15 актёров и актрис, сыгравших нескольких персонажей в экранизациях комиксов

В наше время жанр супергеройского кино набрал такие обороты, что появление в нём для актёров является крайне выгодным с точки зрения развития карьеры и дальнейших перспектив. Актёры из кинокомиксов всегда на виду у зрителя и у продюсеров, которые готовы предлагать им новые видные проекты.

Двух основных поставщиков комиксовых произведений мы отлично знаем — это студии Marvel Comics и DC Comics. Их представители вовсе не требуют от актёров делать выбор в пользу какой-то одной, и они спокойно могут сыграть и у тех, и у других. Однако чаще всего лишь по одному разу, так как кинокомиксовые вселенные имеют свойство выстраивать взаимосвязь между всеми картинами, так что один актёр или актриса = один персонаж.

Давайте посмотрим на список тех известных звёзд кино, которые успели сыграть сразу нескольких комиксовых героев. В основном тут всё те же Marvel и DC, но есть и некоторые исключения. Вообще таких примеров довольно много, поэтому мы взяли самые заметные.

Бэн Аффлек