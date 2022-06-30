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Александр Серый: как сложилась судьба режиссёра «Джентльменов удачи»

Александр Серый: как сложилась судьба режиссёра «Джентльменов удачи»

Автор:
30 июня 2022 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: александр серый   георгий данеля   джентльмены удачи   доцент   кино   режиссер   судьба   фильм   
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В его жизни было всё - тюремный срок, страшное заболевание и работа над любимыми фильмами.

Александр Иванович Серый родился в Воронежской области в 1927 году. Чуть позже его семья перебралась в столицу. Прежде чем найти своё главное призвание - кино - Александр окончил два ВУЗа: энергетический и авиационный. А потом подался на высшие режиссёрские курсы, где учился вместе с Георгием Данелия. Там они сдружились на всю дальнейшую жизнь.

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После окончания курсов Серого взяли на «Мосфильм». Казалось бы - вот оно, ухватил удачу за хвост… но случилась беда - Александр чуть не убил человека.

У Серого была девушка Марина - девушка эффектная и кокетливая. Вокруг неё всё время вились мужчины, а Александр безумно ревновал. Особенно усердствовал один из ухажёров - какой-то архитектор, он буквально вился вокруг девушки. Серый пробовал с ним поговорить - бесполезно. Тогда пригрозил, тоже не подействовало. А в один из дней, когда Александр снова увидел его рядом с Мариной, то не выдержал и полез в драку.

Он ударил горе-ухажёра, тот неудачно упал и получил тяжелейшую травму головы. Выжил, но стал инвалидом. Вот так, одним ударом, Александр Серый поломал себе жизнь.

Ему дали 8 лет, но отсидел он только половину срока. Вышел за примерное поведение и… женился на той самой Марине. Как он сам уверял - всю жизнь любил только эту женщину.

Несмотря на отсидку, он стал работать в кинематографе. Снять фильм ему никто не предлагал, зато он мог работать помощником и ассистентом у других режиссёров. Жизнь постепенно налаживалась.

В его судьбе огромную роль сыграл Георгий Данелия - это он просил товарищей взять Александра на работу и опекал Серого как мог. Именно Данелия задумал фильм «Джентльмены удачи».

Данелия сделал первый набросок сценария и показал Серому. Тот сразу загорелся идеей и дальше они уже стали работать вместе. Множество шуток и смешной тюремной фени принадлежит Александру, он же придумал образ главных героев - Доцента и его бригады.

У Серого тогда было туго с деньгами, а Данелия всегда старался ему помочь. И он сделал ему просто царский подарок - предложил Александру самому поставить фильм. А потом «продавил» эту идею в высших кругах.

Серый был счастлив. Ещё бы - собственный фильм! И он с энтузиазмом кинулся снимать, работал с утра до ночи и никак не мог уйти со съёмочной площадки. Но уже в процессе съёмок почувствовал себя плохо. С каждым днём становилось только хуже и ему пришлось обратиться к врачам. После обследования те сообщили Александру, что у него рак крови. Заболевание тяжелейшее, но и с ним можно жить - так заверяли медики.

Александр не сдался и даже продолжил работать. После «Джентльменов» он снял «Ты - мне, я - тебе» и «Берегите мужчин».

После этого сил на режиссуру уже не осталось и Серый приступил к лечению. Долго и мучительно боролся с заболеванием: сидел на одном курсе препаратов, когда они переставали действовать - начинал другой и так без остановки. В итоге, к 1987 году он уже еле передвигался и из крепкого мужика превратился в бледную тень. К тому моменту Александр уже ни на что не надеялся и устал сражаться с болезнью.

16 октября 1987 года Серый достал охотничье ружье, застелил пол газетами и выстрелил в себя. Ему было всего 59 лет.

После себя он оставил несколько фильмов и главный из них - шедевральные «Джентльмены удачи».

Источник:

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Метки: александр серый   георгий данеля   джентльмены удачи   доцент   кино   режиссер   судьба   фильм   
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3  комментария
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70k
Viktor 4 часа назад
Не архитектор неудачно упал, Серый его по башке молотком звезданул.
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11k
Star Link 55 минут назад
Вроде архитектор поклялся его грохнуть и всю жизнь за ним охотился, Серый чудом спасался.
Надо отдать должное Серому, одни лечились до последнего, а он сам себя убил, - сильный мужик!
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