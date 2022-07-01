"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, чьих детей поймали за порчу лифта, угрожает расправой

История из Сургута получила закономерное продолжение. Яжемать, угрожавшая мужчине, который выложил видео с детьми-вандалами, теперь рассылает проклятья всем окружающим и терроризирует местные паблики, запостившие ее матерные откровения.
Вчера в соцсетях завирусилась история о том, как мужчина поймал детей, "вандаливших" в лифте многоэтажки. Он выстроил их по стеночке и записал видео, на котором обратился к жильцам дома с просьбой разобраться и наказать хулиганов. Запись была выложена в общедомовой чат - и началось. Одна слишком активная мамаша стала слать голосовые сообщения, в которых угрожала мужчине и всем русским расправой.
Поймавший вандалов решил опубликовать эти угрозы (и правильно сделал). Впрочем, грязноротую дамочку, как из рога изобилия сыпавшую матом, обнародование её поведения лишь раззадорило. С удвоенным пылом она стала объяснять окружающим, что сделает с ними в отместку, наговорив, как справедливо заметили в соцсетях, на неплохую статью (разжигание межнациональной розни, оскорбление и т.д.).
Осторожно! Нецензурная лексика!
Осторожно! Нецензурная лексика!
Досталось также админам местных пабликов, разместивших резонансный материал в соцсетях. Рая Мамедова записала очередное аудиообращение, в котором пояснила, что цацкаться не намерена. У нее всё схвачено: дядя прокурор, и Сургут - его земля, так что всем молчать, бояться и срочно удалять компромат.
Впрочем, общественный резонанс был таким, что муж Мамедовой, смекнув, что дело может обернуться серьезными последствиями, поспешил объясниться и извиниться за свою недалёкую жену.
Однако она сама, похоже, сдаваться не собирается.
За Дмитрия, поймавшего детей-вандалов, теперь переживает весь Сургут. В местном паблике он пояснил, что его телефон полиция забирает на проверку, но пока с ним все нормально.
Телефон матершинницы тоже изъяли на проверку, и в паблике оказались свидетели этого процесса.
Ругаться матом Рая умеет - на свет всплыли и другие истории с участием этой женщины, в которых всё, как она любит: угрозы, нецензурщина, агрессия.
Впрочем, жители Сургута уверены, что нынешнее дело спустят на тормозах, а потому собираются писать Бастрыкину, чтобы тот взял это расследование под свой контроль.
И все-таки хочется надеяться, что никакой "дядя прокурор" не помешает справедливому наказанию оскотинившейся мадам. Очень хочется в это верить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я в детстве тоже шкодил во дворе, но у меня была замечательная бабушка (оба родителя работали весь день стараясь обеспечить семью) которая брала дедовский солдатский ремень и вбивала мне воспитание через задницу и ставила в угол, за что ей большое спасибо - из-за этого я и вырос вполне себе приличным человеком и у цивилизованного общества со мной проблем нет
Кто у нас крышует появление большого количества "приезжих" прокуроров с соответствующим поведением родственников ?
Макаку женского пола однозначно нужно тянуть до уголовки... Сомневаюсь, что менты будут сливать дело, шуму много, если до следкома РФ дойдет, на местах погоны быстро полетят...
https://vk.com/raya_mamedova
+79692595000
И никаких поблажек типа, она же женщина, мать малолетних детей и т.д...
СУДИТЬ! Приговор суда показать по всем центральным телеканалам России и Чуркистана откуда эта обезьяна родом.
Совсем уже совесть потеряли макакаи. Раньше их мужики понтовались в России, теперь уже и бабы быкуют.
У местных всё как правило схвачено и шито-крыто. Хапают ртом и жопой пока не отобрали кормушку и нужно успеть нахапать. И всё остальное их не колышет.
Как бы тоже русских людей всякое чмо обижает, причём на своей же территории.