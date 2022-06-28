30 неожиданных фактов со всей планеты

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Мир порой бывает неожиданным и может действительно удивить. Но это не значит, что о нём не надо знать чуточку больше, пусть даже поверхностно. Расчехляйте ваши чашки чая, пора узнать тридцать необычных фактов о нашем мире.
- У чукчей до начала XX века существовала традиция "товарищество по жене" — каждый "товарищ" брал к себе жену другого, жил с ней несколько месяцев и затем возвращал мужу.
- Согласно Конституции Латвийской ССР, на гербе республики было изображено восходящее над морем солнце — хотя Балтийское море находится на западе от Латвии и солнце над морем оттуда видно только на закате.
- Когда парламент Бельгии принял закон, разрешающий аборты (1990), король Бодуэн I заявил, что как католик не может его подписать. Тогда правительство временно отстранило Бодуэна от власти и, став регентом, ввело закон — после чего король с чистой совестью вернулся на трон.
- Стержень из сплава платины и иридия, который служит эталоном метра, имеет длину 102 см — но на его концах нанесены штрихи, расстояние между которыми составляет ровно 1 метр.
- Свою государственную деятельность Екатерина II называла "маленьким хозяйством", но занималась им плотно — день императрицы был расписан с 6 утра до 11 вечера.
- Лидер Экваториальной Гвинеи Франсиско Нгема, чтобы спасти бюджет страны от разворовывания, перенес наличность в бамбуковую хижину около своего дома — и там её поели термиты.
- Замужние женщины в Древнем Египте носили на шее тончайшую шелковую нить — если она рвалась, это могло означать беременность, так как в этом случае увеличивается щитовидная железа.
- Леонардо да Винчи в своем завещании требовал, чтобы в ходе его похорон были отслужены три большие и 30 малых панихид — боялся быть погребенным заживо и затягивал процедуру.
- В последний день своих президентских полномочий Билл Клинтон помиловал Сьюзен Макдугалл, которая провела 1,5 года в тюрьме — но так и не раскололась, зачем она однажды на чеке в $5000 написала «откат Клинтону».
- Японское правительство в 2001 году объявило, что страна должна за последующие 50 лет получить 30 Нобелевских премий. Пока план перевыполняется — за 20 лет японцы получили 15 премий.
- В литовской деревне Рамыгала проводят конкурсы красоты коз.
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- Александр Дюма в своей поваренной книге отмечал, что морские и наземные лягушки не годятся в пищу, а вот пресноводные хороши — из них варят очень полезные для здоровья супы, которые женщины используют также для сохранения свежести лица.
- Помещики-самодуры заставляли крепостных зимой ловить раков, для чего крестьянам приходилось лезть в студеную воду — отсюда и пошло выражение "показать, где раки зимуют".
- К вопросу о сестре таланта. Количество знаков в русской литературной классике:
Война и мир 2 521 613
Преступление и наказ-е 1 082 452
Мать 566 869
История одного города 417 832
Отцы и дети 360 105
Евгений Онегин 162 501
Вий 75 009
Ванька 7 191
Дыр бул щыл 40
- Старая Ладога (Ленинградская обл.), согласно некоторым версиям "Повести временных лет" — первое поселение на Руси, где княжил Рюрик, т. е. оно было столицей еще до Новгород
- В Калининградской области, Мамоново, есть памятник балтийским шпротам.
- Моцарт и Сальери были соавторами кантаты "На выздоровление Офелии".
- Если Аргентина войдет в БРИКС, альянс можно будет назвать БАРСИК.
- Картина воронежского художника Александра Бучкури называется "Вывод" (1937), но логика тут ни при чем — в старой России "выводили" в голом виде и гнали через всю деревню женщину, изменившую мужу.
- Джонни Депп за свою карьеру озвучил всего одну аудиокнигу — автобиографию гитариста Кита Ричардса, сыгравшего в кино отца Джека Воробья.
- Рэй Бредбери ошибался: температура, при которой горит бумага - это 451 градус не по Фаренгейту, а по Цельсию.
- Обезболивающие средства подавляют эмпатию — после приема препарата снижается чувствительность не только к своей боли, но и к чужой.
- По некоторым оценкам, примерно 6% смертельных исходов при прыжках с парашютом приходится на случаи, когда парашютист забывает дернуть за кольцо.
- Для того, чтобы Змей Горыныч был огнедышащим, его микрофлора должна вырабатывать водород. Также ему следует наедаться минералами, содержащими платину — катализатор горения водорода.
- Химический элемент индий назван не прямо в честь Индии, а по цвету индиго, который хорошо виден в спектре металла — а вот сам цвет получил своё название от индийского растения.
- Синоптиками называют не только метеорологов , но и троих евангелистов — Марка, Матфея и Луку.
- Мелодия пионерского гимна "Взвейтесь кострами, синие ночи" — это переработанный "Марш солдат" из оперы Гуно "Фауст".
- Число 17 считается несчастливым в Италии: если записать XVII как VIXI, то получится латинское «Я жил»/ «Моя жизнь окончена»/«Я умер».
Источник:
АНТИФИШКИ
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-да, это удивительно. Если учесть что Моцарт соперничал с Антонио Сальери, который был намного популярнее Моцарта в то время.
Моцарт, кстати, был как наш Лермонтов. Мог неприлично пошутить и высмеять кого-нибудь, не думая о последствиях.
Еще могу добавить, что в описании герба Лат.ССР нет упоминания о "восходящем над морем солнце". Есть две отдельные фразы - о восходящем солнце и о море.
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Герб представляет собой изображение серпа и молота в лучах восходящего солнца и в обрамлении колосьев; в верхней части герба пятиконечная звезда; в нижней части море и на ленте, обвивающей колосья, надписи: на латышском языке в центре «Latvijas PSR» и по бокам «Visu zemju proletārieši, savienojieties!» и на русском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (c)Wiki
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Если что, там еще про колосья вокруг солнца тема есть, имбецилам есть тема поржать. Ведь вокруг солнца не может быть колосьев. Да?!
- Дыр бул щыл 40 .
Што это за хрень ?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дыр_бул_щылhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Дыр_бул_щыл