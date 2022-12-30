Девушка лишилась обеих ног после того, как почувствовала симптомы гриппа, но не сдалась - и стала спортсменкой

В больнице сотрудникам удалось поставить диагноз Эми. У девушки отказали почки, ей пересадили новую от собственного отца, она находилась в таком тяжелом состоянии, что ее пришлось погрузить в кому. Диагноз поставили не сразу - менингококковый менингит. Эта смертельная бактериальная инфекция. Из-за нее пришлось ампутировать молодой Эми обе ноги.