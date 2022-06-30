Александр Серый: как сложилась судьба режиссёра «Джентльменов удачи»

После окончания курсов Серого взяли на «Мосфильм». Казалось бы - вот оно, ухватил удачу за хвост… но случилась беда - Александр чуть не убил человека.

У Серого была девушка Марина - девушка эффектная и кокетливая. Вокруг неё всё время вились мужчины, а Александр безумно ревновал. Особенно усердствовал один из ухажёров - какой-то архитектор, он буквально вился вокруг девушки. Серый пробовал с ним поговорить - бесполезно. Тогда пригрозил, тоже не подействовало. А в один из дней, когда Александр снова увидел его рядом с Мариной, то не выдержал и полез в драку.

Он ударил горе-ухажёра, тот неудачно упал и получил тяжелейшую травму головы. Выжил, но стал инвалидом. Вот так, одним ударом, Александр Серый поломал себе жизнь.