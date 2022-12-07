Человек, который разгадал секрет языка майя

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Юрий Кнорозов, советский учёный, который смог сделать то, что считалось невозможность - разгадать письменность древнего народа.
Кнорозов работал в середине прошлого века в ленинградской Кунсткамере: разбирал коллекции, помогал в архиве, водил детей на экскурсии. Он любил выпить и поговорить со своим соседом Львом Гумилёвым, что жил от него через стенку. А всё остальное время он занимался расшифровкой письменности майя.
Он был не первым учёным, что занимался этим и все предыдущие попытки лишь подтверждали, что расшифровать этот язык невозможно. Но Кнорозов практически не выходил из своей комнаты и называл себя "кабинетным учёным" - для работы с текстами ему необязательно лезть в пещеры или на пирамиды.
Казалось бы, работа была фактически обречена на провал - малоизвестный молодой советский учёный борется с видными мировыми специалистами по истории древних цивилизаций. Но кропотливый труд Кнорозова оказался прорывом в науке - он нашёл ключ, который позволил расшифровать письменность майя.
Казалось бы, работа была фактически обречена на провал - малоизвестный молодой советский учёный борется с видными мировыми специалистами по истории древних цивилизаций. Но кропотливый труд Кнорозова оказался прорывом в науке - он нашёл ключ, который позволил расшифровать письменность майя.
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Юрий Кнорозов родился в 1922 году - в непростое время, когда Гражданская война подходила к концу. Он родился в посёлке Южном, недалеко от Харькова.
Отцом будущего учёного был инженер, а мама была уроженкой Великого Устюга и воспитывала его в строгости, применяя модные на тот момент педагогические методы.
В семье было пятеро детей. Он занимался в музыкальной школе, рисовал, писал стихи. В школьном аттестате у него были сплошь "отлично".
Отцом будущего учёного был инженер, а мама была уроженкой Великого Устюга и воспитывала его в строгости, применяя модные на тот момент педагогические методы.
В семье было пятеро детей. Он занимался в музыкальной школе, рисовал, писал стихи. В школьном аттестате у него были сплошь "отлично".
По окончании школы Кнорозов поступил на исторический факультет Харьковского университета, где он впервые начал изучать древние языки. Однако обучение ему закончить не удалось - наступила Вторая Мировая война. В семье Юрия все были офицерами, но его самого в армию не взяли по состоянию здоровья.
Он рыл окопы на востоке Украины, но немецкие войска наступали быстро и скоро он оказался на оккупированной территории.
"При быстром продвижении фронта наша строительная команда была отрезана от других частей и рассеялась на оккупированной территории, после чего я стал пробираться к Харькову. До февраля 1943 г. я проживал в пос. Южный Харьковского района, проводя большую часть времени в блужданиях по Харьковской и Полтавской области, скрываясь от мобилизаций и добывая пропитание для старухи-матери" - писал он позже в своей автобиографии.
Он рыл окопы на востоке Украины, но немецкие войска наступали быстро и скоро он оказался на оккупированной территории.
"При быстром продвижении фронта наша строительная команда была отрезана от других частей и рассеялась на оккупированной территории, после чего я стал пробираться к Харькову. До февраля 1943 г. я проживал в пос. Южный Харьковского района, проводя большую часть времени в блужданиях по Харьковской и Полтавской области, скрываясь от мобилизаций и добывая пропитание для старухи-матери" - писал он позже в своей автобиографии.
Когда немецкие войска подошли к Харькову Кнорозов взял с собой мать, сестру и пересёк линию фронта. Они отправились в Воронежскую область, а уже оттуда молодой человек поехал доучиваться на исторический факультет МГУ. Научному руководителю Кнорозова понравилась его работа и он устроил его в Музей этнографии СССР в Ленинграде.
Как-то раз молодому учёному в руки попалась статья немецкого исследователя: "Дешифровка письма майя - неразрешимая проблема?". Вызов принят!
"То, что создано одним человеческим умом, не может не быть не разгадано другим", - заявил он и приступил к научным изысканиям. Многие учёные в то время утверждали, что практически невозможно расшифровать язык майя, потому что знаки передают не буквы, слова, то есть это просто некие символические картинки. Кнорозов был не согласен с этой теорией.
Как-то раз молодому учёному в руки попалась статья немецкого исследователя: "Дешифровка письма майя - неразрешимая проблема?". Вызов принят!
