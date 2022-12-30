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Девушка лишилась обеих ног после того, как почувствовала симптомы гриппа, но не сдалась - и стала спортсменкой

Девушка лишилась обеих ног после того, как почувствовала симптомы гриппа, но не сдалась - и стала спортсменкой

Автор:
30 декабря 2022 12:24
Сообщество : Истории
Метки: болезнь   вдохновляющая история   история   история жизни   лишилась ног   эми парди   
1883
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Эми обычная девушка, которая планировала свое будущее, работая массажисткой. Однако в один день все кардинально изменилось.

В 19 лет Эми Парди начались симптомы обычного гриппа. Девушку госпитализировали, и уже во время поездки в скорой медики обнаружили, что у девушки септический шок. Кровообращение в конечностях было нарушено.


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Врачи начали предполагать, что девушка просто не выживет. Но Эми не сдалась.


В больнице сотрудникам удалось поставить диагноз Эми. У девушки отказали почки, ей пересадили новую от собственного отца, она находилась в таком тяжелом состоянии, что ее пришлось погрузить в кому. Диагноз поставили не сразу - менингококковый менингит. Эта смертельная бактериальная инфекция. Из-за нее пришлось ампутировать молодой Эми обе ноги.


С тех пор и началась новая глава в жизни девушки. Реабилитация, восстановление и попытки заново научиться быть в этом мире.


Эми не планировала унывать и нашла себя в спорте. Она не только заново научилась ходить на новых ногах-протезах, но и стала профессиональной спортсменкой, выиграв не раз соревнования по сноубордингу.


Теперь вместе с мужем Дэниелом Гейлом Парди они помогают людям с ограниченными возможностями, помогая им заниматься разными активностями и жить полной жизнью.


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Метки: болезнь   вдохновляющая история   история   история жизни   лишилась ног   эми парди   
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7  комментариев
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35
Иван Сусанин 2 часа назад
как говорится, перенесла грипп на ногах
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Terminator 3 минуты назад
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DVPET 2 часа назад
Может по лужам бегать и не бояться ноги намочить.
Да и вообще, ботинки отстегнула, пристегнула беговые и вперед. На этих пружинящих загогулинах скорость ого какая. С обычными ногами людям такая и не снилась.
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