FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5670 постов • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 крутых фильмов-катастроф

10 крутых фильмов-катастроф (11 фото + 10 видео)

Автор:
17 ноября 2021 20:09
Сообщество : Кино
Метки: 2012   Уилл Смит   аргмагеддон   брюс уиллис   катастрофы   кино   комета   конец света   
2130
11
10

Уничтожение мировых достопримечательностей, предупреждающие мир об опасности полусумасшедшие учёные, которым никто не верит, пафосные речи на фоне американского флага, большие волны, большие взрывы и другие ключевые моменты конца света есть в картинах из нашего списка.

В этом списке нет многих классических фильмов-катастроф, здесь соседствуют тупейшие, но зрелищные фильмы и основанные на реальных событиях, но тоже зрелищные драмы, новые и старые фильм. Пусть вас это не смущает, надеюсь, вы найдёте для себе какой-то новый фильм на вечер.

К Земле летит комета. Расчёты учёных оказались ошибочными, они думали, что комета пролетит рядом, но она целится прямо в середину Атлантики. Американское правительство оповещает полностью здоровых и обладающих полезной для общества будущего профессией американцев и высылает им пропуска в самолёты, которые доставят их в секретный бункер. Один из таких американцев, которого играет Джерард Батлер, спешит к спасительному самолёту с женой и сыном,

но в давке они теряют друг друга, сына не пускаю, потом самолёт взрывается. Теперь им надо не только узнать местонахождения секретного бункера (спойлер: он в Гренландии), но и найти друг друга.

Комета в фильме носит имя Артура Чарльза Кларка, по роману которого Кубрик поставил "Космическую одиссею".

Люди, вовремя сообразив, что скоро Солнце погаснет, строят в разных уголках Земли громадные двигатели и верхом на планете отправляется к новой звезде. Когда блуждающая планета пролетала рядом с Юпитером, его гравитация вызвала на Земле мощные землетрясения. Ненужная встряска уничтожает некоторые двигатели, и героям фильма надо во что бы то ни стало починить двигатели и продолжить путешествие ради выживания человечества.

Фильм основан на рассказе китайского фантаста Лю Цысиня. "Блуждающая Земля" стала рекордсменом проката в Китае, собрав $700 млн при бюджете в $50 млн. На 2023 год запланирован выход сиквела.

Фильм о том, как норвежцы сделали туннель без аварийных выходов, а потом в этом туннеле взорвался бензовоз.

"Туннель" основан на реальных событиях.

Фильм от сценариста и продюсера "Дня независимости" и "Годзиллы" (1998) Дина Девлина. В главной роли опять Джерард Батлер, поэтому фильм легко перепутать с "Гренландией", только там Землю уничтожает комета, а здесь глобальное потепление.

Если не пытаться анализировать происходящее на экране, то от фильма вполне можно получить удовольствие. К тому же злодея там играет Энди Гарсия ("Крёстный отец 3").

Скандинавское, но абсолютно голливудское по сути и форме кино о том, как города и фьорды накрывает землетрясение с гигантской волной.

У фильма есть продолжение "Разлом", в котором герои выживают во время землетрясения в Осло.

Супруги Беннет (Юэн Макгрегор и Наоми Уотс) и трое их сыновей приезжают в Таиланд на отдых. На дворе конец декабря 2004 года. Когда Беннеты будут меньше всего к этому готовы, их смоет самым смертоносным цунами в новейшей истории.

13-летнего сына Беннетов играет Том Холланд, прославившийся благодаря роли Человека-паука.

В основе сюжета фильма Таншаньское землетрясение, произошедшее 28 июля 1976 года и унёсшее жизни почти 250 тыс. человек. В "Землетрясении" перед главной героиней стоит "выбор Софи", кого спасти - сына или дочь?

Фильм получил целый букет наград на азиатских кинофестивалях и заработал в прокате больше $100 млн, окупившись в несколько раз.

Если помните, то в 2012 году человечеству обещали конец света по календарю майя. Эту тему удачно обыграл фильм мастера киношных катастроф Роланда Эммериха, создателя "Послезавтра", "Дня независимости" и "Годзиллы".


