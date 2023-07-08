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10 успешных фильмов, главную роль в которых исполнили известные музыканты

10 успешных фильмов, главную роль в которых исполнили известные музыканты

Автор:
08 июля 2023 09:12
Сообщество : Кино
Метки: знаменитости   кино   люди   музыканты   подборка   фильм   
4862
11

Подборка зарубежных фильмов, в которых ключевую роль сыграли не профессиональные актёры, а известные музыканты. Знаменитости хорошо справились с ролями, да и сами картины получились успешными.

Вечер трудного дня (1964)

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6 июля 1964 года в прокат вышел фильм «Вечер трудного дня», главными актёрами которого стали четверо музыкантов группы The Beatles.

Главные роли в фильме сыграли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.5

Во власти Луны (1987)

Главную роль исполнила Шер.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.1

Звезда родилась (2018)

Одну из главных ролей сыграла Леди Гага.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.6

8 миля (2002)

Главную роль исполнил Эминем.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.2

Ребята с улицы (1991)

Одну из главных ролей сыграл Айс Кьюб.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.8

Палмер (2020)

Главную роль исполнил Джастин Тимберлейк.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.2

Телохранитель (1992)

Одну из главных ролей исполнила Уитни Хьюстон.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 6.3

Танцующая в темноте (2000)

Главную роль исполнила Бьорк.

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.9

Лабиринт (1986)

Одну из главных ролей исполнил Дэвид Боуи.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.3

Смешная девчонка (1968)

Главную роль исполнила Барбра Стрейзанд.

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 7.3

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Метки: знаменитости   кино   люди   музыканты   подборка   фильм   
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59  комментариев
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55k
zloykoyot 20 часов назад
Я знаю ещё парочку как минимум. Не Голливуд, конечно, но мне они ближе.
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4k
Vlamir 9 часов назад
Аккуратнее с заголовком! Так музыканты или, в основном - исполнители?
Ну и Челентано с Сигалом нужно отметить!
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195
Андрей 10 часов назад
Джони Деп кроме всего прочего еще и музыкант ,почему нет картинки ?
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13k
Рафаэль Закиров 10 часов назад
"Игла"
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60k
pynh 15 часов назад
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215
Terhor 16 часов назад
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1k
liveevil 17 часов назад
Шер еще в фильме "Маска" отлично сыграла
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9k
RIZ deadening 18 часов назад
Тут весь состав в главных ролях !
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26
Ксения Лукашенкова-Денисова 18 часов назад
Мне больше "Время" с Тимберлейком нравится.
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24k
Сталкер 18 часов назад
Эй-эй-эй!
А "Карты, деньги, два ствола"?!
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7k
Sania 18 часов назад
Звезда родилась и Палмер-успешные фильмы??? Ну-ну. Автор, ты хоть ради себя проверяй инфу. А Палмер-тупой нереалистичный фильм с современной повесткой и бездарным сценарием. Напихали и трансов, и [мат], и руберойдов
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4k
Евгений 19 часов назад
И никто не вспомнил Владимира Семеновича
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4k
TOROID 19 часов назад
Роджер Долтри (The Who) "Листомания"
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4k
TOROID 19 часов назад
Ринго Старр "Пещерный человек"
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4k
TOROID 19 часов назад
Джон Леннон "Как я выиграл войну"
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1k
DDM 19 часов назад
Тимберлейка сначала узнал, как актёра, а потом только выяснилось что он ещё и популярный певец с целой коллекцией Грэмми. Фильмов с ним посмотрел больше, чем знаю его песен. Шон Паркер в "Социальной сети" просто великолепен!
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6k
The Dude 19 часов назад
Фильм "Я тоже хочу"
Режиссёр Алексей Балабанов
В одной из главных ролей Олег Гаркуша (Группа Аукцыон)
Композитор Леонид Фёдоров.
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38k
Вепс 19 часов назад
Из нашего ещё можно вспомнить Д'Артаньян и три мушкетёра с Боярским
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192
sasha DDM 17 часов назад
Мне брат говорил, что он играл в группе Савояры , но сколько и когда играл я не знаю !
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1k
Дмитрий Носов 19 часов назад
А где фильмы с Джаредом Лето? С ним довольно много хороших фильмов в т.ч. и с ним в главной роли. Взять хотя бы "Реквием по мечте". Про роли второго плана вообще промолчу. Там фильмов 5 отличных можно будет набрать точно
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38k
Вепс 19 часов назад
"Укрощение строптивого" с Адриано Челентано.
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3k
Trilik 19 часов назад
"4 комнаты" - Мадонна
"Иствикские ведьмы" - Шер
"Время" - Тимберлейк
"Безумный Макс 3" - Тина Тернер
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