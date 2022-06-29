15 бесполезных на первый взгляд вещей, которые хочется купить

Вы работаете удалённо, а ваш котик требует внимания? Фальшивые ноги с функцией подогрева помогут справиться с этой проблемой.

Пара из Лондона изобрела гаджет для кошек, позволяющий им чувствовать себя хорошо, пока хозяева занимаются делами. Вполне возможно, что новое изобретение скоро появится в массовой продаже.

