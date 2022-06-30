Мужчина поймал детей-вандалов, крушивших подъезд, но яжемать одного из них возмутилась и захотела отомстить

Чем закончилась эта история, пока не ясно. Однако, как мы помним, закон в нашей стране на стороне детей, даже если они распоследние хулиганы и заслуживают изрядной трёпки. А этой мамочке мы все же рекомендовали бы задуматься о правильном воспитании дитяти, пока не нашёлся тот, кто от слов перейдет к делу - вот как, к примеру, проводница поезда, которая, устав от проделок юных пассажиров, отвесила им знатных "лещей".