Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены

Бартини уже находился под зорким оком НКВД. Офицеров напрягал иностранец, работающий в советском конструкторском бюро. Когда была "большая чистка" 1937 года Бартини был арестован. Ему по одной версии ставили в вину знакомство с Тухачевским, а по другой - арестовали за то, что он отказался быть разведчиком.

Потом Бартини был обвинён в шпионаже в пользу Муссолини и ему дали 10 лет лагерей. Этот гений оказался одним из конструкторов, который полностью отсидел свой срок. И в заключении он продолжал работать в "шаражке", проектируя транспортно-десантные самолёты, сверхзвуковые истребители, бомбардировщики и перехватчики. Но многие его разработки так и остались на бумаге - просто не было таких технологий для производства. Бартини опережал своё время чуть ли не на сто лет.