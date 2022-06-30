Милая улыбка дружелюбного котика

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Клыки у дымчатого леопарда в соотношении с размером тела самые большие среди всех кошачьих и могут достигать 3,5-4,4 см. По отношению ко всему телу это довольно много, поэтому дымчатого леопарда называют иногда саблезубым
Дымчатый леопард Tai (Neofelis nebulosa) из Wild Cat Conservation Centre (Центр сохранения Диких кошек в Австралии)
Источник:
АНТИФИШКИ
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