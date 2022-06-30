Мужчина поймал детей-вандалов, крушивших подъезд, но яжемать одного из них возмутилась и захотела отомстить

Когда деточка и его поступки становятся достоянием общественности, у некоторых женщин срывает крышу. Пытаясь защитить дитя, они готовы на любые "подвиги".
Житель Сургута, наконец, поймал детей, которые регулярно "вандалили" в подъезде: ломали кнопки лифта, снимали вывески. Он не пытался расправиться с малолетними хулиганами, а просто поставил к стеночке и записал с ними видео, которое после выложил в общедомовой чат.
Ролик понравился далеко не всем. После публикации в адрес мужчины посыпались угрозы физической расправы. Женщина, являющаяся мусульманкой, клянется Аллахом и, нещадно матерясь, обещает разделаться с посмевшим обидеть ее деточку.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Чем закончилась эта история, пока не ясно. Однако, как мы помним, закон в нашей стране на стороне детей, даже если они распоследние хулиганы и заслуживают изрядной трёпки. А этой мамочке мы все же рекомендовали бы задуматься о правильном воспитании дитяти, пока не нашёлся тот, кто от слов перейдет к делу - вот как, к примеру, проводница поезда, которая, устав от проделок юных пассажиров, отвесила им знатных "лещей".
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АНТИФИШКИ
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Мужику надо заяву писать, от этих зверьков можно всего ожидать, толпой подкараулят в подьезде, мало не покажется.
Все правильно мужик сделал.
Мне интересна реакция "мусоров" в случае её заявления))) В принципе я одобрю почти любую их реакцию))))
А статья про разжигание по национальному признаку, с последующей депортацией тут конечно большими буквами нарисована ...