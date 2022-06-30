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Милая улыбка дружелюбного котика

Милая улыбка дружелюбного котика

Автор:
30 июня 2022 11:14
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   большие кошки   дикие животные   дымчатый леопард   леопард   семейство кошачьих   
273
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Клыки у дымчатого леопарда в соотношении с размером тела самые большие среди всех кошачьих и могут достигать 3,5-4,4 см. По отношению ко всему телу это довольно много, поэтому дымчатого леопарда называют иногда саблезубым

Дымчатый леопард Tai (Neofelis nebulosa) из Wild Cat Conservation Centre (Центр сохранения Диких кошек в Австралии)

Источник:

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Метки: Австралия   большие кошки   дикие животные   дымчатый леопард   леопард   семейство кошачьих   
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3  комментария
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3k
Владимир 37 минут назад
кицюня
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9k
Hunson Abadeer 12 минут назад
красивая киса
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Ловите наркомана! 20 минут назад
такой кусь навсегда запомнишь
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4xe1

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
282



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