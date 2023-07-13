"Я её закидала тапками:" в соцсетях просят проверить мать приёмных детей из Крыма с нестандартными методами воспитания

Блогерша из Крыма не скрывает, что воспитание детей у неё отрывает много сил. Порой дело доходит до истерики, и тогда она швыряет в ребёнка тапками или заставляет чистить унитаз без перчаток. Могла бы - ударила, но зачастую обходится полумерами.
Внимание пользователей сети привлекала многодетная мать приёмных детей. Татьяна Алексеева не стесняется транслировать в соцсети истории из своей жизни, а они далеки от пасторальных картинок, на которых малыши и родители влюбленно смотрят друг на друга.
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В ходу у Татьяны и унижения, и трудотерапия, и наказание чем-то очень неприятным. На видео ребёнок чистит старый унитаз проволочной сеткой для раковины. Так Татьяна наказывает девочку за провинность. В этой же нарезке она, едва подбирая слова, шипит, что позвонит психиатру и отправит дочку назад в детдом.
Все эти видео Алексеева транслирует в соцсети. Как сообщает телеграм-канал Mash, Татьяна переехала в Крым из Нижневартовска. Из семерых детей у женщины два своих ребёнка, пятеро - приёмные.
После первой публикации Mash, Министерство образования Крыма проявило интерес к личности многодетной матери, которая, впрочем, не собирается оправдываться. Говорит, что готова сообщить свой адрес и все подробности методов воспитания.
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Как сообщают СМИ, в ближайшее время сотрудники ПДН обещали нагрянуть с инспекцией в дом Алексеевой, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают её дети.
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И только в последние лет сто у детей появилось детство и какие-то права.
Ну и мы не знаем, чего там эти детки учудили.