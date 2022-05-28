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15 отличных фильмов, снятых известными актёрами

15 отличных фильмов, снятых известными актёрами

Автор:
28 мая 2022 08:47
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   режиссер   съемка   фильм   фото   
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Перемещение из актёрства в кресло режиссёра — довольна частая практика в киноиндустрии. Примеров успешных актёров, которые в какой-то момент решили не только изображать эмоции перед камерой, но и контролировать весь процесс за ней, немало. Одни из самых известных: Клинт Иствуд, Бен Аффлек, Бен Стиллер и Мел Гибсон. Все они состоялись как актёры и как режиссёры. Именно поэтому их в списке не будет.

В нашей сегодняшней подборке мы упомянули хорошо оценённые фильмы, снятые актёрами, которые в большинстве своём просто попробовали себя в этой роли. Причём эксперимент удался! Это видно по оценкам картин на «КиноПоиске» и IMDb, которые мы также указали. Каждый из этих фильмов вполне хорошо зашёл зрителям либо на Западе, либо в русскоязычной среде.

Давайте посмотрим, в карьере каких известных актёров есть довольно успешный фильм, который они сняли в качестве режиссёра.


Мартовские иды (2011)

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Режиссёр: Джордж Клуни.

КиноПоиск: 7.0
IMDb: 7.1

В фильме помимо самого Клуни собрался мощный состав актёров: Райан Гослинг, Филип Сеймур Хоффман, Джеффри Райт, Эван Рэйчел Вуд, Пол Джаматти и Мариса Томей.


Храбрец (1997)


Режиссёр: Джонни Депп.

КиноПоиск: 7.2
IMDb: 6.1

В главных ролях снялись сам Депп и Марлон Брандо.


Прежде чем мы расстанемся (2014)


Режиссёр: Крис Эванс.

КиноПоиск: 7.5
IMDb: 6.8


То, что ты делаешь (1996)


Режиссёр: Том Хэнкс.

КиноПоиск: 7.1
IMDb: 6.9

В фильме снялись Лив Тайлер, Шарлиз Терон и сам Том Хэнкс.


Тихое место (2018)


Режиссёр: Джон Красински.

КиноПоиск: 6.8
IMDb: 7.5

Фильм стал одним из самых ярких ужастиков последних лет, получив похвалу в том числе от Стивена Кинга. А снял его (и написал сценарий) тот весёлый парень Джим Халперт из сериала «Офис».


Образование (2019)


Режиссёр: Оливия Уайлд.

КиноПоиск: 6.5
IMDb: 7.1


Три могилы (2005)


Режиссёр: Томми Ли Джонс.

КиноПоиск: 6.9
IMDb: 7.3


Мертвец идёт (1995)


Режиссёр: Тим Роббинс.

КиноПоиск: 7.4
IMDb: 7.5

Роббинс получил номинацию на «Оскар» за режиссуру этого фильма. Совершенно неудивительно, что актёр, известный по главной роли в фильме «Побег из Шоушенка», снял фильм про заключённого. В главных ролях снялись Шон Пенн и Сьюзен Сарандон.


Одноглазые валеты (1961)


Режиссёр: Марлон Брандо.

КиноПоиск: 6.6
IMDb: 7.1


Зона военных действий (1998)


Режиссёр: Тим Рот.

КиноПоиск: 6.6
IMDb: 7.3

В фильме засветились не так известные на тот момент Колин Фарелл и Тильда Суинтон.


Матильда (1996)


Режиссёр: Дэнни ДеВито.

КиноПоиск: 7.7
IMDb: 6.9

Несмотря на то, что ДеВито нечасто снимает фильмы, среди его работ также стоит выделить комедию «Дюплекс» (2001) с Беном Стиллером и Дрю Бэрримор.


Дикая жизнь (2018)


Режиссёр: Пол Дано.

КиноПоиск: 7.2
IMDb: 6.1

Пол Дано не только снял фильм, но и написал к нему сценарий совместно со своей женой, актрисой Зои Казан. В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган.


Истина в вине (1996)


Режиссёр: Стив Бушеми.

КиноПоиск: 6.6
IMDb: 7.1


История Антуана Фишера (2002)


Режиссёр: Дензел Вашингтон.

КиноПоиск: 7.6
IMDb: 7.3

Кстати, знаете, кто написал сценарий фильма с названием «История Антуана Фишера»? Антуан Фишер!


Бронкская история (1993)


Режиссёр: Роберт Де Ниро.

КиноПоиск: 8.0
IMDb: 7.8

Дебют Де Ниро в качестве режиссёра в знакомом ему жанре криминального триллера удался на славу!


Бонус: Мастер тай-цзи (2013)


Режиссёр: Киану Ривз.

КиноПоиск: 6.1
IMDb: 6.0

Да, оценки у фильма довольно низкие, но как мы могли не упомянуть режиссёрский дебют Киану Ривза!


Источник:

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Метки: актеры   кино   режиссер   съемка   фильм   фото   
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