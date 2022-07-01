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Житель Якутска чудом поймал ребёнка, который выпал с 12-го этажа

Житель Якутска чудом поймал ребёнка, который выпал с 12-го этажа

Автор:
01 июля 2022 07:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дети   интересное   милота   падение   спасение   фото   чудо   
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В Якутске случайный прохожий спас 5-летнего ребёнка, который выпал с 12-го этажа. Мальчик остался дома один и залез на балкон. С помощью предметов на балконе он забрался на уровень окна и выпал.

Прохожие заметили ребёнка и кинулись на помощь. Одни растянули под окнами ковёр, чтобы поймать ребёнка. Однако горе-спасатели не развернули вовремя ковёр и не смогли поймать ребёнка. Жизнь мальчику спас случайный прохожий. Мужчина кинулся на помощь и смог поймать ребёнка у самой земли.

И ребенок, и мужчина госпитализированы. Состояние мальчика оценивают как стабильно тяжелое, у него травма грудной клетки и живота, отек головного мозга. Мужчина – в травматологии в состоянии средней тяжести, сообщает Lenta.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   дети   интересное   милота   падение   спасение   фото   чудо   
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14  комментариев
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69k
Доктор Джонс Час назад
Герой!
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152
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
У меня коты дома. И всего два этажа. Чтобы я или жена ушли и оставили окна открытыми? Да никогда, даже если сетка стоит. И это коты умные, возможно даже с кошачьим высшим. А тут оставляют в потенциальной опасности ребёнка не то, что без высшего или хотя бы пятилетнего интеллекта(у котов, говорят, интеллект вроде трёх лет или тоже пяти), но и без инстинкта самосохранения.
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1k
LK 39 минут назад
в 5 лет уже должен соображать, что такое высота. В деревне пятилетний двоюродный брат оставался дома разогревал еду и кормил сестру (3 года) и брата (2 года) и вечером запускал овец с коровой в хлев, пока родители на работе.
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2k
Лёха 54 минуты назад
Частично ковёр пацана точно спас. "Минус" автору за текст.
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70k
Viktor Час назад
Достоин награды!
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9k
Izrin Maria Час назад
Действительно - чудо!
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1k
Оксид Бетона Час назад
Офигеть! С 12-го этажа! Он же как снаряд уже разогнался!
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194
Raingold Fischer 2 часа назад
Где СУКА родители были?
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1k
pinbalist 2 часа назад
Родителей на площади розгами наказать.
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