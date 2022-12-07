FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1644 поста • 317 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Человек, который разгадал секрет языка майя

Человек, который разгадал секрет языка майя

Автор:
07 декабря 2022 16:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   наука   ученые   факты   
445
11
Юрий Кнорозов, советский учёный, который смог сделать то, что считалось невозможность - разгадать письменность древнего народа.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   наука   ученые   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов 10 минут назад
Мориарти не умер в Рейхенбахском водопаде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Настолько хорошо, что идеально
Настолько хорошо, что идеально
Набирающие популярность в сообществах
Индийское кино: в чем секрет его популярности?
Индийское кино: в чем секрет его популярности?
10 главных премьер фильмов для киноманов
10 главных премьер фильмов для киноманов
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так дешевле

Популярные теги
#фото#интересно#интересное#позитив#дтп#Разное#шоу бизнес#дети#новости#сатира
#Юмор#животные#забавно#подборка#авто аварии#история#улыбнуло#кино#Приколы#СССР
#Прикол#факты#картинки#автомобили#автомир#аварии#Ynews#люди#Прошлое#познавательно
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Почему в СССР отказались от проекта ядерного взрыва на Луне Почему в СССР отказались от проекта ядерного взрыва на Луне Её называли "фурия красного террора" Её называли "фурия красного террора" Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма

На что жалуетесь?

Вернуться