"То, что создано одним человеческим умом, не может не быть не разгадано другим", - заявил он и приступил к научным изысканиям. Многие учёные в то время утверждали, что практически невозможно расшифровать язык майя, потому что знаки передают не буквы, слова, то есть это просто некие символические картинки. Кнорозов был не согласен с этой теорией.
В СССР в то время цивилизацию майя никто практически не исследовал - специалистов можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Огромную помощь в работе оказала книга Диего де Ланда "Сообщение о делах в Юкатане". де Ланда был одним из миссионеров, что приехали в 16 веке на Юкатан вместе с испанскими завоевателями. В своей книге он успел зафиксировать некоторые знаки из языка майя, которые потом помогли расшифровать остальные.
Огромную помощь в работе оказала книга Диего де Ланда "Сообщение о делах в Юкатане". де Ланда был одним из миссионеров, что приехали в 16 веке на Юкатан вместе с испанскими завоевателями. В своей книге он успел зафиксировать некоторые знаки из языка майя, которые потом помогли расшифровать остальные.
Въедливый Кнорозов освоил сложнейший старо-испанский язык и перевёл книгу де Ланда. Кнорозов понял, что один и тот же знак читается одинаково в разных иероглифах. После учёный свёл в один список все символы майя, которые когда-либо ему встречались в текстах и стал сравнивать с уже имеющимся алфавитом де Ланда. Знаки в языке майя соответствовали не произношению испанских букв, а их названию. В некоторых словах были одинаковыми корни, а в других - предлоги.
Исследование учёного заняло много времени: в 1955 году Юрий Кнорозов решил защищать диссертацию, основанную на тексте Диего де Ланда. В ней уже были основы дешифровки древнего языка и выступление настолько поразило ленинградских учёных, что они ему сразу вместо кандидатской степени присвоили докторскую.
До защиты Кнорозов серьёзно переживал: ему в равной степени могла светить как учёная степень, так и арест. Дело было в том, что он доказал, что у майя был свой язык, письменность, то есть было государство и общество, поделённое на классы. Что противоречило тому, что писал Фридрих Энгельс: с его точки зрения, на Юкатане в частности и у индейцев в целом, не могло быть классового общества.
Но в отличие от своего товарища Льва Гумилёва, столкнуться с чекистами Кнорозову не пришлось.
До защиты Кнорозов серьёзно переживал: ему в равной степени могла светить как учёная степень, так и арест. Дело было в том, что он доказал, что у майя был свой язык, письменность, то есть было государство и общество, поделённое на классы. Что противоречило тому, что писал Фридрих Энгельс: с его точки зрения, на Юкатане в частности и у индейцев в целом, не могло быть классового общества.
Но в отличие от своего товарища Льва Гумилёва, столкнуться с чекистами Кнорозову не пришлось.
Юрия Кнорозова часто сравнивают с Жаном-Франсуа Шампольоном, который первым сумел прочитать древнеегипетские иероглифы на Розеттском камне. Но у француза, в отличие от Кнорозова, был в помощь текст, записанный и на знакомом древнегреческом и на незнакомом египетском.
Но открытие советского учёного не привело в шок западные страны. Исследователи из США преимущественно гневно отреагировали на его публикацию. Один из них даже приравнял немногих последователей Кнорозова "сборщем ведьм". Сам учёный сильно рвался выехать в Мексику, чтобы увидеть то, что осталось от древней цивилизации, но за границу его так и не выпустили. Не исключено, что помешал факт того, что во время ВОВ он находился на оккупированной территории.
Но так или иначе, время показало, что учёный оказался прав: используя его ключ к разгадке языка майя, учёные по всему миру стали делать успехи в чтении древнейших текстов.
Но так или иначе, время показало, что учёный оказался прав: используя его ключ к разгадке языка майя, учёные по всему миру стали делать успехи в чтении древнейших текстов.
Юрий Кнорозов до конца своей жизни работал в Кунсткамере. После 1989 года дорога на Запад стала открытой и он, таки, смог побывать в Мексике и Гватемале, где его встречали аплодисментами.
"Сердцем я всегда остаюсь мексиканец" - сказал учёный, когда ему вручали серебряный орден Ацтекского орла.
В 1999 году Юрий Кнорозов умер в коридоре одной из городских больниц Санкт-Петербурга.
"Сердцем я всегда остаюсь мексиканец" - сказал учёный, когда ему вручали серебряный орден Ацтекского орла.
В 1999 году Юрий Кнорозов умер в коридоре одной из городских больниц Санкт-Петербурга.
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