Джон Кьюсак играет учёного, который всех предупреждал. Но не такого учёного, у которого нет семьи и который обычно гибнет в середине фильма (такой в "2012" тоже есть). И не сумасшедшего учёного, радующегося, что оказался прав (и такой там есть, его играет Вуди Харрельсон). А простого учёного с семьёй, с которым зритель может себя ассоциировать и которому предстоит спастись.

Учёные из NASA признали фильм одним из самых антинаучных фильмов-катастроф.


Про "Армагеддон" и "День независимости" невозможно не упомянуть. Каждая подборка фильмов-катастроф просто обязана отдать дань уважения этим двум представителям жанра.

В этом фильме специалисты из NASA нашли не меньше ошибок, чем в "2012" (к счастью, на зрелищность фильма это никак не влияет). Говорят, будто бы устраивающихся на работу в NASA управленцев тестировали по "Армагеддону" - кто найдёт больше ошибок, того берут. Самый внимательный будто бы насчитал 168 ошибок.

А вы тоже мечтали, когда смотрели этот фильм в 1990-х, что когда-нибудь выйдет фильм, в котором покажут, как инопланетяне нападают на ваш город, ну или хотя бы что-то из России?

Любопытно, что Дин Девлин занимался разработкой сиквела ещё в 1990-х, но вернул студии аванс, когда сценарий был готов, потому что посчитал его слабым. В 2010-м он понизил для себя стандарты качества сценария продолжения, и мы получили ужасный "День независимости 2" в 2016 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: 2012   Уилл Смит   аргмагеддон   брюс уиллис   катастрофы   кино   комета   конец света   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Владимир Час назад
"А вы тоже мечтали, когда смотрели этот фильм в 1990-х, что когда-нибудь выйдет фильм, в котором покажут, как инопланетяне нападают на ваш город, ну или хотя бы что-то из России?"
=============
Нет! Инопланетяне всегда прилетают спасать землю от Америки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
654
Питер Крузо 7 минут назад
Китайцы не китайцы если не спистили идею. Оригинальная книга - "Бегство Земли".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Антон 19 минут назад
Кое-что показалось интересным, надо будет посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 42 минуты назад
А мне нравятся фильмы, где Землю разносит в щепки.
Так что в моем списке, рекомендую:
- "Меланхолия" фон Триера
- "These final hours" https://www.imdb.com/title/tt2268458/https://www.imdb.com/title/tt2268458/
- "Seeking a Friend for the End of the World" https://www.imdb.com/title/tt1307068https://www.imdb.com/title/tt1307068
- "Knowing" с Кейджем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
899
Oort Час назад
Минус.
Больше сказать об этом нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
АнтонПолднев Час назад
Автор, тока честно. Ни одного не смотрел? Энди Гарсия не играл злодея, а Джон Кьюсак играл писателя, для которого происходящее такой же сюрприз, как и для остальных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
KonstantinLeirov Час назад
Невозможное на основе реальных событий с реальной семьёй, которая отдыхала в Тае в то время. Норм кино, хоть и на раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net Час назад
Чисто по интересности просмотра многих из этого списка обойдёт "День послезавтра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) Конспирологи предрекают апокалипсис уже на 19 ноября Конспирологи предрекают апокалипсис уже на 19 ноября 20 малоизвестных фактов о культовом фильме «Крепкий орешек» 20 малоизвестных фактов о культовом фильме «Крепкий орешек» 6 лучших фильмов-катастроф советского кино 6 лучших фильмов-катастроф советского кино 6 лучших фильмов-катастроф советского кино 6 лучших фильмов-катастроф советского кино Человечество может не дождаться наступления 2018 года Человечество может не дождаться наступления 2018 года
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
227
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
4
41
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
Набирающие популярность в сообществах
Dell XPS 15 9575: мощный и портативный ноутбук-трансформер для серьёзной работы
0
8
Dell XPS 15 9575: мощный и портативный ноутбук-трансформер для серьёзной работы
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
0
4
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
Ковид-ограничения: как раньше уже не будет
Ковид-ограничения: как раньше уже не будет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый год одно и тоже
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#история#СССР#картинки#автомир#аварии#авто аварии#фотографии#знаменитости
#Юмор#интересное#животные#кино#Ynews#новости#дтп#Разное#сша#Москва
#факты#интересно#люди#прикол#автомобили#подборка#позитив#приколы#Жизнь#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться