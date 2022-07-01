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"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, чьих детей поймали за порчу лифта, угрожает расправой

"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, чьих детей поймали за порчу лифта, угрожает расправой

Автор:
01 июля 2022 07:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   конфликт   лифт   неадекватная женщина   сургут   яжемать   
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История из Сургута получила закономерное продолжение. Яжемать, угрожавшая мужчине, который выложил видео с детьми-вандалами, теперь рассылает проклятья всем окружающим и терроризирует местные паблики, запостившие ее матерные откровения.

Вчера в соцсетях завирусилась история о том, как мужчина поймал детей, "вандаливших" в лифте многоэтажки. Он выстроил их по стеночке и записал видео, на котором обратился к жильцам дома с просьбой разобраться и наказать хулиганов. Запись была выложена в общедомовой чат - и началось. Одна слишком активная мамаша стала слать голосовые сообщения, в которых угрожала мужчине и всем русским расправой.


Поймавший вандалов решил опубликовать эти угрозы (и правильно сделал). Впрочем, грязноротую дамочку, как из рога изобилия сыпавшую матом, обнародование её поведения лишь раззадорило. С удвоенным пылом она стала объяснять окружающим, что сделает с ними в отместку, наговорив, как справедливо заметили в соцсетях, на неплохую статью (разжигание межнациональной розни, оскорбление и т.д.).


Досталось также админам местных пабликов, разместивших резонансный материал в соцсетях. Рая Мамедова записала очередное аудиообращение, в котором пояснила, что цацкаться не намерена. У нее всё схвачено: дядя прокурор, и Сургут - его земля, так что всем молчать, бояться и срочно удалять компромат.



Впрочем, общественный резонанс был таким, что муж Мамедовой, смекнув, что дело может обернуться серьезными последствиями, поспешил объясниться и извиниться за свою недалёкую жену.



Однако она сама, похоже, сдаваться не собирается.

За Дмитрия, поймавшего детей-вандалов, теперь переживает весь Сургут. В местном паблике он пояснил, что его телефон полиция забирает на проверку, но пока с ним все нормально.


Телефон матершинницы тоже изъяли на проверку, и в паблике оказались свидетели этого процесса.


Ругаться матом Рая умеет - на свет всплыли и другие истории с участием этой женщины, в которых всё, как она любит: угрозы, нецензурщина, агрессия.


Впрочем, жители Сургута уверены, что нынешнее дело спустят на тормозах, а потому собираются писать Бастрыкину, чтобы тот взял это расследование под свой контроль.



И все-таки хочется надеяться, что никакой "дядя прокурор" не помешает справедливому наказанию оскотинившейся мадам. Очень хочется в это верить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   конфликт   лифт   неадекватная женщина   сургут   яжемать   
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51  комментарий
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3k
Copycat 2 часа назад
Есть дети, а есть "звереныши" - когда родитель не воспитывает своё чадо, не прививает ему мораль он растет не человеком, а зверенышем

