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Мужчина поймал детей-вандалов, крушивших подъезд, но яжемать одного из них возмутилась и захотела отомстить

Мужчина поймал детей-вандалов, крушивших подъезд, но яжемать одного из них возмутилась и захотела отомстить

Автор:
30 июня 2022 08:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   общедомовой чат   подъезд   поймал хулиганов   сургут   хулиганы   
3806
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Когда деточка и его поступки становятся достоянием общественности, у некоторых женщин срывает крышу. Пытаясь защитить дитя, они готовы на любые "подвиги".

Житель Сургута, наконец, поймал детей, которые регулярно "вандалили" в подъезде: ломали кнопки лифта, снимали вывески. Он не пытался расправиться с малолетними хулиганами, а просто поставил к стеночке и записал с ними видео, которое после выложил в общедомовой чат.



Ролик понравился далеко не всем. После публикации в адрес мужчины посыпались угрозы физической расправы. Женщина, являющаяся мусульманкой, клянется Аллахом и, нещадно матерясь, обещает разделаться с посмевшим обидеть ее деточку.


Чем закончилась эта история, пока не ясно. Однако, как мы помним, закон в нашей стране на стороне детей, даже если они распоследние хулиганы и заслуживают изрядной трёпки. А этой мамочке мы все же рекомендовали бы задуматься о правильном воспитании дитяти, пока не нашёлся тот, кто от слов перейдет к делу - вот как, к примеру, проводница поезда, которая, устав от проделок юных пассажиров, отвесила им знатных "лещей".

Источник:

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Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   общедомовой чат   подъезд   поймал хулиганов   сургут   хулиганы   
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66  комментариев
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7k
Шурави Час назад
На статью наговорила. Мусульмане такую свиноту не поддержат. Конченая.
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386k
Алексей 5 минут назад
после такого можно смело в аул к ишаку п.и.д.а.р.а.с.к.у отправлять
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2k
Vad 12 минут назад
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88k
Дмитрий 14 минут назад
Это не мусульманка , это бесноватая обезьянка.
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48k
Олег 16 минут назад
там наговорено на два уголовных дела. Разжигание ненависти, угрозы расправы и оскорбления
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1k
no_fate Полчаса назад
Ничего удивительного, эти грязные свиньи привыкли жить в дерьме и срать под себя. Блага цивилизации им чужды, как только такие твари попадают в приличное место, тут же начинают превращать его в помойку.
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938
Шурман Полчаса назад
А вот здесь язык ее враг , тем более в данной ситуации про Русских , девушка и без детей может остаться , угроза мужем он не звонил , а она точно может на долго засесть . Многие иногда не понимают о чем говорят.
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33k
Aleks Полчаса назад
Вообще то эта обезьянка наговорила себе на 282 статью УК РФ часть А и В. От 3х до 6ти лет, а дети могут в детдом поехать....
Мужику надо заяву писать, от этих зверьков можно всего ожидать, толпой подкараулят в подьезде, мало не покажется.
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6k
И Гена, парадоксов друг 37 минут назад
Куда делись герои кричащие «Можем повторить» ? Или это только за компьютером и наглухо закрытыми дверями?
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1k
Вадим Курбатов 38 минут назад
Ну что, дальше продолжаем терпеть этих муслимских свиней?
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2
Акакий Назарыч 39 минут назад
Дупло заговорило, ее обратно засунуть откуда она вылезла, и в город не ногой, может лет через 20 после обследования.
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10k
кот базилий 41 минуту назад
Потом обижаются что чурками называют, хуже - животные дикие.
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24k
Slawa49 42 минуты назад
отправить запись кадырову, пусть разбирается со своими единоверцами!
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12k
котегRUS 42 минуты назад
наговорила себе на срок конкретный...
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24k
Slawa49 43 минуты назад
эта ослица и жена осла уже наговорила на пару уголовных статей, узбекская обезьяна матерится пхлеще хохлов!!! матерится аллах одобряет??? заставить обезьяну сало жрать, просроченное
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6k
Pravednik84 43 минуты назад
==== ...и за распространение фотографий, если ты с мусорами работаешь, я тоже с мусорами на счёт этого... ====
Мне интересна реакция "мусоров" в случае её заявления))) В принципе я одобрю почти любую их реакцию))))
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−90
мукомол 44 минуты назад
все правильно сделала
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8k
Dabus 47 минут назад
Чурбанка, защищает своих чурбачков у которых явно с манерами не лучше чем у неё ... потому что откуда взяться?
А статья про разжигание по национальному признаку, с последующей депортацией тут конечно большими буквами нарисована ...
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2k
Игорь 47 минут назад
вопрос к правоохранителям - а разве это существо на статью, и не на одну, не наговорило? или это только в отношении русских возбуждают?
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110
CBOJIA4 честно 50 минут назад
В мусарку идти бесполезно. У нас ведь в стране, все браатья.
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7k
Николай 53 минуты назад
Ждем извинения, на 2 статьи наговорила, 5 лет условочки, и в органы опеки с проверкой...
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