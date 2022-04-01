7 страшных, но интересных предсказания Стивена Хокинга

Климатический коллапс, восстание машин, падение астероида на Землю - вот каким он видел наше будущее.
Стивен Хокинг не любил фильмы-катастрофы и «ужастики», он считал, что реальность намного суровее любого кино. Тут с ним не поспоришь. Исследователь сделал несколько прогнозов будущего, но не в «стиле Нострадамуса», когда что-то понять просто невозможно, а подкрепил каждое утверждение научными фактами.
Хокинг смотрел на будущее без ложного оптимизма. Всем советовал придерживаться такого же подхода и заранее готовиться к возможным неприятностям.
Смерть от жары
Хокинг соглашался с большинством климатологов и полагал, что промышленная революция сильно подтолкнула глобальное потепление. Но он не остановился на повышении температуры на 5-10 градусов, Хокинг сказал, что такими темпами, через несколько столетий Земля превратится в аналог Венеры - с кислотными дождями и жарой в 250 С°.
Хотя у некоторых климатологов другая точка зрения: нынешнее потепление - это прелюдия к будущему ледниковому периоду. Последние 10 тысяч лет мы жили в межледниковье и скоро планету вновь скуют льды.
Искусственный интеллект
Свою версию возможного «восстания машин» Стивен рассказал на конференции мобильного интернета в 2017 году. Оно начнётся с того, что машины смогут делать апгрейд без участия людей. Со временем, ИИ намного обгонит человечество и оно ему станет просто не нужно. Постепенно он вытеснит людей из всех производственных и технологических цепочек и станет ведущей силой на планете.
Деградация населения
Когда люди потеряют работу из-за машин, их могут посадить на пособия. Такой ход как раз сейчас обсуждается в некоторых европейских странах - введение безусловного базового дохода. Когд человек не работает, а получает деньги сидя дома. По замыслу либералов-идеалистов, это должно «дать людям свободу и возможность заниматься любимым делом».
Ну а реалисты (в том числе и Хокинг), на это отвечают: во-первых, это должна быть приличная сумма, а не просто пособие по безработице, на которое не проживёшь. Во-вторых, большинство будет просто лежать на диване и бухать, это и будет их «любимым делом». Если добавить сюда постоянный прогресс ИИ и повальную роботизацию всего в будущем, то вскоре человечество окончательно зачахнет и вымрет.
Смерть от адронного коллайдера
Хокинг со всей серьёзностью относился к экспериментам с коллайдером. Считал, что столкновение протонов может породить чёрные дыры, которые разрастутся до огромных размеров и затянут в себя нашу планету. Даже провёл сложные расчёты - из них следует, что Земля исчезнет в такой дыре за двое суток.
Столкновение с астероидом
«Человечество давно обречено - вопрос лишь в том, когда это случится». Физик считал, что в ближайшую тысячу лет планета обязательно столкнётся с большим астероидом и тогда всё живое на ней если и не погибнет, то окажется на грани вымирания.
Чтобы избежать такого печального финала Хокинг убеждал осваивать космос, строить космические станции и готовиться к возможному бегству с Земли. Стивен был сильно опечален тем, что вместо того, чтобы исследовать и покорять ближайшие планеты, люди заняты только войнами, постоянной конкуренцией друг с другом и мечтами о никчёмных айфонах.
Захват Земли инопланетянами
Хокинг не сомневался в том, что мы не одиноки во Вселенной. Скорее наоборот, он утверждал, что космос забит жизнью под завязку, просто мы с этими формами пока не встретились из-за гигантских расстояний. Также он утверждал, что если наши представления о физике верны, и скорость света нельзя преодолеть (с помощью гиперсветовых прыжков и прочей ерунды, которую описывали в фантастических романах) то с инопланетной жизнью мы, скорее всего, и не встретимся. Мы просто не долетим до ближайшей обитаемой планеты. По этим же причинам Землю не посещают инопланетяне - слишком гигантский путь надо преодолеть.
А если инопланетяне всё же появятся, значит они будут во много раз превосходить нас и технически, и интеллектуально. Хокинг сравнивал такой визит с экспедицией Колумба в Америку. Ничем хорошим для индейцев она не закончилась.
Масштабные эпидемии
Хокинг не воспринимал идею о том, что «планеты на всех не хватит». Наоборот, он говорил, что демографический пик население Земли прошло в 1970-х, а в наши дни возможен только спад. И убеждал, что вскоре мировое сообщество захлестнут волны постоянно мутирующих вирусов. Вот в этом он был прав на 100%. Впрочем, как и во многом другом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда я преподавал, я учился на 2 недели вперед своих студентов.