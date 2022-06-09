17 примеров опасного дизайна

Мы не раз показывали вам подборки дизайнерских, интерьерных и строительных провалов. Некоторые из них бывают довольно смешными, некоторые — странными, а некоторые вообще опасными, словно бы вещи только и созданы для того, чтобы нанести людям вред.

Найди душ