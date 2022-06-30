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Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены

Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены

Автор:
30 июня 2022 19:02
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   биография   интересное   наука   ученые   факты   
2101
10
"У меня есть три "нет": нет чувства страха, нет чувства боли и нет чувства голода" - говорил физик-теоретик и советский аваиаконструктор Роберт Орос ди Бартини. Он уехал из Италии в холодную Россию.
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Учёный много думал над устройством мира и сделал вывод, что физические параметры тел напрямую связаны с параметрами времени. У Вселенной шесть измерений, из которых три - это пространственные координаты, а ещё три - это измерения времени, которое не прямолинейно. Настоящее, прошлое, будущее не просто существуют одновременно. У времени есть "поперечные координаты", что говорит о полной гармонии Вселенной.
Также, по Бартини, каждый объект во Вселенной является шестимерным комплексным образованием и равен множеству протяжённостей в пространстве и времени. Но при этом возможны взаимные изменения измерений объекта, а сам объект теоретически может перемещаться в пространстве, путешествуя по времени и путешествовать во времени, перемещаясь в пространстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   биография   интересное   наука   ученые   факты   
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9  комментариев
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570
Каменев Владимир Час назад
Великий был человек. Когда он был ген конструктором в Таганроге, мой дед с ним дружил. Много про него рассказывал. Я маленьким был, но помню его рассказы.
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1k
анатолий горленко 4 минуты назад
Да писец просто.
Всё сводится к тому, что человек изобретал некий аппарат, а силовую установку ( ядерную например ), придумают другие ( не царское это дело ). Материалы и обшивку, и аэродинамические формы пусть создадутся сами собой, ( моя задача - создать общее направление в развитии, а то как бы человечество не свернуло на ложный путь ).
Я так под стакан и не такое изобрету, а вы потом обвешайте моё изобретение механизмами и агрегатами.

--------А уже в 1974 году предложил оснащать авианосцы подводными крыльями, чтобы корабли развивали скорость в 700 км/час и самолёты могли спокойно садиться на них.-----------------

Б.Л.Я, Ну вот что это??? Может нужно оснащать самолёты рулями глубины и балластными цистернами, чтобы они могли садиться прямо на палубу субмарины???
А может пилотов одеть в скафандры, и сразу в космос?
А если хорошо проинструктировать, то и на Солнце ( только ночью ).
А если к танку приделать крылья?, А пусть он летать будет на20 Махах. А пусть авианосец станет МКС...
НИГДЕ ни СЛОВА о силовой установке!!! На каком топливе она работает, и по какому принципу. ( Ну это без меня придумают ), делов-то.

Я в детстве так и к звёздам летал, а сейчас, да под стакан...
Да хули той скорости света? Я вот вместе с нейтрино ща быстро на Андромеду слетаю, а вы мне движок сварганьте, да антиграв хороший, но предупреждаю - ракета до обеда на Землю не вернётся.
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1k
rudenkov 21 минуту назад
видел наше четырёхместное пространство со стороны?
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17k
Valiko 42 минуты назад
Спасибо за интересный пост!
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−185
Thomsen Час назад
<Потом Бартини был обвинён в шпионаже в пользу Муссолини и ему дали 10 лет лагерей>

Бартини говорил: "Муссолини дал мне двадцать лет, а Сталин только десять" ))
Неиссякаемой энергии и жизнелюбия был человек.

<В 1930 году в звании комбрига его уволили>

персональное воинское звание "комбриг" было введено только в 1935-ом.
В случае Бартини - это не звание, а должность.
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17k
Александр Сучков Час назад
Будущее впереди и кто знает, кто был прав. Может он и действительно знал о технологиях, которые без него не открыты....
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1k
Ирина Касимова (Куценко) Час назад
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