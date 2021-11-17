10 крутых фильмов-катастроф

Уничтожение мировых достопримечательностей, предупреждающие мир об опасности полусумасшедшие учёные, которым никто не верит, пафосные речи на фоне американского флага, большие волны, большие взрывы и другие ключевые моменты конца света есть в картинах из нашего списка.
В этом списке нет многих классических фильмов-катастроф, здесь соседствуют тупейшие, но зрелищные фильмы и основанные на реальных событиях, но тоже зрелищные драмы, новые и старые фильм. Пусть вас это не смущает, надеюсь, вы найдёте для себе какой-то новый фильм на вечер.
К Земле летит комета. Расчёты учёных оказались ошибочными, они думали, что комета пролетит рядом, но она целится прямо в середину Атлантики. Американское правительство оповещает полностью здоровых и обладающих полезной для общества будущего профессией американцев и высылает им пропуска в самолёты, которые доставят их в секретный бункер. Один из таких американцев, которого играет Джерард Батлер, спешит к спасительному самолёту с женой и сыном,
но в давке они теряют друг друга, сына не пускаю, потом самолёт взрывается. Теперь им надо не только узнать местонахождения секретного бункера (спойлер: он в Гренландии), но и найти друг друга.
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Комета в фильме носит имя Артура Чарльза Кларка, по роману которого Кубрик поставил "Космическую одиссею".
Люди, вовремя сообразив, что скоро Солнце погаснет, строят в разных уголках Земли громадные двигатели и верхом на планете отправляется к новой звезде. Когда блуждающая планета пролетала рядом с Юпитером, его гравитация вызвала на Земле мощные землетрясения. Ненужная встряска уничтожает некоторые двигатели, и героям фильма надо во что бы то ни стало починить двигатели и продолжить путешествие ради выживания человечества.
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Фильм основан на рассказе китайского фантаста Лю Цысиня. "Блуждающая Земля" стала рекордсменом проката в Китае, собрав $700 млн при бюджете в $50 млн. На 2023 год запланирован выход сиквела.
Фильм о том, как норвежцы сделали туннель без аварийных выходов, а потом в этом туннеле взорвался бензовоз.
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"Туннель" основан на реальных событиях.
Фильм от сценариста и продюсера "Дня независимости" и "Годзиллы" (1998) Дина Девлина. В главной роли опять Джерард Батлер, поэтому фильм легко перепутать с "Гренландией", только там Землю уничтожает комета, а здесь глобальное потепление.
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Если не пытаться анализировать происходящее на экране, то от фильма вполне можно получить удовольствие. К тому же злодея там играет Энди Гарсия ("Крёстный отец 3").
Скандинавское, но абсолютно голливудское по сути и форме кино о том, как города и фьорды накрывает землетрясение с гигантской волной.
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Супруги Беннет (Юэн Макгрегор и Наоми Уотс) и трое их сыновей приезжают в Таиланд на отдых. На дворе конец декабря 2004 года. Когда Беннеты будут меньше всего к этому готовы, их смоет самым смертоносным цунами в новейшей истории.
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В основе сюжета фильма Таншаньское землетрясение, произошедшее 28 июля 1976 года и унёсшее жизни почти 250 тыс. человек. В "Землетрясении" перед главной героиней стоит "выбор Софи", кого спасти - сына или дочь?
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Фильм получил целый букет наград на азиатских кинофестивалях и заработал в прокате больше $100 млн, окупившись в несколько раз.
Если помните, то в 2012 году человечеству обещали конец света по календарю майя. Эту тему удачно обыграл фильм мастера киношных катастроф Роланда Эммериха, создателя "Послезавтра", "Дня независимости" и "Годзиллы".
Джон Кьюсак играет учёного, который всех предупреждал. Но не такого учёного, у которого нет семьи и который обычно гибнет в середине фильма (такой в "2012" тоже есть). И не сумасшедшего учёного, радующегося, что оказался прав (и такой там есть, его играет Вуди Харрельсон). А простого учёного с семьёй, с которым зритель может себя ассоциировать и которому предстоит спастись.
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Учёные из NASA признали фильм одним из самых антинаучных фильмов-катастроф.
Про "Армагеддон" и "День независимости" невозможно не упомянуть. Каждая подборка фильмов-катастроф просто обязана отдать дань уважения этим двум представителям жанра.
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В этом фильме специалисты из NASA нашли не меньше ошибок, чем в "2012" (к счастью, на зрелищность фильма это никак не влияет). Говорят, будто бы устраивающихся на работу в NASA управленцев тестировали по "Армагеддону" - кто найдёт больше ошибок, того берут. Самый внимательный будто бы насчитал 168 ошибок.
А вы тоже мечтали, когда смотрели этот фильм в 1990-х, что когда-нибудь выйдет фильм, в котором покажут, как инопланетяне нападают на ваш город, ну или хотя бы что-то из России?
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Любопытно, что Дин Девлин занимался разработкой сиквела ещё в 1990-х, но вернул студии аванс, когда сценарий был готов, потому что посчитал его слабым. В 2010-м он понизил для себя стандарты качества сценария продолжения, и мы получили ужасный "День независимости 2" в 2016 году.
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Нет! Инопланетяне всегда прилетают спасать землю от Америки.
Так что в моем списке, рекомендую:
- "Меланхолия" фон Триера
- "These final hours" https://www.imdb.com/title/tt2268458/https://www.imdb.com/title/tt2268458/
- "Seeking a Friend for the End of the World" https://www.imdb.com/title/tt1307068https://www.imdb.com/title/tt1307068
- "Knowing" с Кейджем
Больше сказать об этом нечего.