Малоизвестная история о том, как появился фильм «Сладкая женщина»

Ровно 47 лет назад, 23 мая 1975 года, состоялась премьера художественного фильма «Сладкая женщина». Сегодня, наверное, кто-то этому удивится, но знаменитый фильм режиссёра Владимира Фетина появился на свет благодаря его задумке сделать приятное своей супруге – актрисе Людмиле Чурсиной.
Они поженились в 1964 году, когда ему было 40, а ей исполнилось 23. Она только-только получила актёрский диплом Щукинского училища, а он уже сняли несколько популярных картин, в том числе легендарный «Полосатый рейс».
По воспоминаниям друзей, Фетин влюбился в Чурсину как мальчишка! Он каждый день с цветами встречал её после занятий у дверей училища, не обращая внимания на насмешки и шутки коллег.
Молодая девушка не смогла устоять против таких ухаживаний, и через полгода после того, как она получила диплом с отличием, они поженились.
В дальнейшем, с 1964 по 1976 год, Владимир Александрович Фетин снимал фильмы только со своей женой. И везде она играла только главные роли.
В советское время это было обычным делом, когда режиссёры снимали в фильмах преимущественно своих жен. Таких примеров было немало, и часто у таких семейных союзов получались настоящие киношедевры.
Во-первых, режиссёр хорошо знал актёрские способности своей жены, поэтому подбирал соответствующие роли. Во-вторых, ему было намного проще и доходчивее объяснить задачу своей жене, чем сторонней актрисе.
Поэтому ничего плохого для советского кино в такой семейственности не было, кроме тех случаев, когда режиссёр пытался за государственный счёт раскрутить супругу, не имеющую способностей. И такое тоже встречалось. Но в случае с Чурсиной в её актёрском таланте никто не сомневался.
Большинство их совместных фильмов были успешными и признаны не только зрителями, но и специалистами. «Донская повесть», «Виринея», «Любовь Яровая», «Открытая книга» - везде Людмила Чурсина блистала и с каждым следующим фильмом завоёвывала всё больше поклонников.
Всего через пять лет после окончания училища 28-летняя актриса получила звание народной артистки РСФСР, перескочив экстерном звание заслуженной. А на 40-летие она стала народной артисткой СССР, самой молодой киноактрисой с таким званием.
Конечно, одного таланта для такой успешной карьеры было мало, хотя в таланте Чурсиной никто не сомневался. Огромная заслуга в сверхуспешной карьере была её мужа Владимира Фетина.
Все знакомые этой семьи рассказывали, что более дружной семейной пары они не знали. На всех официальных и неофициальных торжествах они всегда были вместе и излучали любовь и счастье.
Первое недопонимание у них случилось в 1976 году, когда Людмила отказалась играть в фильме мужа «Сладкая женщина».
Лишь через много лет, когда его уже не было в живых, Людмила Алексеевна рассказала, что в тот раз супруг захотел сделать сюрприз к её 35-летию. И, как ему казалось, приятный сюрприз.
Втайне от неё он подобрал сценарий и добился его утверждения. А потом принес ей уже готовую главную роль. Людмиле оставалось только прочитать сценарий, и можно было начинать съёмки.
Но её почему-то обидело, что муж не посчитал нужным согласовать эту роль с нею. И его объяснения, что, мол, это был сюрприз, её не убедили.
Её даже не убедил ещё один довод мужа, что на роль Тихона он добился утверждения самого Высоцкого. Дело в том, что Людмила была фанаткой его песен и давно мечтала с ним познакомиться. Муж решил сделать для неё и такой приятный сюрприз.
Но Людмила твёрдо стояла на своём. Роль вульгарной простушки Анны ей совсем не нравилась, и она даже посчитала, что после серьёзных и глубоких ролей в драмах «Любовь Яровая» и «Открытая книга» это был никому ненужный шаг назад.
Муж убеждал её, что роль очень сложная и интересная, и что ей уже давно надо выходить из своего привычного амплуа. Но она твёрдо решила и отказалась.
И получилось, что Фетин попал в глупое и нелепое положение. Если бы он заранее знал о таком исходе, то он бы вообще не брался за эту картину. После отказа жены у него пропал рабочий настрой, но деваться было некуда, так как фильм был уже утверждён, и сроки съёмок тоже.
Буквально через неделю после этого случился конфуз и с Высоцким. Первоначально он дал своё добро на роль Тихона, но буквально через несколько дней после этого его пригласил Митта на главную роль в фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». И Владимир загорелся ролью арапа.
Так как Митта собирался снимать свой фильм в Москве, а Фетин в Ленинграде, то Высоцкий понимал, что совместить эти съёмки вместе будет сложно. К тому же он не был большим любителем мелодрам и больше склонялся к роли арапа. Плюс ко всему, он раз в неделю выходил на сцену Таганки. Короче, всё взвесив, он пошел к Фетину просить извинение и отказываться.
Но тот уже не очень расстроился, и, пожелав Высоцкому удачи, после первых же проб на роль Тихона выбрал Олега Янковского.
Оставалось найти исполнительницу главной роли. История о том, как на эту роль попала ещё молодая Наталья Гундарева, стоит отдельной статьи, которую я опубликую позже. По сути, это была её первая главная роль, которая открыла молодой актрисе дверь в большое кино.
Так получилось, что Александр Митта пригласил в свой фильм и Людмилу Чурсину на роль императрицы Екатерины. Так что по иронии судьбы в тот год они с Высоцким всё же познакомились, и даже сыграли в одном фильме.
После «Сладкой женщины» Фетин снял еще две картины: «Таёжная повесть» и «Пропавшие среди живых». Это были его первые фильмы за много лет, в которых не снималась жена.
Владимир Александрович Фетин скончался в 1981 году, сразу после завершения работы над детективом «Пропавшие среди живых». У 56-летнего режиссёра случился инфаркт. Премьера его последнего фильма состоялась ровно через месяц после его смерти.
Людмила Чурсина через два года после его кончины вышла замуж. А всего в её жизни было три брака. С 1991 года она не замужем.
В прошлом году актриса отметила свой 80-летний юбилей. Почти сорок лет она служит в Театре Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) и периодически снимается в кино и сериалах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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