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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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АНТИФИШКИ
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просто надо хранить продукты питания в холодильнике
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бытовую химию в ванной или под раковиной например
а инструменты типа клей, машинное масло и пр. в мастерской или в ящике с инструментами
тогда путаницы не будет)