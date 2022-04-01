7 страшных, но интересных предсказания Стивена Хокинга

Хокинг не сомневался в том, что мы не одиноки во Вселенной. Скорее наоборот, он утверждал, что космос забит жизнью под завязку, просто мы с этими формами пока не встретились из-за гигантских расстояний. Также он утверждал, что если наши представления о физике верны, и скорость света нельзя преодолеть (с помощью гиперсветовых прыжков и прочей ерунды, которую описывали в фантастических романах) то с инопланетной жизнью мы, скорее всего, и не встретимся. Мы просто не долетим до ближайшей обитаемой планеты. По этим же причинам Землю не посещают инопланетяне - слишком гигантский путь надо преодолеть.

А если инопланетяне всё же появятся, значит они будут во много раз превосходить нас и технически, и интеллектуально. Хокинг сравнивал такой визит с экспедицией Колумба в Америку. Ничем хорошим для индейцев она не закончилась.

Масштабные эпидемии