15 отличных фильмов, снятых известными актёрами

В нашей сегодняшней подборке мы упомянули хорошо оценённые фильмы, снятые актёрами, которые в большинстве своём просто попробовали себя в этой роли. Причём эксперимент удался! Это видно по оценкам картин на «КиноПоиске» и IMDb, которые мы также указали. Каждый из этих фильмов вполне хорошо зашёл зрителям либо на Западе, либо в русскоязычной среде.

Давайте посмотрим, в карьере каких известных актёров есть довольно успешный фильм, который они сняли в качестве режиссёра.

Мартовские иды (2011)