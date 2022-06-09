FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7028 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 примеров опасного дизайна

17 примеров опасного дизайна

Автор:
09 июня 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   дизайн   креатив   небезопасно   опасно   подборка   фото   
997
18

Бутылка чистящего средства может маскироваться под йогурт, а ступенька — очень ловко прятаться, чтобы вы её не заметили. Взгляните на примеры такого опасного и коварного дизайна.

Мы не раз показывали вам подборки дизайнерских, интерьерных и строительных провалов. Некоторые из них бывают довольно смешными, некоторые — странными, а некоторые вообще опасными, словно бы вещи только и созданы для того, чтобы нанести людям вред.


Найди душ

×
×

Главное — не заводить ребёнка или маленькую собаку

Очень странное интерьерное решение

Очень хитрая лестница

Смотрите, как нижняя ступенька очень ловко прячется и маскируется под пол.


Этот шип в моём душе только и ждёт, когда я поскользнусь

Фонарь становится пожароопасной линзой

Эта квартира в Лондоне без входной двери, есть только лестница, ведущая к окну

Интересно, каково использовать её, если ты пьян.


Опасно ронять ключи

Как думаете, проектор упадёт или лопасти сломаются

Вода и электрощитки — идеальное сочетание

Тостер из пластика, который плавится

Ножки стульев регулярно попадают между досками

Динозаврики, растущие в ванной выглядят как таблетки

Похожий дизайн, но одна бутылочка может вас убить, а вторая хороша на вкус

В первой бутылке находится чистящее средство, а во второй — йогурт. При этом оба продукта выпускаются под брендом розничной сети TESCO, и бутылки у них очень похожи.


На полу кабинета врача

Очень удобно спотыкаться, а спина крокодила идеально подходит для травм.


Как вам такой балкончик

Эта поддельная зажигалка Dupont, где газ выходит из каждого возможного места

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещи   дизайн   креатив   небезопасно   опасно   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SerGProS 8 минут назад
Этот йогурт такая же химия с того же химического завода, если по честному
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783514



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Небольшая подборка редких фото российских звёзд времён 90-х и 00-х, которые не часто встретишь на просторах Сети
Небольшая подборка редких фото российских звёзд времён 90-х и 00-х, которые не часто...
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Разное#дтп#аварии#автомобили#Ynews#новости#природа
#Юмор#интересно#люди#история#забавно#авто аварии#Приколы#истории#СССР#вещи
#прикол#факты#подборка#интересное#картинки#автомир#сарказм#кино#Жизнь#Еда
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение 16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь 16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку 18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу 18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу Тихий ужас из детских магазинов Тихий ужас из детских магазинов

На что жалуетесь?

Вернуться