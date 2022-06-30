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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
30 июня 2022 14:32
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2181
24
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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31  комментарий
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2k
Dr. Zoidberg 4 часа назад
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На му#даков, обычно, не обращают внимания до тех пор, пока они ни начинают выделываться.
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1k
Безумный Точильщик 6 минут назад
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Медведи как раз свежее мясо не очень.. Порвать могут, конечно, но именно пожрать предпочитают подтухшее.. Особенности пищеварения, вроде как.
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1k
Безумный Точильщик 7 минут назад
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А в чём разница??
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9k
Hunson Abadeer 10 минут назад
какой то унылый юмор
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759
Тупняк 2 часа назад
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Угу. Один раз бил с головы, попал в стену и разбил нос. Второй раз бил рукой, хорошо что в противоположную от жены сторону.
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759
Тупняк 2 часа назад
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Со мной случай был, когда кассиры разогнали впереди меня двух человек, что бы пробить пиво. О как бывает)) Самое главное та парочка не обиделась))
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6k
Diesel 2 часа назад
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Тоже неплохой вариант... И, кстати, рабочий...
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4k
A 2 часа назад
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А Принглс?
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2k
poбт 3 часа назад
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членистоногий
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15k
Сергей 3 часа назад
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Смешнее было бы, если дело было в Пакистане))
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15k
Сергей 3 часа назад
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Ну моё личное наблюдение, что лучше пять раз вспотеть, чем один раз покрыться инеем
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25k
Ego sum qui sum 4 часа назад
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у меня было 7 лет без отпуска
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8k
Евгений 4 часа назад
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Иван Васильевич меняет трансмиссию.

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38k
Александр 4 часа назад
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193
mCont 4 часа назад
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Что тут? перевернутыми таблетками зашифровано послание в бинарном коде?
От непонимания у меня эти самые расстройства начинаются... Или?!.
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10k
zlopisec 4 часа назад
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Куёвые ботинки какие-то....
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
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расскажите это старым велосипедам из СССР, они до сих пор ездят, а импортное современное говно больше сезона без ремонта не умеет
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2k
Carex 5 часов назад
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