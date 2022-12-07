Человек, который разгадал секрет языка майя

Исследование учёного заняло много времени: в 1955 году Юрий Кнорозов решил защищать диссертацию, основанную на тексте Диего де Ланда. В ней уже были основы дешифровки древнего языка и выступление настолько поразило ленинградских учёных, что они ему сразу вместо кандидатской степени присвоили докторскую.

До защиты Кнорозов серьёзно переживал: ему в равной степени могла светить как учёная степень, так и арест. Дело было в том, что он доказал, что у майя был свой язык, письменность, то есть было государство и общество, поделённое на классы. Что противоречило тому, что писал Фридрих Энгельс: с его точки зрения, на Юкатане в частности и у индейцев в целом, не могло быть классового общества.

Но в отличие от своего товарища Льва Гумилёва, столкнуться с чекистами Кнорозову не пришлось.