я в детстве тоже шкодил во дворе, но у меня была замечательная бабушка (оба родителя работали весь день стараясь обеспечить семью) которая брала дедовский солдатский ремень и вбивала мне воспитание через задницу и ставила в угол, за что ей большое спасибо - из-за этого я и вырос вполне себе приличным человеком и у цивилизованного общества со мной проблем нет
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11k
Mike 2 минуты назад
Слышно, что это существо сыкливо (в принципе имеет право) "прикрываясь "традициями, мужем, братьями, и дядей. Но на самом деле она пИсать и какать хотела на эти "традиции,и" так, как по этим традициям, право голоса она не имеет, а тем более ругаться матом.
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7k
Николай 3 минуты назад
Я что то не понял она что неприкосновенность имеет? в клетку до конца дела потому как есть угроза что она начнет вводить следствие в заблуждение и отстранение этого судью на время следствия если такой имеется, Быстрыкин должен заинтересоваться что там за кумовство и национализм при таких то делах в стране...
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871
asd 3 минуты назад
ЧТо у трезвого на уме, то у бабы на языке.
Кто у нас крышует появление большого количества "приезжих" прокуроров с соответствующим поведением родственников ?
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5k
Том Сойер 3 минуты назад
Сейчас и за дядю-прокурора возьмутся по полной, эта овца грязнеротая подставила всех своих родных, куриный мозг не позволил ей понять, с какими проблемами можно столкнуться - открывая свой поганый рот - в век интернета, соц. сетей, пабликов и прочего....
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33k
Aleks 4 минуты назад
Как этот обезьяний муж живет в Сургуте, а по русски двух слов связать не может?
Макаку женского пола однозначно нужно тянуть до уголовки... Сомневаюсь, что менты будут сливать дело, шуму много, если до следкома РФ дойдет, на местах погоны быстро полетят...
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3k
Славик 4 минуты назад
Ничего не понял. Она орала матом при понятой? Соответственно и при сотрудниках? А у нас вообще как, законы работают в стране или где? Правонарушения пресекаются или что? Кто просил не вступать в полемику, сотрудник, которому погоны жмут? Как много вопросов, так мало ответов.
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301
Alex 5 минут назад
Вот ее страница в вк и телефон:
https://vk.com/raya_mamedova
+79692595000
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5k
Владимир 5 минут назад
чтобы такое говорить,надо реальную крышу иметь,срочно проверить дядю прокурора который такое ей допускает.сколько и кого он ещё покрывает.
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386
Aleks 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Земля её дяди, будет только на кладбище.
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1k
Dimon 17 минут назад
А шито у нас даже в Сюргутэ уже дядя пирокурор дэлами заправляэт?
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15k
ВОВЧЕГ 21 минуту назад
МРАЗЬ КАКАЯ, ЕЩЕ НЕ ОТУЧИЛАСЬ В ТУАЛЕТЕ ЗАПЯТЫЕ НА СТЕНАХ ПАЛЬЦЕМ ОСТАВЛЯТЬ, УЖЕ РОТ ОТКРЫВАЕТ!
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308
Карл Полчаса назад
Судить по всей строгости закона!
И никаких поблажек типа, она же женщина, мать малолетних детей и т.д...
СУДИТЬ! Приговор суда показать по всем центральным телеканалам России и Чуркистана откуда эта обезьяна родом.
Совсем уже совесть потеряли макакаи. Раньше их мужики понтовались в России, теперь уже и бабы быкуют.
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510
sapsanbosh Полчаса назад
Вырастет из сына свин, если сын свинёныш. В.В. Маяковский
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262
cheburashka Полчаса назад
Посмотрите какая русофобия в Сургуте. Видимо пора там отдельную спецоперацию начинать.
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30k
Игорь Полчаса назад
Стыдно самому себе признаваться - но я поставил плюс посту в надежде что бурление в соцсетях - это почти что единственный способ теперь найти правду в регионах. (Ещё может конечно Царь вмешаться, но до того тоже дойти ещё должно).
У местных всё как правило схвачено и шито-крыто. Хапают ртом и жопой пока не отобрали кормушку и нужно успеть нахапать. И всё остальное их не колышет.
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3
Сергей Борисович Полчаса назад
В первом ролике эта мадама насвистела на 282-ю статейку в полный рост.
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43k
Цыц тут у меня 38 минут назад
Вот теперь и дяде карачун...
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928
Homem 43 минуты назад
Есть дети,а есть выродки или ещё хуже.Известно же,что от осинки не родятся апельсинки.Интересно,ст.282 применима ко всем или только к титульной нации ?
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30k
Игорь 43 минуты назад
Вот и я тоже давно считаю - так поздно СВО начали можно было бы оправдать только тем, что вначале СВО у себя надо было пройтись по вот таким вот дядям-папикам-депутатам.
Как бы тоже русских людей всякое чмо обижает, причём на своей же территории.
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