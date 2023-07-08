10 успешных фильмов, главную роль в которых исполнили известные музыканты

Подборка зарубежных фильмов, в которых ключевую роль сыграли не профессиональные актёры, а известные музыканты. Знаменитости хорошо справились с ролями, да и сами картины получились успешными.
Вечер трудного дня (1964)
6 июля 1964 года в прокат вышел фильм «Вечер трудного дня», главными актёрами которого стали четверо музыкантов группы The Beatles.
Главные роли в фильме сыграли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.5
Во власти Луны (1987)
Главную роль исполнила Шер.
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.1
Звезда родилась (2018)
Одну из главных ролей сыграла Леди Гага.
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.6
8 миля (2002)
Главную роль исполнил Эминем.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.2
Ребята с улицы (1991)
Одну из главных ролей сыграл Айс Кьюб.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.8
Палмер (2020)
Главную роль исполнил Джастин Тимберлейк.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.2
Телохранитель (1992)
Одну из главных ролей исполнила Уитни Хьюстон.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 6.3
Танцующая в темноте (2000)
Главную роль исполнила Бьорк.
Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.9
Лабиринт (1986)
Одну из главных ролей исполнил Дэвид Боуи.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.3
Смешная девчонка (1968)
Главную роль исполнила Барбра Стрейзанд.
Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.3
Источник:
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Ну и Челентано с Сигалом нужно отметить!
https://yandex.ru/video/preview/12361162206126952506https://yandex.ru/video/preview/12361162206126952506
А "Карты, деньги, два ствола"?!
Режиссёр Алексей Балабанов
В одной из главных ролей Олег Гаркуша (Группа Аукцыон)
Композитор Леонид Фёдоров.
А что тебя смутило в этом наборе букв и что тебя сподвигло не пойти искать, а написать этот комментарий от лица народа?
https://www.kinopoisk.ru/name/20619/https://www.kinopoisk.ru/name/20619/
судя по кол-ву фильмов она тоже поющая актриса :)
у того же Боярского в СССР выходили и пластинки и выступал на концертах - так что там 50% актер, 50% певец
тут скорее по теме реально должны быть певцы, снявшиеся в нескольких фильмах только
"Иствикские ведьмы" - Шер
"Время" - Тимберлейк
"Безумный Макс 3" - Тина Тернер