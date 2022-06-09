17 примеров опасного дизайна

Бутылка чистящего средства может маскироваться под йогурт, а ступенька — очень ловко прятаться, чтобы вы её не заметили. Взгляните на примеры такого опасного и коварного дизайна.
Мы не раз показывали вам подборки дизайнерских, интерьерных и строительных провалов. Некоторые из них бывают довольно смешными, некоторые — странными, а некоторые вообще опасными, словно бы вещи только и созданы для того, чтобы нанести людям вред.
Найди душ
Главное — не заводить ребёнка или маленькую собаку
Очень странное интерьерное решение
Очень хитрая лестница
Смотрите, как нижняя ступенька очень ловко прячется и маскируется под пол.
Этот шип в моём душе только и ждёт, когда я поскользнусь
Фонарь становится пожароопасной линзой
Эта квартира в Лондоне без входной двери, есть только лестница, ведущая к окну
Интересно, каково использовать её, если ты пьян.
Опасно ронять ключи
Как думаете, проектор упадёт или лопасти сломаются
Вода и электрощитки — идеальное сочетание
Тостер из пластика, который плавится
Ножки стульев регулярно попадают между досками
Динозаврики, растущие в ванной выглядят как таблетки
Похожий дизайн, но одна бутылочка может вас убить, а вторая хороша на вкус
В первой бутылке находится чистящее средство, а во второй — йогурт. При этом оба продукта выпускаются под брендом розничной сети TESCO, и бутылки у них очень похожи.
На полу кабинета врача
Очень удобно спотыкаться, а спина крокодила идеально подходит для травм.
Как вам такой балкончик
Эта поддельная зажигалка Dupont, где газ выходит из каждого возможного места
Источник:
АНТИФИШКИ
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