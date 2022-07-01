"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, чьих детей поймали за порчу лифта, угрожает расправой

Вчера в соцсетях завирусилась история о том, как мужчина поймал детей, "вандаливших" в лифте многоэтажки. Он выстроил их по стеночке и записал видео, на котором обратился к жильцам дома с просьбой разобраться и наказать хулиганов. Запись была выложена в общедомовой чат - и началось. Одна слишком активная мамаша стала слать голосовые сообщения, в которых угрожала мужчине и всем русским расправой.

Поймавший вандалов решил опубликовать эти угрозы (и правильно сделал). Впрочем, грязноротую дамочку, как из рога изобилия сыпавшую матом, обнародование её поведения лишь раззадорило. С удвоенным пылом она стала объяснять окружающим, что сделает с ними в отместку, наговорив, как справедливо заметили в соцсетях, на неплохую статью (разжигание межнациональной розни, оскорбление и т.д.).