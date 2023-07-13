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"Я её закидала тапками:" в соцсетях просят проверить мать приёмных детей из Крыма с нестандартными методами воспитания

"Я её закидала тапками:" в соцсетях просят проверить мать приёмных детей из Крыма с нестандартными методами воспитания

Автор:
13 июля 2023 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Крым   воспитание   дети   истерика   многодетная семья   опека   приемные дети   приёмные дети   унитаз   
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Блогерша из Крыма не скрывает, что воспитание детей у неё отрывает много сил. Порой дело доходит до истерики, и тогда она швыряет в ребёнка тапками или заставляет чистить унитаз без перчаток. Могла бы - ударила, но зачастую обходится полумерами.

Внимание пользователей сети привлекала многодетная мать приёмных детей. Татьяна Алексеева не стесняется транслировать в соцсети истории из своей жизни, а они далеки от пасторальных картинок, на которых малыши и родители влюбленно смотрят друг на друга.


В ходу у Татьяны и унижения, и трудотерапия, и наказание чем-то очень неприятным. На видео ребёнок чистит старый унитаз проволочной сеткой для раковины. Так Татьяна наказывает девочку за провинность. В этой же нарезке она, едва подбирая слова, шипит, что позвонит психиатру и отправит дочку назад в детдом.


Все эти видео Алексеева транслирует в соцсети. Как сообщает телеграм-канал Mash, Татьяна переехала в Крым из Нижневартовска. Из семерых детей у женщины два своих ребёнка, пятеро - приёмные.


После первой публикации Mash, Министерство образования Крыма проявило интерес к личности многодетной матери, которая, впрочем, не собирается оправдываться. Говорит, что готова сообщить свой адрес и все подробности методов воспитания.


Как сообщают СМИ, в ближайшее время сотрудники ПДН обещали нагрянуть с инспекцией в дом Алексеевой, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают её дети.

Источник:

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Метки: Видео   Крым   воспитание   дети   истерика   многодетная семья   опека   приемные дети   приёмные дети   унитаз   
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25  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
больная жаба , как ей доверили детей она же их ненавидит.
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1k
Kra 2 минуты назад
Такое ощущение, что ее наказали опекой над детьми...
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7k
Николай 5 минут назад
Воспитательные меры конечно не высшей степени педагогического образования, но ничего из ряда вон выходящего, унижения там никакого нет, чистка унитаза? ну а что же вы унижаетесь каждый день, но эти глазенки и губехи, говорят о каком то расстройства а возможно и о шизе, на почве детей... не стыдно мыть туалет, стыдно жить в дерьме...
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2k
Сергей Викторович 8 минут назад
Как дуре с такмими губами доверили детей???? Эти губы прямо кричат о том, что она конченная дура!
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36k
russger 9 минут назад
Хоспадилять, ну и иплище. Автор, предупреждать же надо
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17k
Марина 12 минут назад
Давайте честно, во всей человеческой истории, сироток брали не для любви и любования, а для того, чтобы они отрабатывали своё существование.
И только в последние лет сто у детей появилось детство и какие-то права.
Ну и мы не знаем, чего там эти детки учудили.
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71k
Пётровыч 14 минут назад
Бедный ребёнок, не дай бог с такой больной дрянью жить. Надеюсь её лишат родительских прав и ребёнок получит нормальную уважающую её семью.
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1k
Гремлин 20 минут назад
Такие губы уже сами по себе диагноз.
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10k
Алексей 21 минуту назад
У тебя в голове нет ничего живого а к тебе приедут ,ждем видео после проверки
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3k
fkamash Полчаса назад
От таких "мам" надо спасать детей.
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8k
Компьютер DELL с монитором 41 минуту назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
40
90k
Дмитрий 42 минуты назад
Фотографию мужика в студию , который спал с этой гадюкой.
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24k
AzuveR Час назад
Это не мать, это тварь . Детей усыновила и удочерила , ради пособий. Как вообще можно унижать и издеваться над ребёнком ? Может это и не правильно, но если бы мне предоставилась возможность, лично бы оформил эту особь в больницу. Рожа у неё ,чистого имбецила.
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5k
Трям Час назад
Ты охерел такие страшные рожи выкладывать???
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74k
Максим Час назад
Людей с таким епалом надо проверять и без всяких сигналов на психические отклонения.
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15k
Shtoppi Час назад
мне кажется или на первом фото это панин в макияже?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, проверят. Продукты есть, игрушки, есть, место для сна есть, место для уроков есть, синяков нет. А то, что мамаша моральный урод, как проверишь? Кого она воспитает? Таких же истеричных мерзавок с помойным ртом.
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12k
Rus77 Час назад
Этого мутанта нужно в дурке держать, какие ей дети?!
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1k
Злодей Час назад
Почему наше законодательство не обязывает органы опеки организовывать посещение спец. органами,включающими психологов всех выданных приёмных детей для проверки их жизни в новой семье. Сделать это обязательным до 16-ти летия детей.
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Летучий Мыш Час назад
Какая мерзкая баба.
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