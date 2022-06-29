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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
29 июня 2022 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1412
17
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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10  комментариев
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3k
Copycat 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну блин это как с алибасовым

просто надо хранить продукты питания в холодильнике
медикаменты в аптечке
бытовую химию в ванной или под раковиной например
а инструменты типа клей, машинное масло и пр. в мастерской или в ящике с инструментами

тогда путаницы не будет)
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29k
АнтонПолднев Полминуты назад
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29k
АнтонПолднев 2 минуты назад
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На сиськи
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2k
!ГЕНнадий Час назад
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о каком вине речь?..
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15k
Сергей Час назад
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Вряд ли, какой либо, крем будет вонять циакрилатом. Или как он там по-научному)))
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13k
Алексей 2 часа назад
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Ну я думаю все поняли))
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919
Антон 2 часа назад
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Вот вам яркий пример как работает зрительная реклама
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31k
ACU900 2 часа назад
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Боже, чем же я вместо майонеза салат сегодня заправлял?
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334
Вадим 3 часа назад
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Уровень подачи в формулировке коммуникативных актов должен попадать в предполагаемый диапазон уровней возможных реципиентов означенных лингвистических конструкций.
Иначе ой.
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19k
babuby 3 часа назад
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Не совсем верный совет. Надёжнее - внимательно прочесть информацию на упаковке, перед использованием/употреблением!
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