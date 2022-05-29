Малоизвестная история о том, как появился фильм «Сладкая женщина»

Они поженились в 1964 году, когда ему было 40, а ей исполнилось 23. Она только-только получила актёрский диплом Щукинского училища, а он уже сняли несколько популярных картин, в том числе легендарный «Полосатый рейс».

По воспоминаниям друзей, Фетин влюбился в Чурсину как мальчишка! Он каждый день с цветами встречал её после занятий у дверей училища, не обращая внимания на насмешки и шутки коллег.

Молодая девушка не смогла устоять против таких ухаживаний, и через полгода после того, как она получила диплом с отличием, они поженились.