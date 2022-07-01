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15 актёров и актрис, сыгравших нескольких персонажей в экранизациях комиксов

15 актёров и актрис, сыгравших нескольких персонажей в экранизациях комиксов

Автор:
01 июля 2022 13:48
Метки: DC   кино   комиксы   марвел   персонажи   подборка   супергеройское кино   супергорои   фильм   
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Многие современные голливудские актеры и актрисы за время своей карьеры успели сняться в супергеройских фильмах. Более того, некоторые из них успели сделать это не один раз. Перед вами список известных актёров и актрис, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых героев.

В наше время жанр супергеройского кино набрал такие обороты, что появление в нём для актёров является крайне выгодным с точки зрения развития карьеры и дальнейших перспектив. Актёры из кинокомиксов всегда на виду у зрителя и у продюсеров, которые готовы предлагать им новые видные проекты.


Двух основных поставщиков комиксовых произведений мы отлично знаем — это студии Marvel Comics и DC Comics. Их представители вовсе не требуют от актёров делать выбор в пользу какой-то одной, и они спокойно могут сыграть и у тех, и у других. Однако чаще всего лишь по одному разу, так как кинокомиксовые вселенные имеют свойство выстраивать взаимосвязь между всеми картинами, так что один актёр или актриса = один персонаж.


Давайте посмотрим на список тех известных звёзд кино, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых героев. В основном тут всё те же Marvel и DC, но есть и некоторые исключения. Вообще таких примеров довольно много, поэтому мы взяли самые заметные.


Бэн Аффлек

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Дважды супергерой!


Сыграл главного героя Мэтта Мёрдока в фильме «Сорвиголова» (2003) и Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» (2016) и двух вариантах «Лиги справедливости» (2017, 2021).


Крис Эванс


Дважды супергерой!


Сыграл Джонни Шторма (Человек-факел) в фильмах «Фантастическая четвёрка» (2005) и его сиквеле 2007 года, а также Стива Роджерса (Капитан Америка) в фильмах киновселенной Marvel.


Кристиан Бэйл


По разу супергерой и суперзлодей.


Сыграл Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана о Тёмном рыцаре (2005-2012) и Горра Убийцу богов в фильме «Тор: Любовь и гром» (2022).


Мишель Пфайффер


Сыграла Селину Кайл (Женщина-кошка) в фильме «Бэтмен возвращается» (1992) и героиню Джанет Ван Дайн (Оса) в фильме «Человек-муравей и Оса» (2018).


Райан Рейнольдс


Один раз точно супергерой, а во второй раз неоднозначный, но тоже вполне супергерой.


Сыграл Хэла Джордана в фильме «Зелёный фонарь» (2011) и Уэйда Уилсона в двух частях фильма «Дэдпул» (2016, 2018).

Кстати, он также сыграл другую версию Дэдпула в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009).


Холли Берри


Дважды супергероиня!


Сыграла Ороро Монро (Шторм) в трёх частях франшизы «Люди Икс» (2000-2006) и Селину Кайл в фильме «Женщина-кошка» (2004).


Майкл Б. Джордан


По разу супергерой и суперзлодей. И оба раза в фильмах Marvel.


Сыграл Джонни Шторма в версии фильма «Фантастическая четвёрка» 2015 года и злодея Н’Джадаки (Киллмонгер) в фильме «Чёрная пантера» (2018).


Скарлетт Йоханссон


По разу злодейка и супергероиня.


Сыграла Шёлковую Нить в фильме «Мститель» (2008) и Наташу Романофф (Чёрная вдова) в фильмах киновселенной Marvel.

«Мститель» (Spirit) — фильм, снятый по одноимённой серии комиксов DC.


Сэмюэл Л. Джексон 


По разу суперзлодей и супергерой!


Сыграл злодея Спрута в фильме «Мститель» (2008) и Ника Фьюри в фильмах киновселенной Marvel.


Майкл Китон


По разу супергерой и суперзлодей.


Сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992) и злодея Эдриана Тумса (Стервятник) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).


Том Харди


Суперзлодей и неоднозначный персонаж на грани добра и зла.


Сыграл Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) и Эдди Брока в фильмах «Веном» и «Веном 2» (2018, 2021).


Джош Бролин


Дважды суперзлодей! Хотя во втором случае всё неоднозначно.


Сыграл Таноса в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» (2018-2019) и Натана Саммерса (Кейбл) в фильме «Дэдпул 2» (2018).

Кстати, ещё Бролин сыграл главного героя в необычном фильме по комиксам DC — фантастическом вестерне «Джона Хекс» (2010). Это один из худших кинопроектов DC, он вошёл в нашу подборку на эту тему, посмотрите.

Аарон Тейлор-Джонсон


Дважды супергерой!


Сыграл главного героя Дэйва Лизевски в фильме «Пипец» (2010) и Пьетро Максимоффа (Ртуть) в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

Комикс «Kick-Ass» относится к издательству Icon Comics, которая является дочерней компанией Marvel Comics.


Джим Керри


По разу суперзлодей и герой.


Сыграл Эдварда Нигму (Загадочник) в фильме «Бэтмен навсегда» (1995) и Сэла Бертолини (Полковник Америка) в фильме «Пипец 2» (2013).


Колин Фарелл


Дважды суперзлодей! До сих пор сложно поверить, что это один и тот же актёр.


Сыграл злодея Меченого в фильме «Сорвиголова» (2003) и злодея Пингвина в «Бэтмене» (2022).


Бонус: Дж. К. Симмонс


Дважды исполнил роль второпланового и вполне положительного комиксового персонажа.


Сыграл Джея Джона Джеймсона в трилогии фильмов Сэма Рейми о человеке-пауке (2002-2007) и фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), а также комиссара Джеймса Гордона в фильмах «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера» (2016 и 2021).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: DC   кино   комиксы   марвел   персонажи   подборка   супергеройское кино   супергорои   фильм   
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3  комментария
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7k
Колорад 2 часа назад
Сэмюэл Л. Джексон
+ Элайджа Прайс в "Неуязвимом".
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70k
Максим Полчаса назад
Комментарий к фото
а ещё в Блэйд 3.
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Себастьян Перейра

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