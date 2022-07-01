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Факты, которые поддержат вас в минуту жизни трудную

Факты, которые поддержат вас в минуту жизни трудную

Автор:
01 июля 2022 14:58
Сообщество : Факты
Метки: интересно   комфорт   надежда   позравательно   полезно   приятно слышать   спокойствие   факты   
1542
24
Есть много вещей, которые могут нас утешить: теплое объятие мамы, печенье с шоколадной крошкой, кот, свернувшись калачиком у вас на коленях, чтобы вздремнуть. Но и в большом мире не все так плохо - есть информация, которая способна подарить немного надежды и помочь смотреть в будущее с оптимизмом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   комфорт   надежда   позравательно   полезно   приятно слышать   спокойствие   факты   
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10  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Хм, и как поняли что собаке снится ее хозяин?
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3k
perekrestok 12 минут назад
Здесь хорошо смотрелся бы заголовок типа такого "Английские ученые после 10 лет усердных работ изобрели прибор для чтения мыслей животных. В результате исследований установлено следующее". Ну и далее по тексту.
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4k
Vlad 13 минут назад
"Эта плесень питается радиацией, и радиоактивность Слоновьей Ноги резко снизилась с тех пор, как там начала расти плесень"
Сколько грамм радиации за день съедает одна такая плесень? И если плесеней станет слишком много, радиации может на всех не хватать, и плесени начнут умирать.
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33
iskra Час назад
Насчет кошек непонятно. Соседская кошка мяукает,когда все ушли на работу,для кого? В марте коты мяукают на безлюдных крышах и улицах.
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9k
a_komolow Час назад
### Вас до сих пор смущает неловкий поступок, который вы совершили много месяцев, а то и лет назад? Поздравляем: вы - единственный человек на планете, который все еще помнит этот случай. Как говорят психологи, подобные истории люди помнят исключительно о себе, а случившаяся с другими на их глазах неловкость исчезает из памяти почти сразу ###


Я Овен!

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9k
a_komolow Час назад
Комментарий к фото
План Ж это сразу на кладбище!
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83
Vladislav Grigorenko a_komolow 7 минут назад
Комментарий к фото
А как же морг, вскрытие, патологоанатом и всё такое? Букв-то вон сколько!
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