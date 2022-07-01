Житель Якутска чудом поймал ребёнка, который выпал с 12-го этажа

В Якутске случайный прохожий спас 5-летнего ребёнка, который выпал с 12-го этажа. Мальчик остался дома один и залез на балкон. С помощью предметов на балконе он забрался на уровень окна и выпал.
Прохожие заметили ребёнка и кинулись на помощь. Одни растянули под окнами ковёр, чтобы поймать ребёнка. Однако горе-спасатели не развернули вовремя ковёр и не смогли поймать ребёнка. Жизнь мальчику спас случайный прохожий. Мужчина кинулся на помощь и смог поймать ребёнка у самой земли.
И ребенок, и мужчина госпитализированы. Состояние мальчика оценивают как стабильно тяжелое, у него травма грудной клетки и живота, отек головного мозга. Мужчина – в травматологии в состоянии средней тяжести, сообщает Lenta.
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АНТИФИШКИ
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