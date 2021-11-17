10 крутых фильмов-катастроф

К Земле летит комета. Расчёты учёных оказались ошибочными, они думали, что комета пролетит рядом, но она целится прямо в середину Атлантики. Американское правительство оповещает полностью здоровых и обладающих полезной для общества будущего профессией американцев и высылает им пропуска в самолёты, которые доставят их в секретный бункер. Один из таких американцев, которого играет Джерард Батлер, спешит к спасительному самолёту с женой и сыном,

но в давке они теряют друг друга, сына не пускаю, потом самолёт взрывается. Теперь им надо не только узнать местонахождения секретного бункера (спойлер: он в Гренландии), но и найти друг друга.