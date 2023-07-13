"Я её закидала тапками:" в соцсетях просят проверить мать приёмных детей из Крыма с нестандартными методами воспитания

В ходу у Татьяны и унижения, и трудотерапия, и наказание чем-то очень неприятным. На видео ребёнок чистит старый унитаз проволочной сеткой для раковины. Так Татьяна наказывает девочку за провинность. В этой же нарезке она, едва подбирая слова, шипит, что позвонит психиатру и отправит дочку назад в детдом.





Все эти видео Алексеева транслирует в соцсети. Как сообщает телеграм-канал Mash, Татьяна переехала в Крым из Нижневартовска. Из семерых детей у женщины два своих ребёнка, пятеро - приёмные.





После первой публикации Mash, Министерство образования Крыма проявило интерес к личности многодетной матери, которая, впрочем, не собирается оправдываться. Говорит, что готова сообщить свой адрес и все подробности методов воспитания.



