жизни трудную

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Есть много вещей, которые могут нас утешить: теплое объятие мамы, печенье с шоколадной крошкой, кот, свернувшись калачиком у вас на коленях, чтобы вздремнуть. Но и в большом мире не все так плохо - есть информация, которая способна подарить немного надежды и помочь смотреть в будущее с оптимизмом.
Швейцария внедрила схему «Банк времени», в рамках которой желающие могут добровольно ухаживать за пожилыми людьми, нуждающимися в помощи, а затем количество часов, которые они проводят с пожилыми людьми или ухаживают за ними, зачисляется на их индивидуальный счет социального обеспечения. Когда волонтер достигает преклонного возраста, и ему требуется поддержка, этот «Банк времени» может помочь им, предоставляя услуги в размере заработанного времени. Они включают консультации, присмотр, услуги парикмахеров и садовников, помощь в освоении любой информации или любую другую трудоемкую работу. При этом за ними также ухаживает волонтер. Около 34 стран пытаются применить эту схему.
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Существует группа байкеров, которая называет себя "Байкеры против жестокого обращения с детьми". Они поддерживают жертв в суде, при этом выглядят крутыми и вселяют в детей уверенность в том, что они могут защитить их от обидчиков. И это международная группа.
На слоновьей ноге - наросте радиоактивной лавы в Чернобыле - и вокруг нее растет плесень. Эта плесень питается радиацией, и радиоактивность Слоновьей Ноги резко снизилась с тех пор, как там начала расти плесень. Утешает, что планета может залечить свои раны независимо от того, насколько серьезен шрам, который мы оставили.
Собака оценивает время вашего возвращения домой по тому, сколько вашего запаха осталось в доме после вашего утреннего ухода.
Иногда собакам в фильмах приходится дорисовывать хвосты на компьютере, потому что во время съемок они все время продолжают вилять хвостами. Им просто очень нравится сниматься!
Популяция тигров в Индии выросла с 1411 в 2006 году до 2967 тигров по данным переписи 2018 года. Согласно доступной информации, популяции тигров стабильны или увеличиваются в Индии, Непале, Бутане, России и Китае.
В Швейцарии запрещено иметь только одну морскую свинку. Вы должны иметь по крайней мере двух, чтобы ваши свинки не страдали от одиночества.
Кошка мяукает только для того, чтобы ее услышали люди. А собаке снится ее хозяин, когда она спит.
Если 99 процентов населения мира считает вас непривлекательным, то 78 миллионов человек в мире по-прежнему находят вас привлекательным.
Если вам делают общую анестезию во время плановой операции и вы боитесь умереть под наркозом, имейте в виду, что существует не менее 7 различных «уровней» действий, которые медики могут предпринять, чтобы вернуть вас обратно. Поэтому, если стандартная схема не работает, врачи используют план Б, а затем планы В, Г, Д, Е и Ж. При этом, по словам врачей, плана Б хватает практически всегда.
В Японии есть место под названием «Земля капибар», где вы можете пообщаться с капибарами и увидеть, как они прохлаждаются в горячих источниках.
Зебры кладут головы друг другу на спину, когда отдыхают, так, что они могут наблюдать за происходящим за спиной своего приятеля-зебры. Со стороны это очень похоже на объятия зебры.
Если вы доберетесь до аэропорта, не умерев, знайте: вы уже прошли самую смертоносную часть полета на самолете.
Вы можете разговаривать со своим домашним кроликом, быстро двигая губами вниз и вверх. Так вы имитируете движения носа, которые совершают кролики. Скопируйте их ритм и смотрите, как они отвечают. Кроме того, вы можете топать ногой и поворачиваться к ним спиной, когда раздражены, - и вас также поймут. Если ваш кролик сжевал что-то, что ему не следовало есть, вы можете топнуть ногой и повернуться, скрестив руки на груди. Оглянитесь через плечо, чтобы убедиться, что он вас видит. В конце концов, кролик вас поймет и начнет искать общения. Простив его, повернитесь к нему вновь и повиляйте носом.
Вас до сих пор смущает неловкий поступок, который вы совершили много месяцев, а то и лет назад? Поздравляем: вы - единственный человек на планете, который все еще помнит этот случай. Как говорят психологи, подобные истории люди помнят исключительно о себе, а случившаяся с другими на их глазах неловкость исчезает из памяти почти сразу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сколько грамм радиации за день съедает одна такая плесень? И если плесеней станет слишком много, радиации может на всех не хватать, и плесени начнут умирать.
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