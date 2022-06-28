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30 неожиданных фактов со всей планеты

30 неожиданных фактов со всей планеты

Автор:
28 июня 2022 17:07
Сообщество : Факты
Метки: Змей Горыныч   Юмор   интересно   история   литература   познавательно   факты   чукчи   
2456
1

Мир порой бывает неожиданным и может действительно удивить. Но это не значит, что о нём не надо знать чуточку больше, пусть даже поверхностно. Расчехляйте ваши чашки чая, пора узнать тридцать необычных фактов о нашем мире.

  1. У чукчей до начала XX века существовала традиция "товарищество по жене" — каждый "товарищ" брал к себе жену другого, жил с ней несколько месяцев и затем возвращал мужу.

  2. Согласно Конституции Латвийской ССР, на гербе республики было изображено восходящее над морем солнце — хотя Балтийское море находится на западе от Латвии и солнце над морем оттуда видно только на закате.
  1. Когда парламент Бельгии принял закон, разрешающий аборты (1990), король Бодуэн I заявил, что как католик не может его подписать. Тогда правительство временно отстранило Бодуэна от власти и, став регентом, ввело закон — после чего король с чистой совестью вернулся на трон.
  2. Стержень из сплава платины и иридия, который служит эталоном метра, имеет длину 102 см — но на его концах нанесены штрихи, расстояние между которыми составляет ровно 1 метр.
  1. Свою государственную деятельность Екатерина II называла "маленьким хозяйством", но занималась им плотно — день императрицы был расписан с 6 утра до 11 вечера.
  2. Лидер Экваториальной Гвинеи Франсиско Нгема, чтобы спасти бюджет страны от разворовывания, перенес наличность в бамбуковую хижину около своего дома — и там её поели термиты.
  1. Замужние женщины в Древнем Египте носили на шее тончайшую шелковую нить — если она рвалась, это могло означать беременность, так как в этом случае увеличивается щитовидная железа.
  1. Леонардо да Винчи в своем завещании требовал, чтобы в ходе его похорон были отслужены три большие и 30 малых панихид — боялся быть погребенным заживо и затягивал процедуру.
  1. Сальвадор Дали обожал растекающийся сыр камамбер — он и стал прообразом далианских мягких часов.
  1. В последний день своих президентских полномочий Билл Клинтон помиловал Сьюзен Макдугалл, которая провела 1,5 года в тюрьме — но так и не раскололась, зачем она однажды на чеке в $5000 написала «откат Клинтону».
  2. Японское правительство в 2001 году объявило, что страна должна за последующие 50 лет получить 30 Нобелевских премий. Пока план перевыполняется — за 20 лет японцы получили 15 премий.
  3. В литовской деревне Рамыгала проводят конкурсы красоты коз.

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  1. Александр Дюма в своей поваренной книге отмечал, что морские и наземные лягушки не годятся в пищу, а вот пресноводные хороши — из них варят очень полезные для здоровья супы, которые женщины используют также для сохранения свежести лица.
  2. Помещики-самодуры заставляли крепостных зимой ловить раков, для чего крестьянам приходилось лезть в студеную воду — отсюда и пошло выражение "показать, где раки зимуют".
  1. К вопросу о сестре таланта. Количество знаков в русской литературной классике:

    Война и мир 2 521 613

    Преступление и наказ-е 1 082 452

    Мать 566 869

    История одного города 417 832

    Отцы и дети 360 105

    Евгений Онегин 162 501

    Вий 75 009

    Ванька 7 191

    Дыр бул щыл 40

  1. Старая Ладога (Ленинградская обл.), согласно некоторым версиям "Повести временных лет" — первое поселение на Руси, где княжил Рюрик, т. е. оно было столицей еще до Новгород
  1. В Калининградской области, Мамоново, есть памятник балтийским шпротам.
  1. Песню "Остров невезения" чуть было не вырезали из "Бриллиантовой руки" — усмотрели пародию на СССР.
  1. Моцарт и Сальери были соавторами кантаты "На выздоровление Офелии".
  2. Если Аргентина войдет в БРИКС, альянс можно будет назвать БАРСИК.
  1. Картина воронежского художника Александра Бучкури называется "Вывод" (1937), но логика тут ни при чем — в старой России "выводили" в голом виде и гнали через всю деревню женщину, изменившую мужу.
  1. Джонни Депп за свою карьеру озвучил всего одну аудиокнигу — автобиографию гитариста Кита Ричардса, сыгравшего в кино отца Джека Воробья.
  1. Рэй Бредбери ошибался: температура, при которой горит бумага - это 451 градус не по Фаренгейту, а по Цельсию.
  2. Обезболивающие средства подавляют эмпатию — после приема препарата снижается чувствительность не только к своей боли, но и к чужой.
  3. По некоторым оценкам, примерно 6% смертельных исходов при прыжках с парашютом приходится на случаи, когда парашютист забывает дернуть за кольцо.
  1. Для того, чтобы Змей Горыныч был огнедышащим, его микрофлора должна вырабатывать водород. Также ему следует наедаться минералами, содержащими платину — катализатор горения водорода.
  1. Химический элемент индий назван не прямо в честь Индии, а по цвету индиго, который хорошо виден в спектре металла — а вот сам цвет получил своё название от индийского растения.
  2. Синоптиками называют не только метеорологов , но и троих евангелистов — Марка, Матфея и Луку.
  3. Мелодия пионерского гимна "Взвейтесь кострами, синие ночи" — это переработанный "Марш солдат" из оперы Гуно "Фауст".
  1. Число 17 считается несчастливым в Италии: если записать XVII как VIXI, то получится латинское «Я жил»/ «Моя жизнь окончена»/«Я умер».

Источник:

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Метки: Змей Горыныч   Юмор   интересно   история   литература   познавательно   факты   чукчи   
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12  комментариев
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V V 48 минут назад
По пункту 2: летом, на юрмальском побережье, солнце восходит прямо над морем.
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55
Янис V V Полчаса назад
Большую часть своей жизни я прожил у самого побережья Рижского залива. У нас в Латвии можно наблюдать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО заходящее Солнце над морем. Как всем известно, Солнце восходит на Востоке, это со стороны России, а садится оно на Западе - над эстонским островом Саарема и далее над Швецией. Не следовало пропускать географию и не выглядели бы столь нелепо со своим замечанием.
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61k
Опиум для народа 16 минут назад
-"Моцарт и Сальери были соавторами кантаты "На выздоровление Офелии"."-
-да, это удивительно. Если учесть что Моцарт соперничал с Антонио Сальери, который был намного популярнее Моцарта в то время.
Моцарт, кстати, был как наш Лермонтов. Мог неприлично пошутить и высмеять кого-нибудь, не думая о последствиях.
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3k
Alexander Parshuto 19 минут назад
Пункт 16 не озвучивайте свидомым. ))
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341
Nuucha 20 минут назад
Стержень из сплава иридия и платины не является эталоном метра уже много лет, как и цилиндр из этого сплава давно уже не эталон килограмма.Синоптик и метеоролог, это разные специальности.
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2k
Алекс 37 минут назад
@при которой горит бумага - это 451 градус не по Фаренгейту, а по Цельсию@ - насколько я помню, смысл именно про огонь, а не о бумаге
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9k
Сатанеев 38 минут назад
по факту номер два - стоит отметить, что технически на территории Латвии есть возможность увидеть восходящее над морем солнце.

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38k
jonnyD 42 минуты назад
15. Количество знаков в русской литературной классике
- Дыр бул щыл 40 .
Што это за хрень ?!
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