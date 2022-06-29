15 бесполезных на первый взгляд вещей, которые хочется купить

Чтобы хорошо продаваться, некоторым вещам совсем необязательно удивлять функциональностью и полезностью. Перед вами подборка абсолютно бесполезных на первый взгляд вещей и безделушек, которые всё равно хочется купить.
Порой товару достаточно быть прикольным и привлекать внимание. Производители, узнав об этой мудрости, стали с радостью пользоваться ею. Ведь в продажах без хитрости никуда! В результате магазины наводнили тысячи забавных безделушек, глядя на которые сложно удержаться, чтобы не купить их все.
Уличный камин выглядит как дракон
Костюм-подушка в виде осьминога
Это гриб? Нет, просто реалистичный ночник
Кроксы для собаки
Искусственные руки для кур и других птиц
Оригинальный нож-пила
Сумка, которая выглядит как живая кошка
Лазерные перчатки
Перчатки прекрасно дополнят любую тематическую фотосессию или вечеринку.
Костюм НЛО
Гигантские солнцезащитные очки — помогут тем, кто всерьёз не переносит солнце
Обувь для любительниц фильма «Парк Юрского периода»
Футуристичный велосипед без спиц
Стакан, который позволит налить напиток сразу на четёрых персон
Управляемая крокодилья голова
Такую игрушку круто использовать для розыгрышей. Однако нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать и не довести человека до серьёзного испуга.
Бонус: Фальшивые человеческие ноги
Вы работаете удалённо, а ваш котик требует внимания? Фальшивые ноги с функцией подогрева помогут справиться с этой проблемой.
Пара из Лондона изобрела гаджет для кошек, позволяющий им чувствовать себя хорошо, пока хозяева занимаются делами. Вполне возможно, что новое изобретение скоро появится в массовой продаже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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