Девушка лишилась обеих ног после того, как почувствовала симптомы гриппа, но не сдалась - и стала спортсменкой

Эми обычная девушка, которая планировала свое будущее, работая массажисткой. Однако в один день все кардинально изменилось.
В 19 лет Эми Парди начались симптомы обычного гриппа. Девушку госпитализировали, и уже во время поездки в скорой медики обнаружили, что у девушки септический шок. Кровообращение в конечностях было нарушено.
Врачи начали предполагать, что девушка просто не выживет. Но Эми не сдалась.
В больнице сотрудникам удалось поставить диагноз Эми. У девушки отказали почки, ей пересадили новую от собственного отца, она находилась в таком тяжелом состоянии, что ее пришлось погрузить в кому. Диагноз поставили не сразу - менингококковый менингит. Эта смертельная бактериальная инфекция. Из-за нее пришлось ампутировать молодой Эми обе ноги.
С тех пор и началась новая глава в жизни девушки. Реабилитация, восстановление и попытки заново научиться быть в этом мире.
Эми не планировала унывать и нашла себя в спорте. Она не только заново научилась ходить на новых ногах-протезах, но и стала профессиональной спортсменкой, выиграв не раз соревнования по сноубордингу.
Теперь вместе с мужем Дэниелом Гейлом Парди они помогают людям с ограниченными возможностями, помогая им заниматься разными активностями и жить полной жизнью.
Источник:
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Да и вообще, ботинки отстегнула, пристегнула беговые и вперед. На этих пружинящих загогулинах скорость ого какая. С обычными ногами людям такая и не снилась.
Personal best(s)
100 m (T44): 10.91 s (2007, WR)
200 m (T44): 21.30 s (2012, WR)
400 m: 45.07 s
Болт
Personal best(s)
100 m: 9.58 WR (Berlin 2009)
150 m: 14.35 WB
(Manchester 2009)
200 m: 19.19 WR (Berlin 2009)
300 m: 30.97 NR (Ostrava 2010)
400 m: 45.28 (Kingston 2007)
800 m: 2:05
Ну хотя бы по лужам бегать можно (